Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 1

«Жития святых — не какое-то историческое обращение к истокам Церкви, и их изучение — не простое знакомство: это наше приобщение житию и жительству всякий раз присутствующего здесь друга Божия — как Божественная благодать его преобразила...

В конечном итоге для нас это некое тайноводство и переход к Первообразу, к которому восходят и любовь, и честь, и поклонение наши», — писал в предисловии к французскому изданию «Синаксаря» игумен святогорского монастыря Симонопетра, прославленный старец архимандрит Емилиан (Вафидис).

«Синаксарь», составленный афонским иеромонахом Макарием из обители Симонопетра, — книга уникальная, не имеющая аналогов среди подобных агиографических сборников. В то же время она творчески продолжает древнюю синаксарную традицию Православной Церкви. Изначально труд отца Макария задумывался как современная переработка широко известного в греческом православном мире «Синаксаря» прп. Никодима Святогорца (напомним, что последний, в свою очередь, положил в основу своего сборника более древние образцы) и составленных чуть позже расширенных версий этого «Синаксаря».

Однако вскоре труд афонского монаха перерос изначально заданные рамки. Во-первых, материал, содержавшийся в прежних «Синаксарях», был значительно переработан. В тех случаях, когда составителю была доступна версия жития более древняя, чем та, что вошла в старые сборники, в основу изложения полагалась именно она. Кроме того, очень скоро стала ясна ограниченность материала, включенного в издания предшественников. Недоставало многих житий вселенских святых, большого числа житий поздневизантийского периода, сведений о многих мучениках эпохи туркократии. Кроме того, остро ощущался недостаток жизнеописаний подвижников Запада, ведь французский «Синаксарь» был рассчитан на православных христиан, живущих главным образом в странах Европы. Очевидно, что память о православном прошлом европейских земель, об их святых заступниках должна была занять важное место в новой книге.

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах

Адаптир. пер. с франц.

ISBN 978-5-7533-0550-3

Научные редакторы: А. Ю. Виноградову канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, доц. НИУ ВШЭ, Общецерковной магистратуры, аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, РГГУ;

О. А. Родионов, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, ст. преп. ПСТГУ

Ответственный редактор: иеромонах Симеон (Томачинский), канд. филол. наук

Перевод сделан по изданию: Le Synaxaire: Vie des Saints de TEglise Orthodoxe, par le Hieromoine Macaire de Simonos Petra. — 2imc edition, revue et augmentee. — Grece: Indiktos, 2008.

Все даты приведены no старому стилю (юлианскому календарю).

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 944 с.: ил., [48] с. цв. ил., [16] с. геогр. карт.

ISBN 978-5-7533-0550-3

ISBN 978-5-7533-0551-0 (т. 1)

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1 - Введение

Вознесенный в Духе пред Престолом Божиим, уготованным для суда над всякой тварью в конце времен, св. ап. Иоанн свидетельствует: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр 19, 6-8). И сбудутся эти слова не только при свете воскресения: уже сейчас Святая Церковь, Невеста Христова, облечена, словно одеянием из пурпура и чистого виссона, кровью святых мучеников, слезами подвижников веры, целомудрием дев, проповедью апостолов, писаниями учителей Церкви, милосердием праведников...

Она украшена всеми добродетелями и всеми дарами, явленными Святым Духом во святых Божиих во всякое время и на всяком месте. Кто может исчислить то облако свидетелей (Евр 12,1), которое мы имеем вокруг себя? Кто назовет по имени каждого из тех живых, которые со Христом, посредством Христа и во Христе стали победителями смерти, приблизились Престолу Божию, тех, о ком возрадовался Господь (ср.: Ис 62, 5) и с кем утвердил Свое пребывание (ср.: Ис 57,15)?

Все они соделались согражданами Ангелов и братьями Самого Христа, Который, подобно солнцу, отражающемуся в зеркале вод, являет Себя в них, единый и вместе с тем многообразный. Святые, населяющие ныне горний Иерусалим, Землю живых, град великого Царя, подобны неисчислимым звездам духовного небосвода, озаряемого светом Христа, Солнца правды (Мал 4, 2). Царственный пророк Давид воспел Господу такие слова: Мне же зело честни быта друзи Твои, Боже, зело утвердишася владыче-ствия их: изочту их, и паче песка умножатся (Пс 138,17-18).

