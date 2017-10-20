Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания
Византийская философия - Smaragdos Philocalias
Книга представляет собой новое издание русского перевода и греческого текста (билингву) крупнейшего из собраний, дошедших под именем прп. Макария Египетского, подлинным автором которых был, вероятно, Симеон Месопотамский.
Французским ученым, иеромон. Винсеном Дэпрэ для настоящего издания предоставлено обстоятельное исследование о последних открытиях в текстологии Макариевского корпуса и о цитатах из творений Макария-Симеона в разных источниках; впервые публикуются собранные им в течение 30 лет тексты, имеющие отношение к Корпусу (collectio I).
В приложениях публикуются критические издания текста Слова Симеона Месопотамского, подготовленные М. М. Бернацким и С. С. Кимом с использованием не учтенных ранее рукописей (греческих, славянских и грузинской).
Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1
Новое издание с приложением греческого текста, исследованиями и публикацией новейших рукописных открытий
Издание подготовили А. Г. Дунаев и иеромонах Винсен Дэпрэ при участии М. М. Бернацкого и С. С. Кима
Инициатор издательского проекта Д. А. Поспелов
Издание пустыни Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря
Серия Византийская философия - Smaragdos Philocalias
Святая Гора Афон Москва, 2015 г.
Страниц 1120+
ISBN 978-5-98840-001-1
Тираж 300 экз., напечатано в Венгрии
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Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 - Содержание
КНИГА ПЕРВАЯ - А.Г. ДУНАЕВ. ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ СЛОВ И ПОСЛАНИЙ МАКАРИЕВСКОГО КОРПУСА ПЕРВОГО ТИПА
Раздел I. Две проблемы Макариевского корпуса
Введение
- Глава I. История изучения Макариевского корпуса и постановка проблем
- Глава II. Новейшая литература по Макариевскому корпусу и мессалианству
- Глава III. Задачи и методология исследования
Часть первая. Автор
- Глава I. Сочинения Макария Египетского, упоминаемые древними авторами, и их рукописная традиция
- Глава II. Свидетельства Макариевского корпуса о его авторе и сопоставление их с историческими сведениями о Макарии Египетском
- Глава III. Истинный автор Макариевского корпуса — Симеон Месопотамский?
Часть вторая. Мессалианство
- Глава I. Макариевский корпус и «мессалианские пункты» прп. Иоанна Дамаскина
- Глава II. Учение мессалиан и его отношение к Макариевскому корпусу. Полемическая сторона Макариевского корпуса. Происхождение мессалианской ереси и споры о крещении в Восточной Церкви в IV-V вв.
- Глава III. История мессалианства
- Глава IV. Мессалианство, исихазм, богомильство (проблемы генезиса и «контактных зон»). История Иисусовой молитвы и Макариевский корпус
Заключение
- Глава I. Итоги
- Глава II. Постановка новых проблем
Раздел II. Об издании русского перевода Макариевского корпуса первого типа
- Критический аппарат
- Выбор разночтений
- Цитаты из Священного Писания
- Соответствие рукописных типов современным изданиям
- Предыдущие русские переводы
Раздел III. Библиографические приложения
Приложение I. Обзор рукописной традиции, древних переводов и изданий Макариевского корпуса
- Греческие тексты
- Древниепереводы
- Творения Макариевского корпуса под другими именами
- Беседа II,25
- Другие слова Макариевского корпуса
- Произведения других авторов, включенные в рукописи Макариевского корпуса или приписанные Макарию Египетскому
Приложение II. Систематический указатель трудов по истории мессалианства и Макариевскому корпусу
- Мессалианство
- Макариевский корпус (Макарий/Симеон)
- Избранная литература о египетском монашестве и Макарии Великом
КНИГА ВТОРАЯ - ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ ЕГИПЕТСКИЙ (СИМЕОН МЕСОПОТАМСКИЙ) ДУХОВНЫЕ СЛОВА И ПОСЛАНИЯ. СОБРАНИЕ ТИПА I (VATIC. GRAEC. 694)
- Слово 1. Великое и весьмаполезное послание
- Слово 2. О добродетелях и пороках, бывающих с согласия человека, о древе жизни и познания добра и зла и о медном змие
- Слово 3. О блаженствах и о том, что нужно всегда трезвиться и не быть небрежным
- Слово 4. О внешнем подвижничестве и о том, какой благой образ жизни есть высший и первый
- Слово 5. О внешнем подвижничестве, смиренномудрии и различении сновидений
- Слово 6. О скверных помыслах, как действуют они в сердце
- Слово 7. О свободной воле, о необходимости трудиться и возделывать сердечную землю и о том, что человек — некий великий и честной сосуд у Бога
- Слово 8. Нельзя быть беспечным вплоть до последнего дня
- Слово 9. Изъяснение видения пророка Иезекииля
- Слово 10. О духовном жемчуге
- Слово 11. О том, что закон имел тень будущих благ, а не самый образ вещей
- Слово 12. О духовной ризе и исцелении души
- Слово13. О духовном сокровище и оразличных действиях благодати
- Слово 14. Прекрасные примеры того, чему подобна душа христиан, и повествование оживущих в огне животных
- ...
