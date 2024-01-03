Христос - самый добрый из всех учителей. Он разговаривал с толпой невежественных и предвзятых иудеев, но как доброжелательно Он обращался с ними! Он рассказал им одну притчу, но они не поняли. Писание говорит: «Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им». Но далее сказано, что Он вновь обратился к ним. Иисус описал им истинного и ложного пастыря и дверь в овчарню, но они, похоже, были в недоумении и не знали, что означает эта дверь.

Поэтому Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам». Вы видите, как сердечно Он пытается наставить их. Братья мои, Христос и сейчас такой же добрый учитель. Разве нет здесь, среди нас, невежественных и предвзятых людей? И разве Он не продолжает давать вам «заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного»? (Ис.28:13). Для вас Он преломлял хлеб.

Роберт Мюррей Макчейн - Избранные проповеди

Голландское Реформаторское Трактатное Общество, 2013

ISBN 0 906731 03 8

Роберт Мюррей Макчейн - Избранные проповеди - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ (Иоанна 1:14)

2. ВЕРНОЕ СЛУЖЕНИЕ (2 Коринфянам 4:1-6)

3. СЛУЖИТЕЛИ - ПОСЛАННИКИ ОТ ИМЕНИ ХРИСТОВА (2 Коринфянам 5:20, 21)

4. ИСТИННЫЙ И ЛОЖНЫЙ ПАСТЫРЬ (Иоанна 10:1-6)

5. ХРИСТОС - ДВЕРЬ В ЦЕРКОВЬ (Иоанна 10:1-6)

6. НАЕМНИК И ИСТИННЫЙ ПАСТЫРЬ (Иоанна 10:11-15)

7. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОСЛУШАНИЕ ХРИСТА (Иоанна 10:17,18)

8. ПРИЗНАКИ И БЛАГОСЛОВЕНИЯ ОВЕЦ ХРИСТОВЫХ (Иоанна 10:26-30)

9. СПАСЕНИЕ БОЖЬЕ (Исайя 55:6-9)

10. ПРИМЕНЕНИЕ СТРАДАНИЙ (Иов 34:31,32)

11. УСЫНОВЛЕНИЕ (1 Иоанна 3:1)

12. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ (Иоанна 15:16)

13. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХРИСТА (Луки 9:28-36)

14. НЕБЕСНЫЙ ЖЕНИХ И НЕВЕСТА (Ефесянам 5:25-27)

15. ВЕРУЮЩИЕ НЕ СТЫДЯТСЯ КРЕСТА ХРИСТОВА (Римлянам 1:15-18)

16. КОВЧЕГ (Евреям 11:7)

17. ЕВАНГЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ - ДАР ХРИСТА (Ефесянам 4:11-13)

18. ПРИЗВАНИЕ АВРААМА (Бытие 12:1-3)

19. ССОРА МЕЖДУ АВРААМОМ И ЛОТОМ (Бытие 3:7-13)

20. ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОБУДИТЬСЯ ОТ СНА (Римлянам 13:11)

21. СПАСИТЕЛЬ ОПЛАКИВАЕТ ЗАБЛУДШИХ (Луки 19:41,42)

22. ОБРАЩЕНИЕ (Захария 3:1,2)

23. НЕ ОГОРЧАЙТЕ ДУХА (Ефесянам 4:30)

24. ИСТИННОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ БЫТЬ ЧАДОМ БОЖЬИМ (Притчи 3:17)

25. ПОСОХ ПИЛИГРИМА (Евреям 13:5)

26. СЛУЖЕНИЕ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СЛУЖИТЕЛЯ (1 Тимофею 5:17)

27. МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ (Откровение 19:12,17)

28. ОТСТУПНИЧЕСТВО (Евреям 6:4-6)

29. ДУХ, ВВЕРЕННЫЙ БОГУ (Псалом 30:6)

30. ХРИСТОС - ЖИЗНЬ (Иоанна 5:40)