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1 - Память святителя Ионы, епископа Маньчжурского[1]

Св. Иона (Покровский) родился в Калуге в 1888 г. и в святом крещении получил имя Владимир. Оставшись в восемь лет сиротой, он был воспитан деревенским диаконом. Воспитатель отправил Владимира учиться в семинарию родного города. Затем юноша продолжил обучение в Казанской духовной академии. На третий год он принял монашеский постриг в Оптиной Пустыни и до конца жизни сохранял духовную связь с ее старцами.

По окончании учебы прп. Ионе доверили преподавание Нового Завета по рекомендации его духовного отца, прп. Гавриила Седмиозерского [24 сен.]. Это назначение Иона принял против собственной воли. Затем он стал священником и преподавал в Академии до тридцати лет. Когда к власти пришли большевики, он был вынужден уехать из Казани в Пермь.

Через некоторое время преподобного арестовали и избили столь жестоко, что он потерял сознание. По дороге в Тобольск, где его должны были судить, Ионе удалось бежать и присоединиться к частям Белой Армии, в которой он служил полковым священником. Он разделил с войсковой частью все невзгоды отступления через горы Туркестана и пустыню Гоби. По прибытии в Пекин преподобный в скором времени был назначен епископом Маньчжурским.

Когда он приехал в Китай в 1922 г., пограничный гор. Маньчжурия[2] был полон русских беженцев, которые имели лишь то, что было на них надето. Жители помогали им как могли, но хлеба не хватало даже для того, чтобы накормить детей. За три года епископства св. Иона, делая все для всех, стал Ангелом Хранителем и пастырем духовных агнцев, в которых он вселял храбрость и надежду. Епископ служил Божественную литургию так, словно уже был вознесен на Небо к престолу Господню, и проповеди его обладали такой силой, что никто не хотел пропускать ни единого слова.

В те времена крайней нужды св. Иона явился апостолом милосердия: он кормил голодных, принимал странников, раздавал одежду и навещал больных. Он также организовал жизнь общины изгнанников, починил церковные постройки, открыл библиотеку, устроил раздачу супа и основал клинику и среднюю школу. Дети любили епископа больше, чем собственных родителей, и когда он преподавал им Закон Божий, все были увлечены его словами и повторяли потом услышанное в точности без особых усилий.

Будучи глубоко привержен молитве и ни в чем не отступая от монашеских обязанностей, преподобный умел перевоплощаться в деятельного человека. Все, что он предпринимал для помощи пастве, было успешно, несмотря на огромные трудности. Познав на себе, какова участь сироты, он основал приют. В нем в первый же год существования нашли кров двадцать восемь детей, к которым епископ проявлял отцовскую привязанность.

Св. Иона полностью отдавал себя пастырскому служению: ухаживая за священником, который болел тифом, он приобрел хронический тонзиллит (воспаление миндалин), но и по этой причине не сократил своей деятельности. Однажды он прополоскал себе горло керосином, думая, что тот послужит антисептиком, но это быстро привело к заражению крови. Когда стало очевидным, что приближается смерть, святой приготовился спокойно отойти в вечность.

В «Завещании», тысячи экземпляров которого были распространены во время похорон, он писал: «Я начну со слов апостола: Дети, возлюбите друг друга,.. И закончу теми же словами: возлюбите друг друга. Такова заповедь вашего епископа. Не оставляйте брошенными детей... Простите меня из любви ко Христу и не забывайте меня в своих мыслях... Да предстанем мы все в вечности с верой на Страшном Суде Христовом».

Седьмого октября 1925 г., простившись и благословив собравшихся, он надел епитрахиль и поручи, принадлежавшие старцу Амвросию Оптинскому, и начал громким голосом читать канон на исход души, кладя земные поклоны. Затем преподобного положили на постель и после того, как он возблагодарил Бога, его душа перенеслась в мир, которому неведомы ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но лишь вечная радость о Господе.

По смерти святителя произошло чудо. Ребенок, который долгое время был парализован, начал бегать и воскликнул: «Мама, епископ Иона явился мне и сказал, что отдает мне свои ноги, которые ему теперь не нужны!»

Молитвами святых Твоих, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.

2016-11-06

[1] Он был канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей 13 сентября 1996 г. В Месяцеслов Русской Православной Церкви Московского Патриархата данная память не включена

[2] Совр. кит. Манчули