Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие - история и традиции
Книга архимандрита Макарий (Веретенников) посвящена осмыслению понятия христианского благочестия в исторической и духовной традиции Православной Церкви.
Автор рассматривает, как формировались представления о благочестивой жизни в разные эпохи христианской истории — от ранней Церкви и святоотеческого периода до русской духовной традиции. Особое внимание уделяется таким аспектам, как молитва, пост, смирение, милосердие, участие в богослужении и внутреннее духовное делание.
На основе святоотеческих текстов, церковных преданий и исторических примеров автор показывает, что благочестие понимается не только как соблюдение внешних религиозных норм, но прежде всего как внутреннее устроение человека, направленное на соединение с Богом и преображение жизни по евангельским заповедям.
Книга сочетает элементы исторического исследования и духовно-нравственного наставления и раскрывает значение благочестия как основы христианской жизни и сохранения церковной традиции.
Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции
М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2019. 380 с.
ISBN 978-5-7789-0305-0
Архимандрит Макарий (Веретенников) - Христианское благочестие: история и традиции - Содержание
От автора
Святость Священного Писания
Второе Крещение?
Об утренних и вечерних молитвах
Великая агиасма
Крестное знамение
«Благодарим Тя, Христе Боже наш...»
О зевоте
«Кабы знать, где упасть...»
Жизненный путь человека, или Термины родства
Православная семья
Первенец
Таинство Покаяния
Прощёное воскресенье
«Эффект близости» в истории и повседневности
Последствия грехопадения
Бедствия и их восприятие в истории
Праведный Иов, или О смысле страданий
Божий храм
Свеча — воск — пчела
Православный Месяцеслов
«...Егоже и память ныне совершаем»
Почитание небесных покровителей
Гражданский Новый год
Читая Обиходник Кирилло-Белозерского монастыря
Богослужебное пение
О поклонах
«Петлоглашение»
Православная Церковь и посты
О посте в понедельник
Действие благодати
Монашеский чин. Некоторые исторические аспекты
Райский сад и его насаждения
Псалтирь
«Принцип» Евхаристии
Древнее «часомерие»
О спорте и физкультуре
Слово, речь, общение
О смысле истории
Сильная личность в истории
Из истории книжности
Сновидения
Последний миг жизни
Список сокращений в библиографических описаниях
Об авторе
Основные труды
