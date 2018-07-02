Как древние люди Ветхого Завета читали телесными очами вещественное рукописание, так христиане внутренними очами души читают и учатся от завета Духа и новым внутренним языком говорят и внутренним слухом слушают. Ведь и Апостолов каких избрал Господь? Мужей простецов и некнижных (Деян 4, 13). Но исполнил их Святого Духа, и они говорили, умудренные Духом, уча мудрецов и книжников.

И если, сказал Он, они умолкнут, то камни возопиют (Лк 19, 40). Господь сказал это или об Апостолах, или о всех душах, избавившихся от тягчайшего камня греха, который лежит на них, и когда он снят с них, то они вопиют, восхваляя Бога. Как некогда расселись скалы и камни, узревшие Господа, и отверзлись гробы (Мф 27, 51-52), так, когда воссияет в душе и явит свое всеблагое лицо Господь наш Иисус Христос (Пс 66, 2), расседается тяжкий камень греха, давая место Господу, чтобы, придя, он поселился в ней. Когда же видят эти подобные камню души желанный лик Христов, то вопиют. И как если бы к горе, внутри которой нет жилищ, но она вся камень, пришел бы некий муж художник, умеющий высекать в камне и изготовлять там прекраснейшие жилища, таким же образом и Христос, истинный и прекрасный художник, приходит к возлюбившим его душам и ваяет, и отсекает от них дух греха и устраивает Себе покои и поселяется в них. Итак, вопиют подобные камню души, когда являет Господь лицо свое. Об апостолах же сказано потому, что они волей-неволей возопили, словно флейта, когда повеяло дыханием Духа. Как хочет дующий, так говорит флейта; вот и апостолы и подобные им, рожденные свыше и принявшие Духа-утешителя, говорили, как хотел в них сам Дух. Объясняя Никодиму, что значит “рожденный свыше”, Господь сказал: “Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит” (Ин 3, 3; 7-8). Как никто не знает ни где дом дыхания ветра, откуда он приходит, ни конца его пути, куда он стремится, и никто не может ни помешать ему, ни измерить его, ни уловить, равно как и течение рек никто не может ни направить, ни сдержать, — то же самое и в душе: никто не может ни удержать свои мысли, ни помешать течениям ума, ни овладеть источником помышлений разума, ни узнать, откуда он исходит, ни сдержать там, куда уходит. Ибо где его нет? И здесь он пребывает, и вне ума и разума в дальних пределах. И если, говорит Господь, земное и лежащее у нас в руках таково и настолько непостижимо, то тем более рожденный свыше, вместивший небесный дух Господень и водимый Им во внутреннем человеке: насколько непостижимее его душа! Куда она стремится, вот, она уже там, потому что, когда она еще здесь, небесный и Божественный Дух, придя, увел ее в небеса, и научил, и во всем эта душа непостижима. Слава величию Его во веки веков. Аминь.

Макарий Египетский (Макарий/ Симеон) – Новые духовные беседы

Перевод с греческого.

М.: Издательство СП “Интербук” (Серия “Богословские труды и проповеди” из цикла “Религия в жизни общества”), 1990. 172 с.

Макарий Египетский – Новые духовные беседы – Оглавление

О новонайденных проповедях преподобного Макария Великого (Египетского) Преподобного отца нашего Макария Египетского новые духовные беседы

1. Каково устроение христианства

2. О воскресении мертвых; о том, что каково приобретение души здесь на земле, тьма или свет благодати, то въяве обнимет ее при воскресении

