Этот сборник представляет собой уникальное собрание личных и пасторских молитв Джона Мак-Артура, которые он произносил перед своими проповедями на протяжении десятилетий служения. В отличие от многих современных книг о молитве, «У престола благодати» не дает теоретических советов, а предлагает живые примеры того, как библейское богословие воплощается в непосредственном обращении к Творцу. Каждая молитва пропитана глубоким осознанием Божьего величия, святости и суверенитета, направляя внимание читателя от собственных нужд к прославлению атрибутов Бога.

Книга структурирована по темам, таким как поклонение, покаяние, ходатайство и благодарение. Мак-Артур демонстрирует, как использовать язык Писания для выражения самых сокровенных движений души, превращая доктринальные истины в глубоко личное переживание. Этот сборник служит пособием для тех, кто хочет обогатить свой молитвенный язык, сделать его более содержательным и центрированным на Боге, а не на человеке. Молитвы автора помогают читателю настроить свой разум на поклонение «в духе и истине», подготавливая сердце к более глубокому восприятию Божьего Слова.

Джон Макартур – У престола благодати – Сборник молитв

Пер. с англ. — СПб. : Виссон, 2015. —240 с.

ISBN 978-5-905913-20-0

Джон Макартур – У престола благодати - Содержание

Немного о личном

Предисловие

МОЛИТВЫ ПОКЛОНЕНИЯ И ПРЕВОЗНЕСЕНИЯ БОГА

Безграничное благоговение пред Ходатаем - Жажда нескончаемого и совершенного поклонения - Прославление Бога за дарованное нам знание - Стремление к совершенной праведности Христа - Любовь к Господу-Законодателю - Отражение власти Всемогущего - Размышление о верности Бога в прошлом и будущем - Прославление одного лишь Бога - Слава Богу за Его творение и особенно — за Его Слово - Прославление Отца, Сына и Святого Духа - Прославление Бога устами и сердцем

МОЛИТВЫ ЛИКОВАНИЯ И СТРАСТНОГО ЖЕЛАНИЯ

Уверенность в обретении истинной радости - Стремление любить неземной любовью - Огромная благодарность за Божью любовь - Созерцание вечной жизни и радости - Жизнь одновременно на небе и на земле - Жизнь подлинного пробуждения - Наслаждение обильной любовью Господа - Боль сердца, утоленная во Христе - Благодарность Богу за духовное пиршество - Терпеливое ожидание совершенной справедливости Бога - Приближение к Богу в смятении, но с надеждой

МОЛИТВЫ О КРЕСТЕ И БЛАГОЙ ВЕСТИ

Верность кресту Иисуса - Провозглашение Благой вести и уподобление Христу - Освобождение от власти тьмы для жизни в свете - Прославление Бога за то, что Он явил нам Себя - Созерцание креста и обретение уверенности - Осознание, что безвозмездный дар Божий сполна оплачен Христом - Будем благодарными и смиренными в свете Благой вести - Будем помнить, от чего мы избавлены - Будем помнить, как тесны врата, ведущие в жизнь

МОЛИТВЫ О ЛИЧНОЙ СВЯТОСТИ

Стремление к постоянному очищению - Благодарность за животворящую истину, которой Дух Святой преобразует нас - Принятие всего, что даровано нам Богом - Избавление от лицемерия и стремление к искренности - Будем стремиться к тому, чтобы нас узнавали по плодам Духа Святого - Будем стенать, подобно Лазарю, об обвивающих нас погребальных пеленах - Обретение способности угождать Богу - Благодарность Богу за Того, Кто всё побеждает и покрывает все беззакония - Подражание вере Авраама - Подражание Господу и благоговение пред Словом Его - Желание полного преображения - Уста, благословляющие Бога и человека

МОЛИТВЫ О ПЛОДОТВОРНОМ СЛУЖЕНИИ

Желание действовать решительнее, служить плодотворнее - Высшее стремление быть благословением - Мы призваны служить праведности - Мы — род избранный - Будем радоваться званию соработника Божьего - Желание быть активным членом Тела Христа - Выполнение Великого поручения - Созерцание силы Церкви, Тела Христа - Жизнь, преображенная во славу Бога и человека

Приложение. Молитвы во время духовных торжеств