- Слово 60. О необходимости не отчаиваться и всему предпочитать грядущее Царствие
- Слово 6й. О домостроительстве пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа
- Слово 62. О безмолвии
- Слово 63. О том, что мы должны стараться достичь причастия Святого Духа, и весьма дивные слова об общении в нетленном браке
- Слово 64. О совершенной душе и обличение лицемерно уповающих только на телесную аскезу
LIVRE III VINCENT DESPREZ, OSB. TROIS TEMOINS PARTIELS INDIRECTS, QUATRE FLORILEGES, CITATIONS BYZANTINES DE LA COLLECTION I DU CORPUS MACARIANUM
- Chapitre 1. Le texte de la Collection I du Pseudo-Macaire apres les editions de W. Jaeger, R. Staats et H. Berthold
- Chapitre 2. Un fragment palimpseste (anterieur a 708) de la Grande Lettre du Pseudo-Macaire
- Chapitre 3. Sept fragments sous le nom de saint Symeon ; un feuillet retrouve du Sinai syriaque 14
- Chapitre 4. Le Logos I, 36 et la tradition de Marc le Moine
- Chapitre 5. Le fiorilege en 43/45 chapitres de la Collection I (I, 4-7 + 1 + 9-18) : « De placendo Deo in cogitatione » — « Plaire a Dieu en pensee »
- Chapitre 6. Le fiorilege De custodia cordis, Opuscule I de Poussines—Migne (CPG 2413/1). Analyse — Edition critique de la Seconde Partie
- Chapitre 7. La section macarienne du fiorilege de Marc Hieromoine Vaticanus Chisianusgraecus 27 (R.V.33), ff. 14-26V
- Chapitre 8. La Collection-mosaique
- Chapitre 9. Citations du Corpus Macarianum chez quelques auteurs byzantins et syriens
- 10. Conclusion generale
- 11. Notes complementaires
- 12. Indices
ПРИЛОЖЕНИЯ
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М. М. Бернацкий. Рукописная и литературная традиции Слова о том, что всегда надлежит держать в уме день исхода из жизни (CPG 4035) Симеона Месопотамского
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Проблема авторства и греческая рукописная традиция
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Славянская рукописная традиция
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Критическое издание греческого текста Слова о том, что всегда надлежит держать в уме день исхода из жизни
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Издание славянского перевода Слова Симеона Месопотамского
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С. С. Ким. Издание грузинского перевода Слова Симеона Месопотамского
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Указатель рукописей
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В. М. Лурье. Новая монография по проблемам Corpus Macarianum
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Таблицы соответствий разных типов Макариевского корпуса
- Предметный указатель к книге II (Макариевский корпус, тип I)
- Указатели греческих слов к книгам I и II
- Указатель цитат к книге II (Макариевский корпус, тип I)
- Index locorum ad libros I, III et supplementa
- Цитированная литература
- Указатели имен
- Список иллюстраций
- Summaries
Преподобный Макарий Египетский - Симеон Месопотамский - Духовные слова и послания - Собрание 1 - Введение
По сравнению с первой публикацией исследования и перевода Макариевского корпуса (далее СМ или Корпус) так называемого «первого типа» нынешнее издание имеет ряд весьма значительных отличий.
Во-первых, русский перевод сопровожден параллельным греческим текстом, который в основном (с опущением критического аппарата) соответствует первому научному изданию, за исключением исправления ряда опечаток и предпочтения иных чтений, в том числе на основе новых текстологических исследований и критических публикаций текстов СМ. Слова 2-64, таким образом, почти полностью тождественны тексту TLG. Напротив, в отличие от TLG слово Великое послание помещено по новейшему изданию Р. Штаатса, а не В. Йегера. Отметим, однако, что и издание Р. Штаатса не является лучшим: в ближайшее время появится более надежный текст, подготовка которого осуществляется в рамках серии SC иеромонахом Винсеном Дэпрэ.
Во-вторых, в ряде мест перевод исправлен или уточнен нами после повторной сверки с оригиналом, проведенной Д. А. Поспеловым и А. Ю. Волчкевич. Восстановлена лакуна (I, ю, 4), возникшая в первом издании по техническому недосмотру.
В-третьих, в издание включена специально написанная для него обширнейшая статья (фактически — самостоятельная книга) наиболее авторитетного современного специалиста по СМ иеромонаха Винсена Дэпрэ (орден бенедиктинцев), посвященная анализу новейших рукописных открытий и предлагающая вниманию читателей критическое издание ряда фрагментов Корпуса, имеющих отношение к типу I, с учетом последних научных изысканий.
Иеромонах Винсен Дэпрэ продолжил эстафету немецких ученых и более 30 лет скрупулезно изучал рукописную традицию Макария-Симеона, в т. ч. на восточных языках (сирийском и арабском). Достойным плодом этой огромной работы (помимо большого архива) станет давно ожидаемое издание IV типа СМ в серии SC. Исследователь щедро поделился с нами результатами многолетних трудов и библиографическими сведениями, оказав честь первой публикации своих текстологических разысканий в настоящем томе серии УЦ, и наш долг — выразить ему сердечную благодарность и признательность.
В-четвертых, к настоящему тому приложены греческий, грузинский и славянский тексты «Слова об исходе из жизни» Симеона Месопотамского. Коллации сделаны на основе самых древних известных рукописей, впервые вводимых в оборот.
В-пятых, предисловие к нашей книге, библиография и комментарии доработаны и дополнены с учетом новейшей литературы, а также изданий, бывших ранее недоступными. Структура предисловия сделана более подробной и наглядной. Добавлен — помимо индексов к третьей книге — новый указатель цитат из сочинений древних авторов.
Наконец, отметим, что ряд уточнений и замечаний высказал В. М. Лурье, написавший рецензию на первое издание, осуществленное издательством «Индрик». Им же — специально для данного тома — составлено обширное примечание к одному из мест Корпуса.
2015-09-23
Это не книга, а сказка!!!!! Полгода читаю, смакую!..