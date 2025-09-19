Мак-Грат - Введение в христианское богословие
Христианское богословие можно назвать одним из наиболее захватывающих предметов, которые только можно изучать. Целью этой книги служит сделать это изучение как можно более простым и эффективным. Она создавалась, исходя из предположения, что Вы ничего не знаете о христианском богословии. Вполне очевидно, что чем больше Вы знаете, тем легче Вам будет с ней работать. К тому времени, как Вы закончите эту работу, Вы уже будете знать достаточно, чтобы понимать большинство специальных богословских дискуссий и аргументов, специальных богословских лекций, а также извлекать наибольшую пользу из дальнейшего чтения.
Книга включает большое количество материала — значительно больше, чем обычно включается в такого рода введения. Не следует бояться этого обилия: вам нет необходимости овладевать им всем. Значительное внимание было уделено наилучшему способу организации материала. Понимание структуры данной книги, которая является достаточно простой, позволит более эффективно пользоваться ей как преподавателям, так и студентам.
Книга разделена на 3 основные раздела. 1–й раздел, посвященный "вехам", рассматривает историческое развитие христианского богословия. Эти 4 главы дают историческую информацию, которая охватывает ключевые термины и идеи, часть которых не будет объясняться повторно. Эта книга построена по принципу "объясняй с первого раза". Чтобы в полной мере понять ключевые богословские вопросы, с которыми Вы столкнетесь позднее в книге, Вам понадобиться кое‑что узнать об их историческом фоне.
Алистер Мак-Грат - Введение в христианское богословие
[пер. с англ.] - Одесса: ’’Богомыслие”, 1998. - 493 с. (’’Библейская кафедра”)
ISBN 5-7707-5700-0
Alister E. McGrath
CHRISTIAN THEOLOGY: AN INTRODUCTION Blackwell Publishers,
Oxford, UK & Cambridge, Massachusetts, USA
ISBN 0-631-16079-5
Алистер Мак-Грат - Введение в христианское богословие - Содержание
ЧАСТЬ I. ВЕХИ: ПЕРИОДЫ, ТЕМЫ И ЛИЧНОСТИ ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ
- Введение
- Глава 1. Патристический период около 100–451 гг
- Глава 2. Средние века и возрождение около 1050–1500 гг
- Глава 3. Период реформации и постреформации около 1500–1700 гг
- Глава 4. Современный период с 1700 г. по настоящее время
ЧАСТЬ II. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ
- Глава 5. Предварительные сведения
- Глава 6. Источники богословия
ЧАСТЬ III. ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
- Глава 7. Доктрина о Боге
- Глава 8. Доктрина о Троице
- Глава 9. Доктрина о личности Христа
- Глава 10. Вера и история: новые христологические проблемы
- Глава 11. Доктрина спасения во Христе
- Глава 12. Доктрины о человеческой природе, грехе и благодати
- Глава 13. Доктрина о церкви
- Глава 14. Доктрина о таинствах
- Глава 15. Христианство и мировые религии
- Глава 16. Эсхатология: христианская надежда
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