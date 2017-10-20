Византийская философия - Smaragdos Philocalias

Книга представляет собой новое издание русского перевода и греческого текста (билингву) крупнейшего из собраний, дошедших под именем прп. Макария Египетского, подлинным автором которых был, вероятно, Симеон Месопотамский. Французским ученым, иеромон. Винсеном Дэпрэ для настоящего издания предоставлено обстоятельное исследование о последних открытиях в текстологии Макариевского корпуса и о цитатах из творений Макария-Симеона в разных источниках; впервые публикуются собранные им в течение 30 лет тексты, имеющие отношение к Корпусу (collectio I). В приложениях публикуются критические издания текста Слова Симеона Месопотамского, подготовленные М. М. Бернацким и С. С. Кимом с использованием не учтенных ранее рукописей (греческих, славянских и грузинской). Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 Новое издание с приложением греческого текста, исследованиями и публикацией новейших рукописных открытий Издание подготовили А. Г. Дунаев и иеромонах Винсен Дэпрэ при участии М. М. Бернацкого и С. С. Кима Инициатор издательского проекта Д. А. Поспелов Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря Серия Византийская философия - Smaragdos Philocalias Святая Гора Афон Москва, 2015 г. Страниц 1120+

ISBN 978-5-98840-001-1

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Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 - Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ - А.Г. ДУНАЕВ. ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ СЛОВ И ПОСЛАНИЙ МАКАРИЕВСКОГО КОРПУСА ПЕРВОГО ТИПА Раздел I. Две проблемы Макариевского корпуса Введение Глава I. История изучения Макариевского корпуса и постановка проблем

Глава II. Новейшая литература по Макариевскому корпусу и мессалианству

Глава III. Задачи и методология исследования Часть первая. Автор Глава I. Сочинения Макария Египетского, упоминаемые древними авторами, и их рукописная традиция

Глава II. Свидетельства Макариевского корпуса о его авторе и сопоставление их с историческими сведениями о Макарии Египетском

Глава III. Истинный автор Макариевского корпуса — Симеон Месопотамский? Часть вторая. Мессалианство Глава I. Макариевский корпус и «мессалианские пункты» прп. Иоанна Дамаскина

Глава II. Учение мессалиан и его отношение к Макариевскому корпусу. Полемическая сторона Макариевского корпуса. Происхождение мессалианской ереси и споры о крещении в Восточной Церкви в IV-V вв.

Глава III. История мессалианства

Глава IV. Мессалианство, исихазм, богомильство (проблемы генезиса и «контактных зон»). История Иисусовой молитвы и Макариевский корпус Заключение Глава I. Итоги

Глава II. Постановка новых проблем Раздел II. Об издании русского перевода Макариевского корпуса первого типа Критический аппарат

Выбор разночтений

Цитаты из Священного Писания

Соответствие рукописных типов современным изданиям

Предыдущие русские переводы Раздел III. Библиографические приложения Приложение I. Обзор рукописной традиции, древних переводов и изданий Макариевского корпуса Греческие тексты

Древниепереводы

Творения Макариевского корпуса под другими именами

Беседа II,25

Другие слова Макариевского корпуса

Произведения других авторов, включенные в рукописи Макариевского корпуса или приписанные Макарию Египетскому Приложение II. Систематический указатель трудов по истории мессалианства и Макариевскому корпусу Мессалианство

Макариевский корпус (Макарий/Симеон)

Избранная литература о египетском монашестве и Макарии Великом КНИГА ВТОРАЯ - ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ (СИМЕОН МЕСОПОТАМСКИЙ) ДУХОВНЫЕ СЛОВА И ПОСЛАНИЯ. СОБРАНИЕ ТИПА I (VATIC. GRAEC. 694) Слово 1. Великое и весьмаполезное послание

Слово 2. О добродетелях и пороках, бывающих с согласия человека, о древе жизни и познания добра и зла и о медном змие

Слово 3. О блаженствах и о том, что нужно всегда трезвиться и не быть небрежным

Слово 4. О внешнем подвижничестве и о том, какой благой образ жизни есть высший и первый

Слово 5. О внешнем подвижничестве, смиренномудрии и различении сновидений

Слово 6. О скверных помыслах, как действуют они в сердце

Слово 7. О свободной воле, о необходимости трудиться и возделывать сердечную землю и о том, что человек — некий великий и честной сосуд у Бога

Слово 8. Нельзя быть беспечным вплоть до последнего дня

Слово 9. Изъяснение видения пророка Иезекииля

Слово 10. О духовном жемчуге

Слово 11. О том, что закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей

Слово 12. О духовной ризе и исцелении души

Слово13. О духовном сокровище и оразличных действиях благодати

Слово 14. Прекрасные примеры того, чему подобна душа христиан, и повествование оживущих в огне животных

...

