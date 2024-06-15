Макартур, Джон - Избранные от вечности - К вопросу об избрании

Вступление

«Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится» — пишет Петр (1 Пет. 1:1,2).

Апостол начинает с важнейшего богословского заявления о Божьем избрании, точнее, с учения об избрании.

Вопрос об избрании, один из важнейших в практическом отношении не только для спасаемых, но и погибающих, до сих пор вызывает ожесточенные споры и нуждается во всестороннем и полном рассмотрении.

А. Спор о Божьем всевладычестве

1. Человек испытывает отвращение

а) Божье всевладычество оскорбляет его гордость.

Однажды одаренный библейский учитель и богослов Артур Пинк начал проповедь с таких слов: «Наше слово сегодня о самом ненавистном библейском учении — вседержавном избрании Божием. Если правда вечного наказания всех более отвратительна неверным, то правда вседержавного избрания Божия всех более ненавистна верный только устами. Спасение приходит не от хотения человека, но от воли Божией (Ин. 1:13; Рим. 9:16); и когда бы не так, то никто не захотел и не смог бы спастись, ибо человек с грехопадением утратил всякое желание и хотение добра (Ин. 5:40; Рим. 3:1 1); даже избранники Божии располагаются к тому не сами. Когда номинальным верующим объявляешь эту истину в лоб, она исторгает у них вопли гнева».

Пинк продолжал: «Гордецы не признают верховной власти воли Божией и немощи человеческой; вот почему люди, всех яростнее осуждающие избрание вседержавным благоволением воли Божией, всех несдержаннее превозносят хотение человека падшего». Инициативу в деле спасения, пусть даже ограниченную, падший человек хочет приписать себе. Совершив надлежащий выбор, он безумно стремится поставить это в заслугу своей персоне.

б) Оно оскорбляет его чувство справедливости.

Учение об избрании отвращает человека, поскольку на первый взгляд кажется несправедливым, что Бог Отец благоволит спасать, предпочитая одних людей другим. Но истинная причина безрассудного желания человека иметь участь в спасении состоит в гордости. Итак, обвиняя Бога в несправедливости, человек демонстрирует свою греховную сущность.

2. Божья правда

а) Обоснована

Никогда не следует подходить к Богу с человеческими мерками и уж тем более с мерками справедливости, отражающими человеческую падшесть. Мы — люди грешные, так что наши стандарты, человеческие нормы справедливости, не могут превышать правды беспредельного, предвечного и святого Творца. Подлинной проблемой человека остается гордость.

б) Возвещена

• Пс. 96:2: «...правда и суд — основание престола Его». Дела Божьи продиктованы святой правдой и праведным судом.

• Ис. 55:8,9: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших». По правде, истине и справедливости ли поступает Бог, мы не можем решать по причине своей падшести. И, говоря, что Бог несправедлив, мы вступаем в область запретного.

Макартур, Джон - Избранные от вечности - К вопросу об избрании

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2001. — 48 с. – (Библейские уроки.)

ISBN 5-93925-009-2

Макартур, Джон - Избранные от вечности – Содержание