Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 1
«Жития святых — не какое-то историческое обращение к истокам Церкви, и их изучение — не простое знакомство: это наше приобщение житию и жительству всякий раз присутствующего здесь друга Божия — как Божественная благодать его преобразила...
В конечном итоге для нас это некое тайноводство и переход к Первообразу, к которому восходят и любовь, и честь, и поклонение наши», — писал в предисловии к французскому изданию «Синаксаря» игумен святогорского монастыря Симонопетра, прославленный старец архимандрит Емилиан (Вафидис).
«Синаксарь», составленный афонским иеромонахом Макарием из обители Симонопетра, — книга уникальная, не имеющая аналогов среди подобных агиографических сборников. В то же время она творчески продолжает древнюю синаксарную традицию Православной Церкви. Изначально труд отца Макария задумывался как современная переработка широко известного в греческом православном мире «Синаксаря» прп. Никодима Святогорца (напомним, что последний, в свою очередь, положил в основу своего сборника более древние образцы) и составленных чуть позже расширенных версий этого «Синаксаря».
Однако вскоре труд афонского монаха перерос изначально заданные рамки. Во-первых, материал, содержавшийся в прежних «Синаксарях», был значительно переработан. В тех случаях, когда составителю была доступна версия жития более древняя, чем та, что вошла в старые сборники, в основу изложения полагалась именно она. Кроме того, очень скоро стала ясна ограниченность материала, включенного в издания предшественников. Недоставало многих житий вселенских святых, большого числа житий поздневизантийского периода, сведений о многих мучениках эпохи туркократии. Кроме того, остро ощущался недостаток жизнеописаний подвижников Запада, ведь французский «Синаксарь» был рассчитан на православных христиан, живущих главным образом в странах Европы. Очевидно, что память о православном прошлом европейских земель, об их святых заступниках должна была занять важное место в новой книге.
Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах
Адаптир. пер. с франц.
ISBN 978-5-7533-0550-3
Научные редакторы: А. Ю. Виноградову канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, доц. НИУ ВШЭ, Общецерковной магистратуры, аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия, РГГУ;
О. А. Родионов, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Института всеобщей истории РАН, ст. преп. ПСТГУ
Ответственный редактор: иеромонах Симеон (Томачинский), канд. филол. наук
Перевод сделан по изданию: Le Synaxaire: Vie des Saints de TEglise Orthodoxe, par le Hieromoine Macaire de Simonos Petra. — 2imc edition, revue et augmentee. — Grece: Indiktos, 2008.
Все даты приведены no старому стилю (юлианскому календарю).
Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 944 с.: ил., [48] с. цв. ил., [16] с. геогр. карт.
ISBN 978-5-7533-0550-3
ISBN 978-5-7533-0551-0 (т. 1)
Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1 - Введение
Вознесенный в Духе пред Престолом Божиим, уготованным для суда над всякой тварью в конце времен, св. ап. Иоанн свидетельствует: «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых» (Откр 19, 6-8). И сбудутся эти слова не только при свете воскресения: уже сейчас Святая Церковь, Невеста Христова, облечена, словно одеянием из пурпура и чистого виссона, кровью святых мучеников, слезами подвижников веры, целомудрием дев, проповедью апостолов, писаниями учителей Церкви, милосердием праведников...
Она украшена всеми добродетелями и всеми дарами, явленными Святым Духом во святых Божиих во всякое время и на всяком месте. Кто может исчислить то облако свидетелей (Евр 12,1), которое мы имеем вокруг себя? Кто назовет по имени каждого из тех живых, которые со Христом, посредством Христа и во Христе стали победителями смерти, приблизились Престолу Божию, тех, о ком возрадовался Господь (ср.: Ис 62, 5) и с кем утвердил Свое пребывание (ср.: Ис 57,15)?
Все они соделались согражданами Ангелов и братьями Самого Христа, Который, подобно солнцу, отражающемуся в зеркале вод, являет Себя в них, единый и вместе с тем многообразный. Святые, населяющие ныне горний Иерусалим, Землю живых, град великого Царя, подобны неисчислимым звездам духовного небосвода, озаряемого светом Христа, Солнца правды (Мал 4, 2). Царственный пророк Давид воспел Господу такие слова: Мне же зело честни быта друзи Твои, Боже, зело утвердишася владыче-ствия их: изочту их, и паче песка умножатся (Пс 138,17-18).
Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 1 - Память святителя Ионы, епископа Маньчжурского[1]
Св. Иона (Покровский) родился в Калуге в 1888 г. и в святом крещении получил имя Владимир. Оставшись в восемь лет сиротой, он был воспитан деревенским диаконом. Воспитатель отправил Владимира учиться в семинарию родного города. Затем юноша продолжил обучение в Казанской духовной академии. На третий год он принял монашеский постриг в Оптиной Пустыни и до конца жизни сохранял духовную связь с ее старцами.
По окончании учебы прп. Ионе доверили преподавание Нового Завета по рекомендации его духовного отца, прп. Гавриила Седмиозерского [24 сен.]. Это назначение Иона принял против собственной воли. Затем он стал священником и преподавал в Академии до тридцати лет. Когда к власти пришли большевики, он был вынужден уехать из Казани в Пермь.
Через некоторое время преподобного арестовали и избили столь жестоко, что он потерял сознание. По дороге в Тобольск, где его должны были судить, Ионе удалось бежать и присоединиться к частям Белой Армии, в которой он служил полковым священником. Он разделил с войсковой частью все невзгоды отступления через горы Туркестана и пустыню Гоби. По прибытии в Пекин преподобный в скором времени был назначен епископом Маньчжурским.
Когда он приехал в Китай в 1922 г., пограничный гор. Маньчжурия[2] был полон русских беженцев, которые имели лишь то, что было на них надето. Жители помогали им как могли, но хлеба не хватало даже для того, чтобы накормить детей. За три года епископства св. Иона, делая все для всех, стал Ангелом Хранителем и пастырем духовных агнцев, в которых он вселял храбрость и надежду. Епископ служил Божественную литургию так, словно уже был вознесен на Небо к престолу Господню, и проповеди его обладали такой силой, что никто не хотел пропускать ни единого слова.
В те времена крайней нужды св. Иона явился апостолом милосердия: он кормил голодных, принимал странников, раздавал одежду и навещал больных. Он также организовал жизнь общины изгнанников, починил церковные постройки, открыл библиотеку, устроил раздачу супа и основал клинику и среднюю школу. Дети любили епископа больше, чем собственных родителей, и когда он преподавал им Закон Божий, все были увлечены его словами и повторяли потом услышанное в точности без особых усилий.
Будучи глубоко привержен молитве и ни в чем не отступая от монашеских обязанностей, преподобный умел перевоплощаться в деятельного человека. Все, что он предпринимал для помощи пастве, было успешно, несмотря на огромные трудности. Познав на себе, какова участь сироты, он основал приют. В нем в первый же год существования нашли кров двадцать восемь детей, к которым епископ проявлял отцовскую привязанность.
Св. Иона полностью отдавал себя пастырскому служению: ухаживая за священником, который болел тифом, он приобрел хронический тонзиллит (воспаление миндалин), но и по этой причине не сократил своей деятельности. Однажды он прополоскал себе горло керосином, думая, что тот послужит антисептиком, но это быстро привело к заражению крови. Когда стало очевидным, что приближается смерть, святой приготовился спокойно отойти в вечность.
В «Завещании», тысячи экземпляров которого были распространены во время похорон, он писал: «Я начну со слов апостола: Дети, возлюбите друг друга,.. И закончу теми же словами: возлюбите друг друга. Такова заповедь вашего епископа. Не оставляйте брошенными детей... Простите меня из любви ко Христу и не забывайте меня в своих мыслях... Да предстанем мы все в вечности с верой на Страшном Суде Христовом».
Седьмого октября 1925 г., простившись и благословив собравшихся, он надел епитрахиль и поручи, принадлежавшие старцу Амвросию Оптинскому, и начал громким голосом читать канон на исход души, кладя земные поклоны. Затем преподобного положили на постель и после того, как он возблагодарил Бога, его душа перенеслась в мир, которому неведомы ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но лишь вечная радость о Господе.
По смерти святителя произошло чудо. Ребенок, который долгое время был парализован, начал бегать и воскликнул: «Мама, епископ Иона явился мне и сказал, что отдает мне свои ноги, которые ему теперь не нужны!»
