Макарий Симонопетрский - Синаксарь - 6

Синаксарь: Жития святых Православной Церкви : В 6 т. / Адаптир. пер. с франц.

Т. 6. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. — 896 с.: ил., [56] с цв. ил.

ISBN 978-5-7533-0556-5 (т. 6)

ISBN 978-5-7533-0550-3

Иеромонах Макарий Симонопетрский - Синаксарь - Жития святых Православной Церкви - В 6 томах - Том 6 - Память святых бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших

Свв. страстотерпцы Косма и Дамиан жили в Риме ок. 284 г., в правление императора Карина. Они были братьями по плоти, но еще более сплотила их вера во Христа и общие устремления. В сумерках языческих заблуждений они благочестием и подвигами прокладывали сияющий путь к Небу, став в мире дольнем носителями божественного милосердия. Переняв искусство врачевания от одного язычника, владевшего учением Гиппократа и Галена, братья щедро раздавали благодеяния, подражая Спасителю душ человеческих, и служили страждущим людям. В их руках снадобья и врачебный уход были, скорее, вспомогательными средствами, ибо они исцеляли все болезни как людей, так и животных обращением к имени Спасителя — Целителя душ и тел, взявшего на Себя наши немощи и болезни (ср.: Мф 8,17).

Косма и Дамиан отказывались брать плату деньгами и подношениями, а взамен за исцеление телесных недугов предлагали страждущим веру во Христа, дающую надежду на вечное спасение. Слава о них распространилась далеко за пределы небольшого селения около Рима, где они жили: к святым отовсюду шли люди, прося их молитв. Те, кто уже получил исцеление, вновь приходили к ним, просвещенные верой и славящие милость Божию.

Такое народное почитание вызвало зависть и ненависть местных фанатичных язычников, которые отправились в Рим и донесли на братьев императору. Они настаивали на том, что успех святых колеблет культ идолов, оберегающих императорскую власть, обвиняли их в том, что они пользуются магическими заклинаниями для распространения христианской веры. Обеспокоенный такими словами, император послал воинов за Космой и Дамианом. Однако жители селения вовремя узнали об этом и укрыли святых в дальней пещере в горах. Там братья пребывали несколько дней, поддерживая силы лишь молитвами и непрерывным прославлением Господа.

Воины, не нашедшие бессребреников, побоялись возвращаться во дворец, не выполнив приказа, и потому схватили простых жителей, мужчин и женщин, наложили на них оковы и повели в Рим. Святые, узнав об этом, решили, что негоже другим страдать из-за них, а им самим лишиться столь желанной мученической славы. Несмотря на слезы тех, кто хотел удержать целителей и наставников, они бросились вслед за захваченными людьми, шли целый день и всю ночь, а когда увидели воинов, крикнули им: «Мы — Косма и Дамиан, за которыми вас послали! Отпустите тех, кого захватили вместо нас, а нас ведите куда пожелаете!» Изумленные воины послушались и на следующий день предстали с христианами перед императором, рассказав обо всех событиях.