Духовные слова и послания - Макарий Египетский

Макарий Египетский - Духовные слова и послания
Впервые в переводе на современный европейский язык публикуется полностью наиболее обширное из собраний, дошедших под именем преп. Макария Египетского (так называемый «первый тип»). До того русскому читателю были известны лишь разрозненные и труднодоступные публикации отдельных слов этой рукописной традиции.
Переводы выполнены впервые или заново сверены и тщательно отредактированы с учетом новейших научных изданий.
Преподобный Макарий Египетский - Духовные слова и послания
Собрание типа I (Vatic, graec. 694)
Предисловие, перевод, комментарии, указатели, А. Г. Дунаев
М: Индрик, 2002.— 1056 с.
ISBN 8-85759-193-7
Они сопровождаются комментариями и специально составленным для настоящего издания — сокращенным или, наоборот, расширенным — критическим аппаратом, отражающим основные разночтения различных собраний творений преп. Макария или других рукописных традиций и позволяющим ориентироваться в расхождениях имеющихся русских переводов.
Книге предпослано обстоятельное предисловие, в котором разбираются основные проблемы, связанные с «Макариевским корпусом». В конце тома читатель найдет необходимый справочный материал и обширную библиографию.
Книге предпослано обстоятельное предисловие, в котором разбираются основные проблемы, связанные с «Макариевским корпусом». В конце тома читатель найдет необходимый справочный материал и обширную библиографию.
Творения преп. Макария Египетского, полные глубокого мистического опыта и тончайшего знания законов духовной борьбы, которую ведет человек в своей земной жизни, неразрывно связаны с православной аскетической традицией. Внимательное изучение этих творений принесет — в особенности современному христианину — ощутимую помощь в духовном подвизании.
Преподобный Макарий Египетский - Духовные слова и послания - Введение
Творения, вошедшие в так называемый «Макариевский корпус», оказали глубочайшее воздействие на историю христианской духовности средневековья и нового времени и по праву почитаются одной из вершин православной мистики и подлинным выражением Предания.
Среди направлений распространения «Корпуса» в период его «рукописной жизни» можно особо выделить древнюю сирийскую литературу: в седьмом веке Дадишо Катрайа и св. Исаак Сирии цитируют произведения преп. Макария Египетского; в восьмом — Иосиф Газзайа и особенно Иоанн Дальятский испытывают его влияние. Эти авторы цитируют произведения из «Макариевского корпуса» в основном по сирийскому переводу, но иногда используют и греческие слова. До XI века византийские авторы, тем не менее, хранят удивительное молчание о творениях преп. Макария Египетского.
Свое триумфальное шествие «Духовные беседы» начали только после победы исихастов, в кругу которых творения Макария пользовались величайшим авторитетом (например, св. Григорий Палама прямо цитирует Макария). Соответственно, древнерусские переводы «Корпуса» получили широчайшее распространение. В книгу преп. Паисия Величковского «Восторгнутые класы» включены главы из Пс.-Марка Подвижника, ходящие в «Макариевский корпус». На латинском западе в средние века (влияние «Корпуса» на преп. Иоанна Кассиана остается под вопросом) неоднократно переводились «Сто пятьдесят глав».
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