Макаров Дмитрий - Столкновение исихастов

Как известно, «XIV век в истории восточного христианства был ознаменован исихастскими спорами, начало которым положила полемика между Григорием Паламой и Варлаамом Калабрийским». Однако ясно и то, что «плод паламитских споров вызревал задолго до столкновения Паламы и Варлаама». Выяснение путей и характера этого вызревания, формирования комплексов идей противоборствующих сторон ещё долгие годы будет оставаться одной из центральных задач систематического богословия, патрологии, истории догматики и византиноведения, с одной стороны, а также истории философии и логики, с другой.

Ситуация Византии конца ХIII-ХѴ вв. была во многом сходна со временем появления первоначального монашества, что осознавал св. Григорий Палама как ведущий богослов эпохи. Рушилась многовековая православная Империя, в сердцах людей усиливалось эсхатологическое беспокойство за судьбу Отечества — и мировой истории в целом. Происходил в небывало тяжёлых условиях слом эпох, сопровождавшийся на Западе возникновением и повсеместным распространением духа Ренессанса (поведшего, в конце концов, к вольтерианству, атеизму и масонству), которому в Византии и странах Византийского содружества (Болгария, Сербия, Древняя Русь, Грузия, Молдовалахия) дали решительный отпор. Видимо, именно тогда (в учениях таких вольнодумцев, как Георгий Гемист Плифон, Джордано Бруно, Парацельс и др.) зародилось восприятие современной им — и нам — эпохи как постхристианской. Традиционное Православие как сообщество верных, хранящих веру, догматы и заповеди Господни и соблюдающие их, и Православная Церковь как Тело Христово (Еф. 1: 23) не могли не реагировать на эти вызовы времени и не стремиться «искупить время» — не только аскетическим деланием, интерес к которому в те переломные десятилетия европейской истории небывало возрос, но и отстаиванием истинности вероучения. Ряд мирян (как св. Николай Кавасила) и монахов (св. Григорий Палама, св. Филофей Коккин, св. Каллист Ан- геликуд, Феофан Никейский, Иоанн-Иоасаф Кантакузин и др.), следуя воле Божией, восприняли на себя это тяжкое бремя догматической полемики, нередко (как в случае переписки Паламы с Варлаамом и Акин- дином, а также полемики Феофана Никейского с наследниками эллинских космогоний) переходившей и в философскую.

Выдающийся патролог-паламовед Георгиос (Йоргос) Мандзари- дис (род. 1935) дал убедительное объяснение историческому парадоксу Византии XIV в.: чем более неустойчивой становилась судьба земного царства, тем большее количество византийцев (и, добавим, жителей Slavia Orthodoxa) чувствовали жгучую потребность отрешиться от мира, дабы взойти в Царство Небесное.

Глубоко верны и следующие слова Г. Мандзаридиса: «Антиисихасты в Византии находили убежище в устоявшихся структурах Православия, тогда как исихасты смотрели на Православие как на живую реальность... Палама проникал сквозь формулы к внутреннему смыслу Предания; он основывал свою позицию на непрерывном опыте жизни в Православной Церкви, не давая себя пленить её внешними формами и объективизациями».

Макаров Д. И. - Столкновение исихастов и их противников в Византии XIV века: идейная полемика в эпоху Исихастских споров и ее логические аспекты

Отв. редактор Д. К. Богатырёв. — СПб.: Издательство РХГА, 2023. — 452 с.

ISBN 978-5-907613-85-0

Макаров Д. И. - Столкновение исихастов и их противников в Византии XIV века –

Введение

Глава 1. Историко-богословский аспект развития исихастских споров (на примере анализа писаний Никифора Григоры, св. Григория Паламы, Феофана Никейского еі аііогиш)

1.1. Платон, Метохит и начало исихастских споров: К вопросу об образе Варлаама Калабрийского в «Ромейской истории» Никифора Григоры (XI, 10) 1.1.1. Введение 1.1.2. Образ Метохита в «Ромейской истории» Григоры (Некоторые наблюдения) 1.1.3. Григора, Платон и Фреге. Таблица истинности для определений дружбы в «Лисиде» 1.1.4. Образ Варлаама у Григоры: воплощение ложных надежд по Метохиту

1.2. Св. Григорий Палама и Феофан Никейский о Живом Боге как Сущем (Исх. 3: 14) и превосходящем сущность — по энергии 1.2.1. Введение 1.2.2. Св. Григорий Палама и Феофан Никейский об Исх. 3: 14 1.2.3. Феофан Никейский о вечности мира в связи с апологией энергий Божиих: «иной паламизм»?

1.3. Наглядный пример «свершившейся эсхатологии»: образ св. Иоанна Крестителя в истолковании св. Григория Паламы

1.4. Выводы

Глава 2. Философские основания понятий энергии божией и обожения и логика виртуальных миров (некоторые соображения)

2.1. Введение. Методология исследования

2.2. Исихазм и логика: к постановке проблемы

2.3. Энергийный подход в теологии и парадоксы: к погружению в тему

2.4. Необходимость новой логики

2.5. Вопрос о Боге и бытии в современной философии и культуре

2.6. Вопрос о личности и свободе

2.7. Критика некоторых систем современной западной философии 2.7.1. Критика учения позднего Гуссерля («Картезианские медитации») 2.7.2. Несколько критических замечаний относительно онтологии А. Бадью

2.8. К методологии исследования: навстречу сближению научного аппарата философии, богословия, логики и лингвистики

