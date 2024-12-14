Несколько лет назад я искала сборник библейских историй, который я могла бы читать своим детям. Мне нужна была полная версия Библии, свободная от привнесенных извне нравоучений или трактовок разных конфессий. Мне хотелось найти такую книгу, где абсолютная верность библейскому повествованию сочеталась бы с увлекательным изложением. Однако я не нашла того, что искала.

При поддержке моего мужа, Ричарда Макмастера, я обратилась в издательство «Геральд Пресс» с предложением создать эту серию книг: пересказать весь текст Библии, ничего не добавляя и не опуская, просто следуя повествованию Ветхого и Нового Заветов.

Сотрудники «Геральд Пресс» согласились на это с большой готовностью и дали мне много ценных советов, в особенности редактор Пол М. Шрок. По его совету я обратилась к нескольким университетским ученым и специалистам из нашей общины с просьбой оценить стиль изложения этих историй и их соответствие оригиналу. В круг моих консультантов, любезно согласившихся пожертвовать своим временем, входят профессора-теологи Георг Р. Брунк III, Рональд Д. Гуэнгерих, Г. Ирвин Леман и Кеннет Сейтц; специалисты по детским учебным и библиотечным программам Элси Е. Леман и А. Арлин Бумбаух.

Я надеюсь, что эти истории приведут читателей к изучению оригинала, поскольку никакой пересказ не может заменить настоящую Библию. Библия в действительности представляет собой собрание книг, которые создавались на протяжении длительного времени и в разных формах. Она переводилась и пересказывалась всеми поколениями, потому что люди повсюду хотят знать, какой Он — Бог.

Главное действующее лицо всех этих историй — Бог. Сюжет каждого повествования говорит о том, как Бог действует среди людей: творит, спасает, сражается, царствует, проявляет Свою мудрость и силу, справедливость и милость.

Ив Б. Макалистер – Бог строит Свой дом

Истории о Боге и Его людях по Деяниям, Иакову, 1 и 2Петра, 1, 2иЗИоанна, Иуде, Римлянам, 1 и2Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Тимофею, Титу, Филимону, Евреям и Откровению. - Москва: Триада, 1997. – 178 с. – («Библейские истории».)

ISBN 978-5-86181-368-6

Ив Б. Макалистер – Бог строит Свой дом – Содержание

СОШЕСТВИЕ ДУХА СВЯТОГО

1. Иисус возносится на небеса

2. Сошествие Духа Святого

3. Могущество имени Иисуса

4. Щедрость общины

5. Добрый совет Гамалиила

6. Стефан, первый христианский мученик

7. Свидетели по всей Иудее и Самарии

8. Господь избирает Савла

9. История Петра и Корнилия

10. Что случилось с жестоким царем

РАССКАЗЫ О ПАВЛЕ

11. Святой Дух призывает Павла и Варнаву

12. Свет язычникам

13. Совет апостолов в Иерусалиме

14. «Приди в Македонию!»

15. Всесветные возмутители

16. Благая весть для Асии

17. Волнения в Коринфе и мятеж в Эфесе

18. Павел на пути в Иерусалим

19. Павел схвачен

20. Павел свидетельствует перед правителями

21. Кораблекрушение

22. На краю света

23. Послание мудрости и надежды

БОГ ТВОРИТ ВСЕ НОВОЕ

24. Письмо Иоанна семи церквам

25. Божий престол

26. Агнец снимает семь печатей

27. Видение семи бедствий

28. Женщина, дракон и зверь

29. Семь последних кар

30. Последняя битва

31. Бог творит все новое

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