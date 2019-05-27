Совершенствование духа, стяжание Божественной благодати, успешное совершение служения — все эти стороны человеческого бытия пастырь должен реализовать в своей жизни. Подвижничество является неотъемлемой частью жизни христианина, и оно никогда не может быть лишним и ненужным. Для восприятия Божественного дара любви, милосердия, сострадания необходимо приготовить себя, очистить сердце от страстей, изменить все свои греховные привычки.

Несмотря на изменения, которые происходят в обществе, задачи пастырского служения остаются теми же, а для их успешного выполнения необходима личная духовно-нравственная подготовка. Современность может ввергнуть пастыря в различные искушения, с которыми ему необходимо бороться, и в этом пастырю поможет изучение основ православной этики и аскетики, и выполнение правил, выработанных многовековой христианской традицией.

Священник Илья Макаров - Грани современного пастырства: этика : монография

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра церковно-практических дисциплин

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2018. - 176 с.

ISBN 978-5-906627-56-8

Священник Илья Макаров - Грани современного пастырства: этика : монография - Содержание

Предисловие

Философия священного служения — пастырство, этика, аскеза

О пастырской аскезе в творениях святых отцов Древней Церкви

Учение о нравственной жизни пастыря по трудам русских богословов XVIII-XIX веков

Митрополит Антоний Сурожский о священнической этике в современном мире

Личность пастыря и образ служения

Поиск нравственного основания в Священном Писании и святоотеческом наследии

Молитвенное настроение и возможные препятствия к нему

Литургия и исповедь, освящающие жизнь пастыря

Постоянное сопротивление злому — гордости, корыстолюбию, худым помыслам, лености

Противостать проявлению гордости

Предупредить склонность к корыстолюбию

Избавиться от худых помыслов

Преодолеть леность в исполнении пастырских обязанностей

Основание пастырства в любви

Любовь в пастырском служении и нравственный облик пастыря

Преодоление эгоизма через сострадательную любовь

Общественная и личная жизнь пастыря

Трудности пастыря в общении с нецерковными людьми

Преодоление возможных нестроений в семье священника

Как избежать излишней «светскости» в поведении пастыря

Послесловие

Библиография

Примечания (Endnotes)

Священник Илья Макаров - Грани современного пастырства: этика : монография - Предисловие

О пастырском служении в его различных аспектах написано немало книг и статей, как в православной традиции, так и в ка- толической и протестантской. Если не учитывать особенности пастырства в разных конфессиях, то, пожалуй, главной обсуждаемой темой всегда остается формат поведения священнослужителя — как он являет себя в обществе, чем мотивированы его поступки в частной жизни. Лишь только во вторую очередь проблематика пастырства затрагивает способности конкретного священника — его проповедь, миссионерские приемы, образованность, уровень культурного развития. Вопросы поведения, внешней коммуникации, внутренней мотивации приводят нас к теме нравственности (этики), и далее к духовной жизни в аскетическом (подвижническом) ее осмыслении. Отсюда тема пастырской аскезы не есть стародавняя теория, но реальная сегодняшняя практика любого пастыря. В современных условиях аскетическое (духовно-практическое) понимание пастырского служения побуждает усердных, думающих и творчески относящихся к служению пастырей среди нравственного и духовного разно/много/безобразия общества обратиться к подвижнической практике совершенствования духовной жизни. Нравственный выбор и личная аскеза пастыря помогают не только ему самому идти по пути духовного совершенствования, но позволяют лучше понимать человеческие сердца, а через понимание находить более действенные советы и средства необходимой помощи своим подопечным.

Обращение к основам христианского аскетизма в его приложении к пастырскому служению необходимо осуществлять еще будучи кандидатом в священство, и не оставлять своего подвига до самой смерти. Понятие «подвига» — не лозунг и употребляется не «ради красного словца», а раскрывается это понятие через 2000-летний опыт Церкви, которая не может обойтись без пастырей, которых Она хочет видеть достойными своего высокого служения. В аскетических и пасторологических творениях прошлого можно выделить для пастыря определенные правила, следуя которым, он сможет воспитать себя, упорядочить внутренний мир, совершенствовать свой дух и приобрести необходимый пастырский настрой. Как в прежние времена, так и сегодня остро ощущается необходимость пастырско-аскетического воспитания кандидатов в священство и молодых пастырей. По воспоминаниям протопресвитера Георгия Шавельского, самым главным недостатком воспитательной стороны дореволюционных семи- нарий в России было то, что «в их питомцах не воспитывались пастырский дух, пастырское настроение и все прочие необходимые пастырю качества». В духовных школах того времени мало внимания уделяли раскрытию духа истинного пастырствования. Но ведь именно это необходимо для будущих священников, которые призваны стать не только служителями алтаря Господня, то также и руководителями духовной жизни христиан, их путеводителями ко Христу и помощниками в самосовершенствовании.