3. О распятии Господнем и о терпении

4. О небесном состоянии христиан

6. О том, что здешнее подвержено гибели, будущее же нерасторжимо

7. О том, что надо христианину умереть для лукавых дел мира

8. Кто есть совершенный христианин

9. Об испытаниях, терпении и о душевном покаянии

10. О том, что надо отвращать от сердца страсти

13. О том, что по своей воле каждый при лепляется или к добру, или к злу

15. О том, что Господь, приходя в души, размягчает их окаменелость

16. О том, как душа, понемногу воспитуемая благодатью, достигает совершенства

17. Об испытаниях

18. О Божий непостижимости и о душе

20. О вере в Бога и любви

21. О том, как надо удаляться дурного обычая

22. О божественной непостижимости

25. О том, что надо бежать зла, избавиться от тьмы и соединиться с Духом

26. О том, что искомое христианами ни с чем в этом мире не сравнимо

Макарий Египетский – Новые духовные беседы – 20. О вере в Бога и любви

1. Как Отец любит Сына, и всему обучает Его сам Отец (Ин 3, 35), так и любящие Господа христиане: само время и дело и сам Господь преподает им небесное учение и науку (Ин 8, 28). Ибо как в миру если у кого есть золото, серебро, достаток, много богатства, то он хочет родить от своей породы детей, чтобы они унаследовали отцово добро, а не будет иметь наследника, скорбит и тоскует, — так Господь, сотворив Адама, сделал всю землю и небо ему домом и поставил его царем всего сотворенного, приготовив ему и небесное наследие, да станет другом и братом Христовым, невестой и сотоварищем Святого Духа. В самом деле, как вы всем сердцем любите Господа (Мк 12, 30), делаясь чужими миру и перенося гонения, так и Господь всем сердцем возлюбил нас и страдал и был распят, чтобы ввести людей в свое наследство и в жизнь; ведь Он сошел на землю ради грешников. И скорбит Господь, небесный Отец, если не родит чад от своей породы, чтобы дать им наследство, Царство Небесное, которое Он им уготовал. Все прежние праведники, которые были людьми, как и все прочие, одетыми в плоть, совершили на земле великое дело в сравнении с прочими людьми: ибо они восцарили над тварью и смертью. Сказал Моисей воде, и она превратилась в кровь (Исх 7, 20); сказал земле, и вышли жабы (8, 2-3); сказал смерти: не войдешь в преддверие, и подчинилась смерть и исполнила волю Моисея (12, 23), и впредь узнала смерть, что уже более не царствует с тех пор, как убоялась повеления Моисея и послушалась его. Потому что на лице Моисеевом был знак славы божественного света (34, 29-30), знак, в который Адам был облачен до падения; а был Адам облачен в славу Божию и одежду божественную. До Моисея же никто не имел этого знамения на лице, кроме самого Моисея. Вот и изумилась смерть, увидев знамение, ибо от Адама по тот день никто не имел этого знамения, а о ней самой было пророчество, что род человеческий восцарит над нею и подчинит ее себе. Так и стало: явился в конце времен небесный Адам и крестом Своим осудил смерть и сошел в гробницу и открылся прежде умершим пророкам и праведникам. Когда они уже скорбели о том, что не получили обещанного, Он поднял их из могил и одел в Божественную славу и они явились в городе Иерусалиме (Мф 27, 53) и увидели своих друзей и родных и вернулись в свои гробницы; так разметал тогда Господь оплоты и цепи лукавого и диавола предал смерти. Илия властно заключил небесные ключи, и не было дождя (3 Царств 17, 1). Как он сумел это сделать? Приник к Богу, уверовал, возлюбил. И не скажу тебе, что он простер свои руки до неба; и не сам он своей силой принес небесный огонь и спалил всесожжение и лжепророков (18, 36-38); нет, но его любви и вере содействовала Божественная сила, которая совершила все это через него. Другой праведник тоже сказал слово — и остановилось солнце (Нав 10, 13); третий заградил уста львов (Евр 11, 33).

2. Видишь, что у твари есть праведные цари, и вся тварь спешит пред лицо их. Страдавшая кровотечением, которую врачи не могли вылечить, — разве не повернулся к ней Господь (Мф. 9, 20; Лк 8, 43)? Разве не прикоснулась она к краю одежды Его? От рождения слепой не сам ли первый возопил (Ин 9, 1)? Закхей не сам ли первый влез на дерево (Лк 19, 4)? И ныне люди живущие мертвы, и к верующим приходит Господь и располагается в душах их и отрясает сердца их от камней и от гробов, нечистых духов, и делает бессмертными души их и животворит после омертвения их. И как первые праведники уверовали в Господа и прибегли к нему, так мы тоже должны возлюбить Бога всем сердцем (Мк 12, 30), уверовать и послушествовать; тогда Он входит в наши помыслы и рассуждения и расторгает все постройки, узы и оплоты сатаны и очищает сердца наши от проказы и животворит после омертвения и просвещает ум, избавляя его от слепоты.

Все творения, созданные Богом, были изначала, и реки, и горы, и холмы, и звери, и источники. Что же это такое, что пришедший и облекшийся в плоть Господь называет делом, величайшим сих, если в явленном нет ничего недостающего творению? Что это такое, о чем Он сказал: Отец мой доныне делает, и Я делаю, и больше сих сотворю дела (Ин 5, 17; 14, 12), если земля уже возникла, и растения и небо и солнце и луна? Ясно, конечно, что Он идет совершить дело, величайшее всех видимых дел, невидимое телесными очами. Он идет исправить умы, тайно разрушаемые сатаною, и посеять в земле души духовное семя, как земледелец в видимом мире засевает свое поле. Что же, быков ли Он запрягает? Нет, не то. Насаждения ли видимые насаждает? Опять не то. Потому что виноградник Господу есть душа (и душе — Господь), и насаждает он ростки любви, сладчайшие радости и источники жизни, текущие в сердце, новые небеса и новую землю (2 Петр 3, 13) и новые светила; ведь если цветы нашей земли он облекает в такую славу, и фиалки одевает в порфиру, то насколько более Он разумную душу прославит и украсит духовным украшением и облачит в порфиру духа. Так Он благоволил; вот какое дело совершает Он в душах, чтобы душа слилась с небесным Духом и стала смесью и единством земного с небесным. Лишь бы мы возлюбили друг друга и уверовали Богу, и Он дарует нам Свое наследство. Он угашает огонь, который в нас; только бы мы возлюбили Его, и Он придет и истребит смерть, чего мы сделать не можем. Ведь не люди сумели разрушить стены Иерихонские (Евр 11, 30), но они пали от божественной силы. Как если бы был некий начальник, и имел он перед собой знамя и изображение царя; силой властно несомого впереди него образа он убивает и изгоняет вех бесчинствующих. Но если в мертвом изображении такое устрашение и такое достоинство, то насколько же более небесный образ, живописанный в сердцах, насколько более живая сила Божия и знамя небесное и Божественное искореняют и убивают силы тьмы, тайком прокрадывающиеся в сердце, и совершенно истребляют всю силу вражью (Лк 10, 19). Слава величию Его и бесконечному Его милосердию во веки веков. Аминь.