Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 2

Синаксарь: Жития святых Православной Церкви : В 6 т. / Адаптир. пер. с франц.

Т. 2. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 912 с.: ил., [48] с. цв. ил.

ISBN 978-5-7533-0552-7 (т. 2)

ISBN 978-5-7533-0550-3

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 2 - Память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их преподобной Феодотии

Свв. Косма и Дамиан, братья по плоти, родились в провинции Асия, в области Ефес. Их отец, знатный язычник, принял христианскую веру некоторое время спустя после рождения сыновей, но из-за его преждевременной смерти они остались на попечении благочестивой матери Феодотии. Будучи христианкой с самого детства, она старалась воспитать их в благочестии, побуждая подражать ее добродетелям.

Косма и Дамиан изучили разные науки, однако вскоре отвергли их ради врачебного искусства. Подобно апостолам, которых Христос послал на проповедь, они получили власть изгонять нечистых духов и исцелять все виды болезней лишь одним лекарством — молитвой. Новые апостолы, даром приняв благодать Святого Духа, и лечили никогда не требуя платы, не делая различий между богатыми и бедными, странниками или своими близкими. Их милосердие было таково, что они распространяли благодеяния даже на животных. Хотя Косма и Дамиан были сведущи во врачебном искусстве, они употребляли вместо лекарств, скальпеля и пластыря лишь одно животворящее имя Христово, соединяя вместе с лечением проповедь Евангелия Спасения, как если бы Сам Христос Исцелитель действовал в них и исцелял души и тела. К их жилищу приходили самые разные люди, и каждый получал исцеление и утешение в меру своей веры.

Св. Дамиан, младший из братьев, первым почил в мире, за ним некоторое время спустя последовал и Косма. Впоследствии множество христиан постоянно притекало к церкви, которая была построена на месте их погребения в местечке, называемом Фереман. Больных приводили туда и позволяли пробыть несколько дней в церкви с молитвами и прошениями. Для них драгоценные мощи и икона святых становились изобильным источником исцелений и утешения, дабы с терпением и надеждой они могли перенести болезни, которые Господь попустил для спасения их душ.