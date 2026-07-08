Макаров - Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии

Монография знакомит читателя со спецификой жизни и деятельности евангельских христиан-баптистов в России и Смоленской губернии в конце XIX — первой четверти XX века. В центре исследования находятся сложные взаимоотношения баптистских общин с государственной властью, доминирующей православной церковью, а также с российскими и зарубежными религиозными организациями. На основе уникальных, ранее засекреченных архивных материалов автор реконструирует связи верующих Смоленщины с братскими общинами Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска и других регионов, пересматривая устоявшиеся исторические стереотипы.

В работе подробно освещаются вопросы формирования религиозного пацифизма в годы Первой мировой войны, судебные процессы над отказниками от военной службы и эволюция советского антисектантского законодательства. Особое внимание уделено социально-экономической активности баптистов в период Новой экономической политики (НЭПа), их вкладу в спасение населения от голода, а также теологическим и организационным вызовам процесса объединения евангельских христиан и баптистов. Издание адресовано историкам, религиоведам, теологам и всем, кто интересуется религиозной историей России.

Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – основные события, влияние на общество, культурно-социальные связи

Смоленск: Свиток, 2025. – 128 с., ил.

ISBN 978-5-907920-19-4

Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – Содержание