Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 5

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 5

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 5 Память святого пророка Иеремии

Св. пророк Иеремия был освящен и избран Богом еще до своего рождения (см.: Иер 1,5). Он появился на свет ок. 650 г. до Р. X. в гор. Анафофе и происходил из семьи священника колена Вениаминова. С ранней юности Иеремия был призван Богом к пророческому служению. Он колебался и противопоставлял этому призванию свою молодость и неопытность, но Господь притронулся к его устам и сказал: Вот, Я вложил слова Мои в уста твои (Иер 1,10).

Башнею поставил Я тебя среди народа Моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их (Иер 6,27). Бог поставил его наблюдателем, чтобы возвестить народу иудейскому, закосневшему в идолопоклонстве, о неминуемом приходе ассирийцев с севера. На протяжении всего пророческого служения Иеремия, уста Господа Бога, твердо и смело обличал царей, князей, священников и лжепророков в отступлении от Господа и почитании иноплеменных идолов. Он сравнивал Божий народ с неверной женой, забывшей, как невестой она возлюбила Господа своего, когда следовала за Ним в пустыне (см.: Иер 2,1-2). Раз она отказывается покаяться, она будет отлучена и предана ассирийцам как блудница, и они покроют ее стыдом.

Преисполненный жалости к иудейскому народу, пророк всем своим существом предчувствовал его будущие страдания и восклицал: Утроба мол! Утроба моя! Скорблю... волнуется во мне сердце мое, не могу молчать! (Иер 4,19). Иеремия явился не только посланником, которому поручено объявить о суде Божием, но и прообразовал служение Господа нашего, взяв на себя судьбу народа израильского и пострадав ради его спасения. Многие годы он без устали возвещал Божественные пророчества либо словами, преисполненными величественного лиризма, либо символическими действиями, указанными ему Богом, либо собственной жизнью и скорбями, предвещающими спасительные Страсти Христовы.