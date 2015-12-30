Духовные слова и послания - Макарий Египетский

Впервые в переводе на современный европейский язык публикуется полностью наиболее обширное из собраний, дошедших под именем преп. Макария Египетского (так называемый «первый тип»). До того русскому читателю были известны лишь разрозненные и труднодоступные публикации отдельных слов этой рукописной традиции.



Переводы выполнены впервые или заново сверены и тщательно отредактированы с учетом новейших научных изданий.

Преподобный Макарий Египетский - Духовные слова и послания

Собрание типа I (Vatic, graec. 694)

Предисловие, перевод, комментарии, указатели, А. Г. Дунаев

М: Индрик, 2002.— 1056 с.

ISBN 8-85759-193-7

Они сопровождаются комментариями и специально составленным для настоящего издания — сокращенным или, наоборот, расширенным — критическим аппаратом, отражающим основные разночтения различных собраний творений преп. Макария или других рукописных традиций и позволяющим ориентироваться в расхождениях имеющихся русских переводов.



Книге предпослано обстоятельное предисловие, в котором разбираются основные проблемы, связанные с «Макариевским корпусом». В конце тома читатель найдет необходимый справочный материал и обширную библиографию.



Творения преп. Макария Египетского, полные глубокого мистического опыта и тончайшего знания законов духовной борьбы, которую ведет человек в своей земной жизни, неразрывно связаны с православной аскетической традицией. Внимательное изучение этих творений принесет — в особенности современному христианину — ощутимую помощь в духовном подвизании.

Преподобный Макарий Египетский - Духовные слова и послания - Введение