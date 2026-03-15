Мак-Клафлин - Жизнь Христа

Мак-Клафлин - Жизнь Христа
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Майка Мак-Клафлина «Жизнь Христа: Учебное пособие» представляет собой систематизированный академический и одновременно духовный путеводитель по земному пути Спасителя. Автор ставит задачу помочь читателю не просто ознакомиться с хронологией евангельских событий, но глубоко вникнуть в их теологический смысл и исторический контекст. Основная идея пособия заключается в том, что жизнь Христа — это не серия разрозненных чудес и притч, а единый, предсказанный пророками план искупления человечества, где каждое действие и слово Иисуса раскрывает характер Бога и Его волю для каждого верующего.

Содержательная часть книги построена на гармонизации четырех Евангелий, что позволяет воссоздать целостную картину жизни Мессии от Рождества до Вознесения. Мак-Клафлин детально разбирает ключевые этапы: годы подготовки, крещение, искушение в пустыне, периоды популярности и отвержения, а также события Страстной недели. В пособии уделяется значительное внимание культурной среде Иудеи первого века, что помогает лучше понять подтекст Нагорной проповеди и причины конфликтов Иисуса с религиозными лидерами того времени. Каждая глава снабжена вопросами для размышления и практическими заданиями, превращая чтение в активный процесс обучения.

Текст написан в четком, структурированном и логичном стиле, характерном для учебной литературы высокого уровня. Майк Мак-Клафлин успешно избегает излишней сухости, сочетая академическую точность с глубоким пастырским призывом к преображению жизни. Работа служит идеальным инструментом как для индивидуального изучения Библии, так и для использования в воскресных школах или малых группах. Это пособие помогает читателю перейти от поверхностного знания евангельских сюжетов к глубокому, осознанному пониманию Личности Христа как центрального события всей мировой истории.

Майк Мак-Клафлин – Жизнь Христа – Учебное пособие

Издание второе, переработанное. - Подготовлено в сотрудничестве с работниками Международного отдела Университета МЗИ. – Springfield, MO: Global University, 2001. – 276 с.

ISBN 1-56390-795-Х (англ.)

Майк Мак-Клафлин – Жизнь Христа – Содержание

Введение в курс

РАЗДЕЛ 1. МИР

  • 1. Синоптический фон и Иоанн Марк

  • 2. Общие сведения о Евангелиях от Матфея и Луки

  • 3. Историческая среда

  • 4. Иудейская религиозная система

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК

  • 5. Повествование о детстве и подготовка к служению

  • 6. Раннее иудейское и галилейское служение 8

  • 7. Позднее иудейско-перейское служение и Страстная неделя

  • 8. Арест, допрос, распятие и воскресение

РАЗДЕЛ 3. ВЕСТЬ

  • 9. Учения Христа

  • 10. Царство Божье

  • 11. Притчи Иисуса

  • 12. Чудеса Иисуса

  • 13. Завершение

Глоссарий

Added 15.03.2026
Author AlexDigger
