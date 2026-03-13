Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Макаренко - Главные идеологии современности

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

Учебное пособие Виктора Павловича Макаренко «Главные идеологии современности» представляет собой масштабный теоретический обзор политического ландшафта XX и XXI веков. Автор ставит перед собой задачу систематизировать и критически проанализировать ключевые идейно-политические течения, которые определяют развитие современного общества и государственные стратегии. Основная мысль книги заключается в том, что идеологии — это не просто наборы абстрактных догм, а сложные когнитивные и ценностные системы, которые структурируют социальную реальность, формируют идентичность больших групп людей и служат инструментом легитимации власти.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр направлений: от классического либерализма, консерватизма и социализма до таких значимых явлений, как национализм, феминизм, экологизм и анархизм. Макаренко подробно разбирает аргументацию каждого течения, выявляя их внутренние противоречия и историческую трансформацию. Особое внимание автор уделяет коммунитаризму и марксизму, исследуя их влияние на политическую философию современности. Структура пособия позволяет читателю проследить, как идеологические концепции адаптируются к глобальным вызовам — от кризиса представительной демократии до экологических угроз, превращаясь из кабинетных теорий в мощные двигатели социальных изменений.

Текст написан в строгом академическом стиле, ориентированном на глубокую аналитическую работу со сложными категориями политической науки. Виктор Павлович, будучи признанным специалистом в области политологии и философии, опирается на новейшие концепции как отечественных, так и зарубежных ученых, что делает книгу фундаментальным ресурсом для студентов и исследователей. Работа помогает не только усвоить фактологический материал, но и развить навыки критического мышления, позволяющие ориентироваться в информационных потоках и распознавать скрытые идеологические установки в современной публичной дискуссии.

В.П. Макаренко – Главные идеологии современности

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. — 480 с.

ISBN 5-222-01414-2

В.П. Макаренко – Главные идеологии современности – Содержание

От автора

Глава 1. ЛИБЕРАЛИЗМ

  • 1. Проблема определения

  • 2. Модификации

  • 3. Идеологические противники

    • 3.1. Абсолютная власть

    • 3.2. Теократия

    • 3.3. Капитализм

  • 4. Двусмысленные рецепты

    • 4.1. Выбор и неопределенность индивидуального бытия

    • 4.2. Договор и социальная неопределенность

    • 4.3. Связанное, но энергичное правительство

  • 5. Успех или поражение?

Глава 2. КОНСЕРВАТИЗМ

  • 1. Становление: фигуры и страны

    • 1.1. От Реформации до Д. Юма

    • 1.2. Пионеры консерватизма

    • 1.3. Эпигоны

  • 2. Главные идеи и аргументы

    • 2.1. Традиционализм

    • 2.2. Скептицизм

    • 2.3. Органицизм

  • 3. Противники

    • 3.1. Фашизм

    • 3.2. Авторитаризм и этатизм

    • 3.3. Элитаризм

    • 3.4. Модификации

  • 4. Шаткость оснований

    • 4.1. Анахронизм политической мудрости

    • 4.2. Ошибающийся разум

    • 4.3. Политическая гравитация

  • 5. Существует ли связь?

  • 5.1. Вера и церковь

    • 5.2. Предметы культа

    • 5.3. Нация и империя

    • 5.4. Право и конституция

    • 5.5. Свобода, равенство и демократия

Глава 3. МАРКСИЗМ

  • 1. Общие приметы

    • 1.1. Телеология

    • 1.2. Анализ и прогноз

    • 1.3. Научная политика

  • 2. Фигуранты

    • 2.1. Критическая теория

    • 2.2. Структурализм

    • 2.3. Аналитический марксизм

Глава 4. СОЦИАЛИЗМ

  • 1. «Кошмар над умами живых»

    • 1.1. Утопия, наука и религия

    • 1.2. Политический раскол

    • 1.3. Возможна ли социалистическая идеология?

  • 2. Мораль как критерий политики

    • 2.1. Главные ценности

    • 2.2. Проблема насилия

    • 2.3. Братство и преобразование власти

    • 2.4. Дефиниция

  • 3. Как достичь благосостояния?

    • 3.1. Экономические альтернативы

    • 3.2. Общественная собственность и рыночный социализм

    • 3.3. Вопросы без ответа

  • 4. Общество и государство

    • 4.1. Строительство снизу

    • 4.2. Возможен ли безгосударственный социализм?

    • 4.3. Демократия и отсутствие идей

Глава 5. ФЕМИНИЗМ

  • 1. Цель и движение

    • 1.1. От разноголосицы к равенству

    • 1.2. Долой мужскую мысль!

    • 1.3. Дом и спальня — детерминанты истории и политики

  • 2. Основные понятия

    • 2.1. Связь

    • 2.2. Господство

  • 3. Направления анализа

    • 3.1. «... одна сатана»

    • 3.2. «Две большие разницы»

    • 3.3. Бессилие

  • 4. От права к идеологии

    • 4.1. Юридическое злорадство

    • 4.2. Государство— насильник

    • 4.3. Социальная политика

    • 4.4. Замкнутый круг бабьей кривды

    • 4.5. Множество идеологических нарративов

Глава 6. ЭКОЛОГИЗМ

  • 1. Проблематика

    • 1.1. Концепция среды

    • 1.2. Модификации

    • 1.3. Государственный неоколониализм

  • 2. Будущие поколения

    • 2.1. Ресурсы

    • 2.2. Возможен ли отказ?

    • 2.3. Тотальные потребители

  • 3. Цена прогресса

    • 3.1. Бесплодный морализм

    • 3.2. Биоцентризм

    • 3.3. Перспективы политической интеграции

Глава 7. КОММУНИТАРИЗМ

  • 1. Современное общество

    • 1.1. Социальные фигуры и демократическая личность

    • 1.2. Манипуляция и политическая риторика

    • 1.3. Как профессионально валять дурака

    • 1.4. Замкнутый круг ошибок

    • 1.5. Ослепление и эффект «дохлой рыбы»

  • 2. Исчерпание политики

    • 2.1. Идеологические гибриды

    • 2.2. Справедливость и юридическая бюрократия

    • 2.3. Бог и новые варвары

  • 3. Проблема братства

    • 3.1. Образ жизни

    • 3.2. Социальный контекст

    • 3.3. Легитимность и национализм

  • 4. Предварительное резюме

Глава 8. НАЦИОНАЛИЗМ

  • 1. Необходимость дистанции

    • 1.1. Расплата за непоследовательность

  • 2. Генезис

    • 2.1. Что такое мнимая общность?

    • 2.2. Бюрократические миры

    • 2.3. Три модели

  • 3. Российский эталон

    • 3.1. Последствия революций

    • 3.2. Патриотизм и национальные интересы

    • 3.3. Перепись имущества

    • 3 .4. Современные чревовещатели

    • 3.5. Расчистка почвы для дискуссии

Глава 9. АНАРХИЗМ

  • 1. Принципы

    • 1.1. Терминологический вандализм

    • 1.2. Определение

    • 1.3. Проблема авторитета

  • 2. «За» и «против» государства

    • 2.1. Ненужное зло

    • 2.2. Ложная аксиома

    • 2.3. Теория договора

    • 2.4. Функциональный Левиафан

    • 2.5. Порядок и безопасность

    • 2.6. «Если государства нет...»

  • 3. Модификации

    • 3.1. Параметры и типы

    • 3.2. Множество идеологий

    • 3.3. Общие свойства

    • 3.4. Спектр альтернатив

    • 3.5. Проблема собственности

  • 4. Перспективы

Послесловие

Литература

Views 58
Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

