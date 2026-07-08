Макаров - Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии
Монография знакомит читателя со спецификой жизни и деятельности евангельских христиан-баптистов в России и Смоленской губернии в конце XIX — первой четверти XX века. В центре исследования находятся сложные взаимоотношения баптистских общин с государственной властью, доминирующей православной церковью, а также с российскими и зарубежными религиозными организациями. На основе уникальных, ранее засекреченных архивных материалов автор реконструирует связи верующих Смоленщины с братскими общинами Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска и других регионов, пересматривая устоявшиеся исторические стереотипы.
В работе подробно освещаются вопросы формирования религиозного пацифизма в годы Первой мировой войны, судебные процессы над отказниками от военной службы и эволюция советского антисектантского законодательства. Особое внимание уделено социально-экономической активности баптистов в период Новой экономической политики (НЭПа), их вкладу в спасение населения от голода, а также теологическим и организационным вызовам процесса объединения евангельских христиан и баптистов. Издание адресовано историкам, религиоведам, теологам и всем, кто интересуется религиозной историей России.
Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – основные события, влияние на общество, культурно-социальные связи
Смоленск: Свиток, 2025. – 128 с., ил.
ISBN 978-5-907920-19-4
Макаров Я. Ф. – Жизнь и деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в конце XIX – первой четверти ХХ в. – Содержание
Введение
Introduction
Глава І. Историография и Источниковая база проблемы исследования
Историографический анализ исследования баптистских церквей в России и Смоленской губернии
Источники по истории баптизма в конце ХІХ - первой четверти ХХ вв.
Глава ІІ. Появление и развитие баптизма в Европе, России и Смоленске во второй половине XVI — начале ХХ вв.
Европейский Баптизм
Российский Баптизм
Первые очаги баптизма в Смоленской губернии
Глава III. Общие истоки баптизма: кто он российский и смоленский - баптист?
Общие истоки баптизма. Почему баптизм смог закрепиться в России?
Отличался ли качественно смоленский баптизм от своих братьев в других регионах России?
Глава IV. Баптисты в первую мировую войну: развитие пацифизма, уклонение от службы в армии, показательные суды
Формирование религиозного пацифизма и отношение к баптизму в первую мировую войну
Региональная специфика Смоленска: суды над отказниками
Глава V. Экономические, культурные и социальные контакты Смоленского и Российского баптизма в первой четверти 1920-х г.
Что объединяло Смоленский баптизм с Общероссийским движением баптистов?
Экономические связи
Межобщинные и межсоюзные связи
Частные связи
Глава VI. Начало объедения Смоленских общин баптистов и евангельских христиан (пашковцев) в 1919-1925 гг.
Начало процесса объединения Баптистов и ЕХ в России
Начало объединительного процесса на Смоленщине
Глава VII. Создание, деятельность и закрытие союза Евангельских христиан-баптистов в Смоленской губернии в 1922-1925 гг.
Заключение
Conclusion
Документы и материалы
Список источников и литературы
Источники
Список литературы
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