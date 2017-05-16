Неизбежно, эта книга полемическая. Это апологетика против философствующих «апологетов». Это библейская попытка выкристаллизовать истину из многовековых объятий философов и метафизиков для защиты христианской веры. Учитывая исследуемую тему и вечные последствия, связанные с этим вопросом, я должен был обратиться к библейскому установлению пресвитерам Божьей Церкви, провозглашённому апостолом Павлом, который под вдохновением Святого Духа написал следующее:

Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мёртвых явлением Его и Царством Его: проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твоё (2 Тим. 4:1-5).

Клиффорд Б. Мак-Манис - Библейская апологетика: Распространение и защита Евангелия Иисуса Христа

Славянское Евангельское Общество, 2015 г. -

ISBN 1- 978-56773-126-0

Клиффорд Б. Мак-Манис - Библейская апологетика: Распространение и защита Евангелия Иисуса Христа – Содержание

Признательность

Предисловие

Введение

Вступление

1 Исследование сферы действия: традиция

2 Апология: что же имел в виду Пётр

3 Внутренняя апологетика: пропавшая без вести

4 Миф о натурбогословии

5 Истина: Божье разрушительное оружие

6 Хамартиологическое бремя: препятствие на пути к вере

7 Философия: любовь к сложным словам

8 Вера: Божий дар

9 Приговор на основании «доказательств»

10 Зло? Для Бога не проблема!

11 Упреждающая апологетика: Евангелие Христово

Приложение

Словарь иностранных слов и малоизвестных терминов

Библиография

Именной указатель

Указатель мест Священного Писания

Клиффорд Б. Мак-Манис - Библейская апологетика: Распространение и защита Евангелия Иисуса Христа - Предисловие

Мы считаем, что апостол Павел был выдающимся проповедником, миссионером и организатором церквей, и это, безусловно, верно. Но сам Павел описал своё призвание так: «Я поставлен защищать благовествование» (Фил. 1:17). Защита благовествования, то есть Евангелия — дисциплина, известная под названием апологетика, — переживает сегодня нелёгкие времена. Большинство христиан относятся к апологетике как к философскому упражнению, а не как к жизненно необходимому применению библейского учения (как это видел Павел). Некоторые считают, что это предмет, относящийся исключительно к академическому поприщу и применим только специалистами, достигшими высоких степеней — как будто бы это не нужно в жизни рядовых членов поместной церкви. Некоторые утверждают, что наиболее эффективный способ распространения царства Христа в чуждой христианству культуре — не апологетика, а контекстуализация. Клиф Мак-Манис правильно понимает, что библейская апологетика — это экзегетическая, богословская и пастырская обязанность.

В действительности, на простейшем уровне это обязанность каждого верующего: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15). Это может быть самым кратким библейским описанием христианской апологетики. Более того, пастор Мак-Манис верит (как верил Павел, и как верю я), что правильная защита христианской веры заключается «не в убедительных словах человеческой мудрости» (1 Кор. 2:4), а в провозглашении истины Божьего Слова, которое «живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). Чарльз Сперджен сказал, что Библия подобна льву. Льва не нужно защищать. Выпустите его из клетки, и он сам защитит себя. Этот подход был назван «предпосылочная апологетика», потому что он отвергает житейскую мудрость на уровне фундаментальных предположений. Он отвергает понятие того, что людские доводы могут быть авторитетнее или надёжнее Слова Божьего.

Он опровергает предположение о том, что падшие создания имеют право подвергать сомнению или судить Божьи действия, Его постановления и заповеди. Он отвергает также любое утверждение, что между верой и неверием, светом и тьмой, праведностью и грехом, или Христом и Велиаром может быть что-то общее (2 Кор. 6:14-15). Книга, которую вы держите в ваших руках, вероятно, является наиболее простым (для восприятия), компактным, целенаправленным руководством по предпосылочной апологетике, имеющимся сейчас. Она одновременно информативна и практична. Я думаю, что эта книга станет для вас чрезвычайно полезным пособием, независимо от того, являетесь ли вы профессором апологетики в семинарии, нуждающимся в дополнительном материале, или простым христианином, ищущим ответы на практические вопросы. Пастор Мак-Манис пишет с кристальной ясностью для каждого, кто хочет иметь трезвый взгляд на то, чему учит Писание в отношении защиты христианской веры. Такой книги очень не хватало в то время, когда я изучал апологетику в семинарии. Джон Мак-Артур