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Макаров - Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии

Макаров - Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, History

Монография знакомит читателя со спецификой жизни и деятельности евангельских христиан-баптистов в России и Смоленской губернии в конце XIX — первой четверти XX века. В центре исследования находятся сложные взаимоотношения баптистских общин с государственной властью, доминирующей православной церковью, а также с российскими и зарубежными религиозными организациями. На основе уникальных, ранее засекреченных архивных материалов автор реконструирует связи верующих Смоленщины с братскими общинами Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска и других регионов, пересматривая устоявшиеся исторические стереотипы.

В работе подробно освещаются вопросы формирования религиозного пацифизма в годы Первой мировой войны, судебные процессы над отказниками от военной службы и эволюция советского антисектантского законодательства. Особое внимание уделено социально-экономической активности баптистов в период Новой экономической политики (НЭПа), их вкладу в спасение населения от голода, а также теологическим и организационным вызовам процесса объединения евангельских христиан и баптистов. Издание адресовано историкам, религиоведам, теологам и всем, кто интересуется религиозной историей России.

Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – основные события, влияние на общество, культурно-социальные связи

Смоленск: Свиток, 2025. – 128 с., ил.
ISBN 978-5-907920-19-4

Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – Содержание

  • Введение

  • Introduction

  • Глава І. Историография и Источниковая база проблемы исследования

    • Историографический анализ исследования баптистских церквей в России и Смоленской губернии

    • Источники по истории баптизма в конце ХІХ - первой четверти ХХ вв.

  • Глава ІІ. Появление и развитие баптизма в Европе, России и Смоленске во второй половине XVI — начале ХХ вв.

    • Европейский Баптизм

    • Российский Баптизм

    • Первые очаги баптизма в Смоленской губернии

  • Глава III. Общие истоки баптизма: кто он российский и смоленский - баптист?

    • Общие истоки баптизма. Почему баптизм смог закрепиться в России?

    • Отличался ли качественно смоленский баптизм от своих братьев в других регионах России?

  • Глава IV. Баптисты в первую мировую войну: развитие пацифизма, уклонение от службы в армии, показательные суды

    • Формирование религиозного пацифизма и отношение к баптизму в первую мировую войну

    • Региональная специфика Смоленска: суды над отказниками

  • Глава V. Экономические, культурные и социальные контакты Смоленского и Российского баптизма в первой четверти 1920-х г.

    • Что объединяло Смоленский баптизм с Общероссийским движением баптистов?

    • Экономические связи

    • Межобщинные и межсоюзные связи

    • Частные связи

  • Глава VI. Начало объедения Смоленских общин баптистов и евангельских христиан (пашковцев) в 1919-1925 гг.

    • Начало процесса объединения Баптистов и ЕХ в России

    • Начало объединительного процесса на Смоленщине

  • Глава VII. Создание, деятельность и закрытие союза Евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в 1922-1925 гг.

  • Заключение

  • Conclusion

  • Документы и материалы

  • Список источников и литературы

    • Источники

    • Список литературы

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 21 hours ago
Благодарю!

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