Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Мак-Грат - Введение в христианское богословие

Алистер Мак-Грат - Введение в христианское богословие
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Христианское богословие можно назвать одним из наиболее захватывающих предметов, которые только можно изучать. Целью этой книги служит сделать это изучение как можно более простым и эффективным. Она создавалась, исходя из предположения, что Вы ничего не знаете о христианском богословии. Вполне очевидно, что чем больше Вы знаете, тем легче Вам будет с ней работать. К тому времени, как Вы закончите эту работу, Вы уже будете знать достаточно, чтобы понимать большинство специальных богословских дискуссий и аргументов, специальных богословских лекций, а также извлекать наибольшую пользу из дальнейшего чтения.
Книга включает большое количество материала — значительно больше, чем обычно включается в такого рода введения. Не следует бояться этого обилия: вам нет необходимости овладевать им всем. Значительное внимание было уделено наилучшему способу организации материала. Понимание структуры данной книги, которая является достаточно простой, позволит более эффективно пользоваться ей как преподавателям, так и студентам.
Книга разделена на 3 основные раздела. 1–й раздел, посвященный "вехам", рассматривает историческое развитие христианского богословия. Эти 4 главы дают историческую информацию, которая охватывает ключевые термины и идеи, часть которых не будет объясняться повторно. Эта книга построена по принципу "объясняй с первого раза". Чтобы в полной мере понять ключевые богословские вопросы, с которыми Вы столкнетесь позднее в книге, Вам понадобиться кое‑что узнать об их историческом фоне.

Алистер Мак-Грат - Введение в христианское богословие

[пер. с англ.] - Одесса: ’’Богомыслие”, 1998. - 493 с. (’’Библейская кафедра”)
ISBN 5-7707-5700-0
Alister E. McGrath
CHRISTIAN THEOLOGY: AN INTRODUCTION Blackwell Publishers,
Oxford, UK & Cambridge, Massachusetts, USA
ISBN 0-631-16079-5

Алистер Мак-Грат - Введение в христианское богословие - Содержание

ЧАСТЬ I. ВЕХИ: ПЕРИОДЫ, ТЕМЫ И ЛИЧНОСТИ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
  • Введение
  • Глава 1. Патристический период около 100–451 гг
  • Глава 2. Средние века и возрождение около 1050–1500 гг
  • Глава 3. Период реформации и постреформации около 1500–1700 гг
  • Глава 4. Современный период с 1700 г. по настоящее время
ЧАСТЬ II. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
  • Глава 5. Предварительные сведения
  • Глава 6. Источники богословия
ЧАСТЬ III. ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
  • Глава 7. Доктрина о Боге
  • Глава 8. Доктрина о Троице
  • Глава 9. Доктрина о личности Христа
  • Глава 10. Вера и история: новые христологические проблемы
  • Глава 11. Доктрина спасения во Христе
  • Глава 12. Доктрины о человеческой природе, грехе и благодати
  • Глава 13. Доктрина о церкви
  • Глава 14. Доктрина о таинствах
  • Глава 15. Христианство и мировые религии
  • Глава 16. Эсхатология: христианская надежда
Views 339
Rating 5.0 / 5
Added 19.09.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 10 months ago

Огромное спасибо!
A
Avel 10 months ago

Большое спасибо!

Related Books

All Books