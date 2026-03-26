Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 3

Т. 3. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 912 с.: ил., [52] с. цв. ил.

ISBN 978-5-7533-0553-4 (т. 3)

ISBN 978-5-7533-0550-3

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 3 - Обрезание по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Терез восемь дней после рождения Спасителя родители принесли Его для совершения обрезания (ср.: Лк 2,21). Оно было заповедано Богом Аврааму. Тогда же Господь обещал заключить вечный завет с потомством Авраама: Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя,... Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенецмужеского пола... (Быт 17,10-12). Господь по безмерному состраданию и безграничной любви к людям добровольно облекся в Им же созданную человеческую природу. Причем воспринял плоть в ее падшем и тленном состоянии, Сам при этом оставаясь абсолютно безгрешным.

Отсечение маленького кусочка кожи символизирует смертность грешных людей и свидетельствует о завете с Богом, чистым и безгрешным. Сам Бог и Податель Закона согласился принять этот знак завета, Им установленного. Придя на землю, Христос смиренно исполнял все предписания Закона, показывая тем самым, что неясные символы Ветхого Завета находят в Нем свое объяснение. Несколько капель крови, пролитых Им в этот день, являются предварением крови, которую Он прольет на Кресте, чтобы омыть грехи мира и избавить нас от проклятия. Вот почему вместе с обрезанием Спасителя мы вспоминаем и все таинство нашего искупления.