Молитвами святых Твоих, Господи Иисусе Христе, помилуй нас. Аминь.
2016-11-06
[1] Он был канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей 13 сентября 1996 г. В Месяцеслов Русской Православной Церкви Московского Патриархата данная память не включена
[2] Совр. кит. Манчули
спасибо
«Синаксарь: Жития святых Православной Церкви» – так называется вышедший в издательстве Сретенского монастыря шеститомник. Эта уникальное издание готовилась более 30 лет, на Афоне, в прославленном монастыре Симонопетра. Сегодня она открывается русскому читателю.
Это первое подготовленное на высоком современном научном уровне и в то же время общедоступное собрание житий святых.
По полноте персоналий оно не имеет аналогов. В собрание вошли рассказы как о святых православного Востока, так и о святых Запада, прославленных Церковью до X века. Большое внимание уделено русским святым, в том числе новомученикам. Не перегруженное специальными деталями чтение, по замыслу составителя, позволяет быстро знакомиться с жизнеописанием всех святых, празднуемых в этот день.
Автор – насельник афонского монастыря Симонопетра иеромонах Макарий, выпускник Сорбонны, историк и агиограф, – работал над своим произведением более 25 лет. Книга уже издана на французском, английском, греческом, немецком и итальянском языках и таким образом в настоящее время принята в качестве образца для Вселенской Церкви.
Русское издание значительно расширено, уточнено и выверено по первоисточникам. Работа русской редакции, в которую входило около 50 человек, продолжалась почти пять лет. Книга снабжена множеством иллюстраций, географическими картами, научным аппаратом.
«Жития святых — не какое-то историческое обращение к истокам Церкви, и их изучение — не простое знакомство: это наше приобщение житию и жительству всякий раз присутствующего здесь друга Божия — как Божественная благодать его преобразила… В конечном итоге для нас это некое тайноводство и переход к Первообразу, к которому восходят и любовь, и честь, и поклонение наши», — писал в предисловии к французскому изданию «Синаксаря» игумен святогорского монастыря Симонопетра, прославленный старец архимандрит Емилиан (Вафидис).
«Синаксарь», составленный афонским иеромонахом Макарием из обители Симонопетра, — книга уникальная, не имеющая аналогов среди подобных агиографических сборников. В то же время она творчески продолжает древнюю синаксарную традицию Православной Церкви. Изначально труд отца Макария задумывался как современная переработка широко известного в греческом православном мире «Синаксаря» прп. Никодима Святогорца (напомним, что последний, в свою очередь, положил в основу своего сборника более древние образцы) и составленных чуть позже расширенных версий этого «Синаксаря».
Однако вскоре труд афонского монаха перерос изначально заданные рамки. Во-первых, материал, содержавшийся в прежних «Синаксарях», был значительно переработан. В тех случаях, когда составителю была доступна версия жития более древняя, чем та, что вошла в старые сборники, в основу изложения полагалась именно она. Кроме того, очень скоро стала ясна ограниченность материала, включенного в издания предшественников. Недоставало многих житий вселенских святых, большого числа житий поздневизантийского периода, сведений о многих мучениках эпохи туркократии. Кроме того, остро ощущался недостаток жизнеописаний подвижников Запада, ведь французский «Синаксарь» был рассчитан на православных христиан, живущих главным образом в странах Европы. Очевидно, что память о православном прошлом европейских земель, об их святых заступниках должна была занять важное место в новой книге.
Отметим, что таким образом получил продолжение труд, начатый в свое время еще свт. Иоанном Сан-Францисским, уделявшим особое внимание возрождению почитания древних святых Европы. В настоящем издании читатель найдет больше жизнеописаний святых Европы, чем в любом из доступных на русском языке изданий.
Как известно, XX век стал временем великих открытий в области исследований восточного христианства, в области агиографии на языках христианского Востока: сирийском, коптском, армянском, грузинском, арабском. Жития древних святых, дошедшие до нас лишь на этих языках и в составе особых агиографических сборников, также нашли свое место на страницах данного «Синаксаря», который тем самым дает русскому читателю уникальную возможность ознакомиться с жизнью и деяниями подвижников Востока, память о которых в византийской традиции подчас была утрачена (или же, что чаще встречается, утрачены были их жития). Естественно, в книгу вошло и большое число святых, прославленных Церквами Румынии, Сербии, Болгарии, Грузии. Как справедливо отмечал архимандрит Емилиан в упомянутом предисловии, перед нами — книга, которая никогда не будет окончена: жизнь Церкви продолжается, постоянно являются новые святые, и оттого о «полноте» подобного рода сборников можно говорить лишь с определенной долей условности. Тем не менее очевидно, что труд иеромонаха Макария — наиболее полный из всех ему подобных. На русском же языке и вовсе невозможно найти такого количества сведении о подвижниках Европы, Балкан, Востока, Византии, собранных под одной обложкой.
