Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History, **History of Russian Orthodoxy

Книга архимандрита Макарий (Веретенников) посвящена осмыслению понятия христианского благочестия в исторической и духовной традиции Православной Церкви.

Автор рассматривает, как формировались представления о благочестивой жизни в разные эпохи христианской истории — от ранней Церкви и святоотеческого периода до русской духовной традиции. Особое внимание уделяется таким аспектам, как молитва, пост, смирение, милосердие, участие в богослужении и внутреннее духовное делание.

На основе святоотеческих текстов, церковных преданий и исторических примеров автор показывает, что благочестие понимается не только как соблюдение внешних религиозных норм, но прежде всего как внутреннее устроение человека, направленное на соединение с Богом и преображение жизни по евангельским заповедям.

Книга сочетает элементы исторического исследования и духовно-нравственного наставления и раскрывает значение благочестия как основы христианской жизни и сохранения церковной традиции.

Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции

М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2019. 380 с.

ISBN 978-5-7789-0305-0

Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции - Содержание

От автора

  • Святость Священного Писания

  • Второе Крещение?

  • Об утренних и вечерних молитвах

  • Великая агиасма

  • Крестное знамение

  • «Благодарим Тя, Христе Боже наш...»

  • О зевоте

  • «Кабы знать, где упасть...»

  • Жизненный путь человека, или Термины родства

  • Православная семья

  • Первенец

  • Таинство Покаяния

  • Прощёное воскресенье

  • «Эффект близости» в истории и повседневности

  • Последствия грехопадения

  • Бедствия и их восприятие в истории

  • Праведный Иов, или О смысле страданий

  • Божий храм

  • Свеча — воск — пчела

  • Православный Месяцеслов

  • «...Егоже и память ныне совершаем»

  • Почитание небесных покровителей

  • Гражданский Новый год

  • Читая Обиходник Кирилло-Белозерского монастыря

  • Богослужебное пение

  • О поклонах

  • «Петлоглашение»

  • Православная Церковь и посты

  • О посте в понедельник

  • Действие благодати

  • Монашеский чин. Некоторые исторические аспекты

  • Райский сад и его насаждения

  • Псалтирь

  • «Принцип» Евхаристии

  • Древнее «часомерие»

  • О спорте и физкультуре

  • Слово, речь, общение

  • О смысле истории

  • Сильная личность в истории

  • Из истории книжности

  • Сновидения

  • Последний миг жизни

Список сокращений в библиографических описаниях

Об авторе

Основные труды

Views 57
Rating 5.0 / 5
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