Слово 60. О необходимости не отчаиваться и всему предпочитать грядущее Царствие

Слово 6й. О домостроительстве пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа

Слово 62. О безмолвии

Слово 63. О том, что мы должны стараться достичь причастия Святого Духа, и весьма дивные слова об общении в нетленном браке

Слово 64. О совершенной душе и обличение лицемерно уповающих только на телесную аскезу LIVRE III VINCENT DESPREZ, OSB. TROIS TEMOINS PARTIELS INDIRECTS, QUATRE FLORILEGES, CITATIONS BYZANTINES DE LA COLLECTION I DU CORPUS MACARIANUM Chapitre 1. Le texte de la Collection I du Pseudo-Macaire apres les editions de W. Jaeger, R. Staats et H. Berthold

Chapitre 2. Un fragment palimpseste (anterieur a 708) de la Grande Lettre du Pseudo-Macaire

Chapitre 3. Sept fragments sous le nom de saint Symeon ; un feuillet retrouve du Sinai syriaque 14

Chapitre 4. Le Logos I, 36 et la tradition de Marc le Moine

Chapitre 5. Le fiorilege en 43/45 chapitres de la Collection I (I, 4-7 + 1 + 9-18) : « De placendo Deo in cogitatione » — « Plaire a Dieu en pensee »

Chapitre 6. Le fiorilege De custodia cordis, Opuscule I de Poussines—Migne (CPG 2413/1). Analyse — Edition critique de la Seconde Partie

Chapitre 7. La section macarienne du fiorilege de Marc Hieromoine Vaticanus Chisianusgraecus 27 (R.V.33), ff. 14-26V

Chapitre 8. La Collection-mosaique

Chapitre 9. Citations du Corpus Macarianum chez quelques auteurs byzantins et syriens

10. Conclusion generale

11. Notes complementaires

12. Indices ПРИЛОЖЕНИЯ М. М. Бернацкий. Рукописная и литературная традиции Слова о том, что всегда надлежит держать в уме день исхода из жизни (CPG 4035) Симеона Месопотамского

Проблема авторства и греческая рукописная традиция

Славянская рукописная традиция

Критическое издание греческого текста Слова о том, что всегда надлежит держать в уме день исхода из жизни

Издание славянского перевода Слова Симеона Месопотамского

С. С. Ким. Издание грузинского перевода Слова Симеона Месопотамского

Указатель рукописей

В. М. Лурье. Новая монография по проблемам Corpus Macarianum СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Таблицы соответствий разных типов Макариевского корпуса

Предметный указатель к книге II (Макариевский корпус, тип I)

Указатели греческих слов к книгам I и II

Указатель цитат к книге II (Макариевский корпус, тип I)

Index locorum ad libros I, III et supplementa

Цитированная литература

Указатели имен

Список иллюстраций

Summaries

Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 - Введение

По сравнению с первой публикацией исследования и перевода Макариевского корпуса (далее СМ или Корпус) так называемого «первого типа» нынешнее издание имеет ряд весьма значительных отличий. Во-первых, русский перевод сопровожден параллельным греческим текстом, который в основном (с опущением критического аппарата) соответствует первому научному изданию, за исключением исправления ряда опечаток и предпочтения иных чтений, в том числе на основе новых текстологических исследований и критических публикаций текстов СМ. Слова 2-64, таким образом, почти полностью тождественны тексту TLG. Напротив, в отличие от TLG слово Великое послание помещено по новейшему изданию Р. Штаатса, а не В. Йегера. Отметим, однако, что и издание Р. Штаатса не является лучшим: в ближайшее время появится более надежный текст, подготовка которого осуществляется в рамках серии SC иеромонахом Винсеном Дэпрэ. Во-вторых, в ряде мест перевод исправлен или уточнен нами после повторной сверки с оригиналом, проведенной Д. А. Поспеловым и А. Ю. Волчкевич. Восстановлена лакуна (I, ю, 4), возникшая в первом издании по техническому недосмотру. В-третьих, в издание включена специально написанная для него обширнейшая статья (фактически — самостоятельная книга) наиболее авторитетного современного специалиста по СМ иеромонаха Винсена Дэпрэ (орден бенедиктинцев), посвященная анализу новейших рукописных открытий и предлагающая вниманию читателей критическое издание ряда фрагментов Корпуса, имеющих отношение к типу I, с учетом последних научных изысканий. Иеромонах Винсен Дэпрэ продолжил эстафету немецких ученых и более 30 лет скрупулезно изучал рукописную традицию Макария-Симеона, в т. ч. на восточных языках (сирийском и арабском). Достойным плодом этой огромной работы (помимо большого архива) станет давно ожидаемое издание IV типа СМ в серии SC. Исследователь щедро поделился с нами результатами многолетних трудов и библиографическими сведениями, оказав честь первой публикации своих текстологических разысканий в настоящем томе серии УЦ, и наш долг — выразить ему сердечную благодарность и признательность.

В-четвертых, к настоящему тому приложены греческий, грузинский и славянский тексты «Слова об исходе из жизни» Симеона Месопотамского. Коллации сделаны на основе самых древних известных рукописей, впервые вводимых в оборот. В-пятых, предисловие к нашей книге, библиография и комментарии доработаны и дополнены с учетом новейшей литературы, а также изданий, бывших ранее недоступными. Структура предисловия сделана более подробной и наглядной. Добавлен — помимо индексов к третьей книге — новый указатель цитат из сочинений древних авторов. Наконец, отметим, что ряд уточнений и замечаний высказал В. М. Лурье, написавший рецензию на первое издание, осуществленное издательством «Индрик». Им же — специально для данного тома — составлено обширное примечание к одному из мест Корпуса.

2015-09-23