31. КАКИМ ВИДИТ ВЕРА ХРИСТА (Иоанна 20:20)

32. КАК ГОСПОДЬ ОБРАЩАЕТСЯ СО СВОИМ НАРОДОМ (Исайя 46:3,4)

33. ВЕЧНОЕ НАКАЗАНИЕ В БУДУЩЕМ (Марка 9:44)

34. БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ГРЯДУЩЕМ НАКАЗАНИИ (Псалом 10:6,7)

35. ВЕЧНЫЕ МУКИ НЕЧЕСТИВЫХ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЕЧНОЙ ПЕСНИ ИСКУПЛЕННЫХ (Откровение 19:3)

36. ДУШЕВНЫЕ МУКИ В АДУ (1 Коринфянам 9:27)

37. ПРИМЕР ПАВЛА (1 Тимофею 1:16)

ГИМНЫ

Роберт Мюррей Макчейн - Избранные проповеди - Предисловие

Описание воздействия проповедей святого Макчейна на слушателей сохранилось для нас в заметках Дункана Мэтсона, шотландского евангелиста. Он рассказывает, как Макчейн проповедовал однажды во время причастия в Стратбоджи: «Когда он проповедовал, печать вечности лежала на его челе. Мне кажется, я до сих пор могу видеть его неземное лицо и слышать его приятный, нежный голос. Я был очарован и ни на мгновение не мог отвести свой взгляд. Он зачитал отрывок Писания - жало во плоти Павла. Какая проповедь! Я трепетал... Бог никогда еще не был так близко. Его призывы проникли в мое сердце, и когда он заговорил о последнем великом дне в надвигающихся сумерках, я начал молиться».

Макчейн умер в 1843 г. - более ста тридцати лет назад. Но, будучи мертвым, он продолжает говорить. Его «ангельское лицо» стерлось в памяти, его «приятный, нежный голос» молчит в могиле, но благоухание его памяти все еще сохранилось. Его благословенные слова звучат для нас во многих напечатанных проповедях. Александр Муци Стюарт заметил: «Многие слушатели Макчейна считают, что воздействию своих проповедей он частично обязан интересу, проявляемому к его личности, и что его слова не потеряют ни частицы своей силы, если их напечатать. Но в напечатанном виде, когда их отделили от всего вспомогательного, они начали оказывать даже большее влияние».

Лишь благодаря величайшим достоинствам проповедей Макчейна издатели решили вновь отправить эту книгу в мир. Мы уверены, что читатели найдут в этих проповедях ожидаемую силу. Они запечатлены вечностью и выражают чувства того, чье сердце было обременено переживаниями о погибающих грешниках, и страстные желания того, кто был «кормильцем для новообращенных».

Можно было ожидать, что книга, составленная на основании заметок слушателей, будет содержать много недостатков, но в данных проповедях эти несовершенства - золотая пыль. Роберт Макдональд из Блэрговри писал о Макчейне: «Ему достаточно было сказать одно слово или процитировать стих - и это уже было благословением. Мне не приходилось держать в руках ни одной его записки, которую я мог бы сжечь. В них всегда было то, что следовало сохранить». Данные слова точно выражают чувства издателей и нынешних и прежних времен в отношении данной книги. Мы хотим «собрать отрывки, чтобы ничего не потерялось». Мы искренне желаем и молимся, чтобы эти проповеди с благословением Бога заставили грешников трепетать, чтобы нежные призывы святого автора проникли в их сердца и они начали молиться.

Как уже говорилось в предисловии к первому изданию данной книги, она была издана на основании заметок слушателей без какого-либо вмешательства издательства. Издатели данной книги решили, что в интересах читателей следовало бы удалить те недостатки, отсутствие которых не преуменьшило бы ценность оригинала. Поэтому читатель может быть уверен, что все, представленное его вниманию в данной книге, - без незначительных типографских и пунктуационных исправлений, а также исправлений в ссылках на Писание - та же книга, которая была опубликована впервые.

Иен Р. Таллач Перт, 1974