Учебное пособие Виктора Павловича Макаренко «Главные идеологии современности» представляет собой масштабный теоретический обзор политического ландшафта XX и XXI веков. Автор ставит перед собой задачу систематизировать и критически проанализировать ключевые идейно-политические течения, которые определяют развитие современного общества и государственные стратегии. Основная мысль книги заключается в том, что идеологии — это не просто наборы абстрактных догм, а сложные когнитивные и ценностные системы, которые структурируют социальную реальность, формируют идентичность больших групп людей и служат инструментом легитимации власти.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр направлений: от классического либерализма, консерватизма и социализма до таких значимых явлений, как национализм, феминизм, экологизм и анархизм. Макаренко подробно разбирает аргументацию каждого течения, выявляя их внутренние противоречия и историческую трансформацию. Особое внимание автор уделяет коммунитаризму и марксизму, исследуя их влияние на политическую философию современности. Структура пособия позволяет читателю проследить, как идеологические концепции адаптируются к глобальным вызовам — от кризиса представительной демократии до экологических угроз, превращаясь из кабинетных теорий в мощные двигатели социальных изменений.

Текст написан в строгом академическом стиле, ориентированном на глубокую аналитическую работу со сложными категориями политической науки. Виктор Павлович, будучи признанным специалистом в области политологии и философии, опирается на новейшие концепции как отечественных, так и зарубежных ученых, что делает книгу фундаментальным ресурсом для студентов и исследователей. Работа помогает не только усвоить фактологический материал, но и развить навыки критического мышления, позволяющие ориентироваться в информационных потоках и распознавать скрытые идеологические установки в современной публичной дискуссии.

В.П. Макаренко – Главные идеологии современности

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. — 480 с.

ISBN 5-222-01414-2

В.П. Макаренко – Главные идеологии современности – Содержание

От автора

Глава 1. ЛИБЕРАЛИЗМ

1. Проблема определения

2. Модификации

3. Идеологические противники 3.1. Абсолютная власть 3.2. Теократия 3.3. Капитализм

4. Двусмысленные рецепты 4.1. Выбор и неопределенность индивидуального бытия 4.2. Договор и социальная неопределенность 4.3. Связанное, но энергичное правительство

5. Успех или поражение?

Глава 2. КОНСЕРВАТИЗМ

1. Становление: фигуры и страны 1.1. От Реформации до Д. Юма 1.2. Пионеры консерватизма 1.3. Эпигоны

2. Главные идеи и аргументы 2.1. Традиционализм 2.2. Скептицизм 2.3. Органицизм

3. Противники 3.1. Фашизм 3.2. Авторитаризм и этатизм 3.3. Элитаризм 3.4. Модификации

4. Шаткость оснований 4.1. Анахронизм политической мудрости 4.2. Ошибающийся разум 4.3. Политическая гравитация

5. Существует ли связь?

5.1. Вера и церковь 5.2. Предметы культа 5.3. Нация и империя 5.4. Право и конституция 5.5. Свобода, равенство и демократия



Глава 3. МАРКСИЗМ

1. Общие приметы 1.1. Телеология 1.2. Анализ и прогноз 1.3. Научная политика

2. Фигуранты 2.1. Критическая теория 2.2. Структурализм 2.3. Аналитический марксизм



Глава 4. СОЦИАЛИЗМ

1. «Кошмар над умами живых» 1.1. Утопия, наука и религия 1.2. Политический раскол 1.3. Возможна ли социалистическая идеология?

2. Мораль как критерий политики 2.1. Главные ценности 2.2. Проблема насилия 2.3. Братство и преобразование власти 2.4. Дефиниция

3. Как достичь благосостояния? 3.1. Экономические альтернативы 3.2. Общественная собственность и рыночный социализм 3.3. Вопросы без ответа

4. Общество и государство 4.1. Строительство снизу 4.2. Возможен ли безгосударственный социализм? 4.3. Демократия и отсутствие идей



Глава 5. ФЕМИНИЗМ

1. Цель и движение 1.1. От разноголосицы к равенству 1.2. Долой мужскую мысль! 1.3. Дом и спальня — детерминанты истории и политики

2. Основные понятия 2.1. Связь 2.2. Господство

3. Направления анализа 3.1. «... одна сатана» 3.2. «Две большие разницы» 3.3. Бессилие

4. От права к идеологии 4.1. Юридическое злорадство 4.2. Государство— насильник 4.3. Социальная политика 4.4. Замкнутый круг бабьей кривды 4.5. Множество идеологических нарративов



Глава 6. ЭКОЛОГИЗМ

1. Проблематика 1.1. Концепция среды 1.2. Модификации 1.3. Государственный неоколониализм

2. Будущие поколения 2.1. Ресурсы 2.2. Возможен ли отказ? 2.3. Тотальные потребители

3. Цена прогресса 3.1. Бесплодный морализм 3.2. Биоцентризм 3.3. Перспективы политической интеграции



Глава 7. КОММУНИТАРИЗМ

1. Современное общество 1.1. Социальные фигуры и демократическая личность 1.2. Манипуляция и политическая риторика 1.3. Как профессионально валять дурака 1.4. Замкнутый круг ошибок 1.5. Ослепление и эффект «дохлой рыбы»

2. Исчерпание политики 2.1. Идеологические гибриды 2.2. Справедливость и юридическая бюрократия 2.3. Бог и новые варвары

3. Проблема братства 3.1. Образ жизни 3.2. Социальный контекст 3.3. Легитимность и национализм

4. Предварительное резюме

Глава 8. НАЦИОНАЛИЗМ

1. Необходимость дистанции 1.1. Расплата за непоследовательность

2. Генезис 2.1. Что такое мнимая общность? 2.2. Бюрократические миры 2.3. Три модели

3. Российский эталон 3.1. Последствия революций 3.2. Патриотизм и национальные интересы 3.3. Перепись имущества 3 .4. Современные чревовещатели 3.5. Расчистка почвы для дискуссии



Глава 9. АНАРХИЗМ

1. Принципы 1.1. Терминологический вандализм 1.2. Определение 1.3. Проблема авторитета

2. «За» и «против» государства 2.1. Ненужное зло 2.2. Ложная аксиома 2.3. Теория договора 2.4. Функциональный Левиафан 2.5. Порядок и безопасность 2.6. «Если государства нет...»

3. Модификации 3.1. Параметры и типы 3.2. Множество идеологий 3.3. Общие свойства 3.4. Спектр альтернатив 3.5. Проблема собственности

4. Перспективы

Послесловие

