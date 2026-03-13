Книга архимандрита Макарий (Веретенников) посвящена осмыслению понятия христианского благочестия в исторической и духовной традиции Православной Церкви.

Автор рассматривает, как формировались представления о благочестивой жизни в разные эпохи христианской истории — от ранней Церкви и святоотеческого периода до русской духовной традиции. Особое внимание уделяется таким аспектам, как молитва, пост, смирение, милосердие, участие в богослужении и внутреннее духовное делание.

На основе святоотеческих текстов, церковных преданий и исторических примеров автор показывает, что благочестие понимается не только как соблюдение внешних религиозных норм, но прежде всего как внутреннее устроение человека, направленное на соединение с Богом и преображение жизни по евангельским заповедям.

Книга сочетает элементы исторического исследования и духовно-нравственного наставления и раскрывает значение благочестия как основы христианской жизни и сохранения церковной традиции.

Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции

М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2019. 380 с.

ISBN 978-5-7789-0305-0

Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции - Содержание

От автора

Святость Священного Писания

Второе Крещение?

Об утренних и вечерних молитвах

Великая агиасма

Крестное знамение

«Благодарим Тя, Христе Боже наш...»

О зевоте

«Кабы знать, где упасть...»

Жизненный путь человека, или Термины родства

Православная семья

Первенец

Таинство Покаяния

Прощёное воскресенье

«Эффект близости» в истории и повседневности

Последствия грехопадения

Бедствия и их восприятие в истории

Праведный Иов, или О смысле страданий

Божий храм

Свеча — воск — пчела

Православный Месяцеслов

«...Егоже и память ныне совершаем»

Почитание небесных покровителей

Гражданский Новый год

Читая Обиходник Кирилло-Белозерского монастыря

Богослужебное пение

О поклонах

«Петлоглашение»

Православная Церковь и посты

О посте в понедельник

Действие благодати

Монашеский чин. Некоторые исторические аспекты

Райский сад и его насаждения

Псалтирь

«Принцип» Евхаристии

Древнее «часомерие»

О спорте и физкультуре

Слово, речь, общение

О смысле истории

Сильная личность в истории

Из истории книжности

Сновидения

Последний миг жизни

Список сокращений в библиографических описаниях

Об авторе

Основные труды