2.9. Современная логика и лингвистика о виртуальных мирах 2.9.1. Виртуальные миры современной литературы 2.9.2. Бог, виртуальные миры и богопознание у св. Силуана Афонского

2.10. Современная семантика и её значение для анализа проблемы бытия Бога. Гипотеза Сепира-Уорфа

2.11. Исх. 3: 14 в межзаветном иудаизме и византийском христианстве: к новой постановке проблемы

2.12. Имя Божие как десигнатор. Логико-семантическая экзегеза Исх. 3: 14 2.12.1. X. Патнэм и Е. В. Падучева о референции и темпоральности 2.12.2. С. Г. Татевосов и теория акциональности: к уяснению специфики бытийного глагола 2.12.3. От С. Г. Татевосова к Е. В. Падучевой: Парадокс (супер)автореференции Бога и инференция существования 2.12.4. (Ветхий Завет и Феодор Метохит) ѵs. Марина Цветаева: различные представления о финитностй/ инфинитности бытия 2.12.5. Семантика и онтология: замечание о перспективе Э. Бенвениста 2.12.6. Бог, смерть и парадоксы автореференции в русском языке

2.13. Глагол в номинативных и эргативных языках. Опыт краткого богословско-экзегетического анализа категории глагольности 2.13.1. Введение 2.13.2. Мини-экскурс о баскском языке

2.14. Исх. 3: 14 на испанском и португальском языках и суперпредикация бытийного глагола

2.15. Вместо заключения к лингвистико-семантическому разделу...

2.16. Понятие о теологике. Первые контуры могущей появиться в будущем параконсистентной логики (ПКТЛ) 2.16.1. Введение 2.16.2. Тождество формул не означает идентичности теорий... 2.16.3. О паранормальности и незамкнутости ПКТЛ 2.16.4. Теория множеств и энергия Божия. Квантор Мостовского 2.16.5. Паламизм и концепт аналитической импликации 2.16.6. Энергия Божия как суперкумулятивный предикат.... 2.16.7. Несогласие схоластов и антипаламитов с подобной моделью (на примере Жана Буридана)

2.17. Спор с атеистами, принцип Лукасевича, ПКТЛ и тернарность Бога: грани взаимодействия

2.18. Некоторые примеры использования модальной логики Аристотеля у Феофана Никейского и св. Григория Паламы. Первый закон ПКТЛ 2.18.1. Версия Феофана Никейского 2.18.2. Первый закон ПКТЛ и теория множеств Г. Кантора 2.18.3. Феофан Никейский и Шеллинг: совпадение алетической и деонтической модальности в Боге 2.18.4. Св. Григорий Палама, полемика с Акиндином и первый закон ПКТЛ 2.18.5. Металогическое противоречие оригенизма

2.19. Св. Григорий Палама, Юм, Альберт Великий и проблема истинности суждений 2.19.1. Учение св. Григория Паламы и святоотеческой традиции об истинности суждений в записи Г. Приста 2.19.2. Альберт Великий, Юм, нечёткие верования и проблема истинности суждений 2.19.3. Юм и Палама: к проблеме перекличек в гносеологии

2.20. Спрямляя параконсистентность: логика антипаламитов (на примере Томоса июльского собора 7 г.)

2.21. Паламитский аргумент-сорит и вопрос о необходимости энергии Божией

2.22. Нет необходимости в многозначности?

2.23. Постулаты Билла и Ристолла и переход к теории виртуальных миров

2.24. ПКТЛ о виртуальных мирах 2.24.1. Введение. Виртуальные миры, понятие актуализации и теория Д. Льюиса 2.24.2. Виртуальные миры и логика непрямых верований Фейгина и Гэльперна 2.24.3. Парадокс всемогущества и «неявляемое явление» Бога

2.25. Теория виртуальных миров и лингвистика: схема Августина, Жак Деррида и С. Г. Татевосов о преодолении парадоксов

2.26. Формализация парадокса в рассказе Дино Буццати «Запретное слово» (из сборника «Шестьдесят рассказов», 8)

2.27. ПКТЛ и временная логика Сегерберга-Васюкова 2.27.1. Временная логика Сегерберга в модификации В. Л. Васюкова 2.27.2. Формальная феноменология В. Л. Васюкова и первый закон ПКТЛ

2.28. ПКТЛ и логическая семантика Смирновой-Зайцева: о возможных пересечениях

2.29. ПКТЛ и фрегевская логика Смирнова-Горбатова

2.30. О возможности доказательства существования Бога в терминах виртуальной логики Ламберта и ван Фраассена и феноменологии В. Л. Васюкова 2.30.1. Бытие Божие на языке Ламберта и ван Фраассена, а также теоретико-игровой семантики 2.30.2. Опыт Богообщения на языке логики В. Л. Васюкова .

2.31. Многозначные логики Ж.-И. Безьё и де Моргана и их значение для теологики (некоторые соображения) 2.31.1. Теоремы Безьё и их приложение к ПКТЛ 2.31.2. Аксиомы де Моргана и логика антипаламитов: к вопросу о структурном сходстве 2.31.3. Теологика Безьё и доказуемость любви

2.32. Истинная логика процессов (GPL) Зоста и ПКТЛ: о возможностях соприкосновения

2.33. Частная проблема: критика Филиокве у Георгия Мосхамбара (1) на языке семантики Крипке

2.34. Частная проблема логики виртуальных миров: время — ипостась или энергия?

2.35. Выводы

Заключение

Приложение 1

Список литературы

Список сокращений