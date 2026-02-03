Макдауэлл - Дей - Как стать героем для своих детей
«Как стать героем для своих детей» — это практическое руководство по созданию глубокой эмоциональной связи. Макдауэлл и Дей утверждают, что воспитание — это не контроль, а отношения. Если у вас есть отношения, правила будут работать; если отношений нет — правила приведут к бунту.
Авторы делятся личными историями (включая ошибки самого Джоша Макдауэлла), что делает книгу очень искренней. Она учит родителей быть уязвимыми, просить прощения у своих детей и строить дом, в котором царит атмосфера доверия. Книга дает надежду даже тем, чьи отношения с детьми уже начали портиться, предлагая пошаговый план по восстановлению родительского авторитета через любовь и сострадание.
Джош Макдауэлл - Дик Дей - Как стать героем для своих детей
Перевод с английского:
Josh McDowell, Dick Day
How to be a Hero to Your Kids»
Д. Макдауэлл
Как стать героем для своих детей - Минск, 2000 - 288 с.
ISBN 5-86181-178-4
Джош Макдауэлл - Дик Дей - Как стать героем для своих детей - Содержание
Предисловие.
Выражение признательности
Часть I. Требуются герои, действующие в соответствии с «Родительским планом»
1 Ребенка — не обманешь
2 Не пускайте отношения с детьми на самотек
3 Никакие правила не помогут, если отношения.... «не складываются»
Часть II. Ровное отношение к ребенку: фундамент уверенности и самоуважения
4 Если дети нужны вам — то нужны и самим себе...
5 Благожелательное отношение к ребенку: истинный смысл Притчи 22:6
6 Ровное отношение к ребенку означает: «Ты —...особенный»
Часть III. Одобрение: ключ к осознанию собственной значимости
7 Не оставляйте добрые дела детей без внимания....
8 Что делать, чтобы не воспитать перфекциониста
Часть IV. Любовь: необходимое условие для жизни ребенка
9 Сила объятий
10 Самое главное, что могут сделать для детей родители
Часть V. Внимание: чтобы стать героем, нужно не жалеть времени
11 Слово «любовь» пишется так; В-Р-Е-М-Я
12 Чем заниматься с детьми
Часть VI. Обязанности и родительский авторитет: как запреты развивают в детях самодисциплину и решительность
13 Ответственные родители воспитывают ответственных детей
14 Как не злить детей
Заключительные мысли. Ни на минуту не переставайте быть героем
Приложение. Арсенал героя
Примечания
Четыре духовных закона
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