Разумеется, это совершенно не означает, что все святые, упомянутые в данном «Синаксаре», непременно должны быть включены в официальный календарь Московской Патриархии. Тем более что существует позиция, выраженная довольно авторитетными православными авторами, согласно которой расширение такого списка за счет малоизвестных святых нежелательно. Как выразил это мнение член Синодальной комиссии по канонизации игумен Дамаскин (Орловский), «непонятно, почему Русская Православная Церковь должна умножать списки имен подвижников в то время, когда паства Русской Православной Церкви не знает житий большинства святых, уже включенных в ее календарь и уже давно имеющих тексты житий».
Конечно, почетное место в «Синаксаре» занимают и жития русских святых. Однако здесь составитель оказался в менее выгодном положении, чем при работе над жизнеописаниями подвижников иных Церквей и стран. Иеромонаху Макарию пришлось воспользоваться литературой о святых Русской Церкви, изданной в последние десятилетия на французском и греческом языках: русским составитель «Синаксаря» не владеет, о чем не перестает сожалеть, а русскоязычные сотрудники появились у него совсем недавно, да и помощь их весьма ограниченна. Сведения, почерпнутые отцом Макарием из упомянутых книг, не всегда отличались полнотой и точностью. Особенно много недочетов встречалось при передаче русской топонимики, имелись и погрешности в передаче хронологии и фактов.
Очевидно, что именно редактура «русских житий» потребовала от научных редакторов настоящего издания наибольших усилий. В некоторых случаях было сочтено целесообразным дополнить отдельные тексты, а некоторые жития, отсутствовавшие во французском тексте, были добавлены редакторами русского издания. Тем самым «русская» часть переводной версии «Синаксаря» оказывается значительно более полной, чем представленная в оригинале. Именно это обстоятельство делает русское издание не просто переводом французской книги на еще один язык (а она уже переведена на английский, новогреческий, немецкий, итальянский, в настоящее время переводится на румынский), но, по существу, новым, исправленным и дополненным ее изданием, по своим достоинствам на сегодняшний день превосходящим оригинал. Учитывая это обстоятельство, иеромонах Макарий в своей работе над вторым, дополненным, изданием французского «Синаксаря» активно пользуется дополнениями, исправлениями и иными материалами, предоставленными издателями русского перевода.
Сам перевод, над которым работал целый коллектив специалистов, издатели назвали адаптированным, поскольку он не следует за текстом оригинала буквально, но воспроизводит его применительно к русской традиции. Все тексты были по возможности приведены к единому стилю, традиционно житийному, но без нарочитой славянизированности и витиеватостей; они изложены языком, понятным современному человеку. Расположение дней памяти святых по месяцам и их порядок следования внутри каждого дня следуют официальному календарю Московской Патриархии. Все даты приведены по старому стилю. Жития подвижников, имена которых отсутствуют в официальном календаре, находятся в конце каждого дня и отмечены специальным знаком и сноской.
В конце каждого тома «Синаксаря» дается список сокращений и список использованной литературы. В приложении к первому тому опубликованы специально подготовленные для книги географические карты, помогающие восприятию житий.
Все вышесказанное позволяет говорить о научно-популярном характере издания, что никоим образом не отменяет его обращенности ко всем христианам. Под научностью мы здесь имеем в виду главным образом выверенность подаваемой информации, максимально возможную точность датировок и передачи имен и географических названий, а также достоверную и аккуратную передачу древней агиографической традиции.
При этом не лишним будет заметить, что позиции составителя — строго православные. Он отнюдь не симпатизирует так называемой «критической агиографии», справедливо полагая, что житие есть в некотором роде икона, а не историческая хроника, и его задача — передать тот облик святого, каким его знает Церковь.