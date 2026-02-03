Макдауэлл - Дей - Как стать героем для своих детей

«Как стать героем для своих детей» — это практическое руководство по созданию глубокой эмоциональной связи. Макдауэлл и Дей утверждают, что воспитание — это не контроль, а отношения. Если у вас есть отношения, правила будут работать; если отношений нет — правила приведут к бунту.

Авторы делятся личными историями (включая ошибки самого Джоша Макдауэлла), что делает книгу очень искренней. Она учит родителей быть уязвимыми, просить прощения у своих детей и строить дом, в котором царит атмосфера доверия. Книга дает надежду даже тем, чьи отношения с детьми уже начали портиться, предлагая пошаговый план по восстановлению родительского авторитета через любовь и сострадание.

Джош Макдауэлл - Дик Дей - Как стать героем для своих детей

Перевод с английского:

Josh McDowell, Dick Day

How to be a Hero to Your Kids»

Д. Макдауэлл

Как стать героем для своих детей - Минск, 2000 - 288 с.

ISBN 5-86181-178-4

Джош Макдауэлл - Дик Дей - Как стать героем для своих детей - Содержание

Предисловие.

Выражение признательности

Часть I. Требуются герои, действующие в соответствии с «Родительским планом»

1 Ребенка — не обманешь

2 Не пускайте отношения с детьми на самотек

3 Никакие правила не помогут, если отношения.... «не складываются»

Часть II. Ровное отношение к ребенку: фундамент уверенности и самоуважения

4 Если дети нужны вам — то нужны и самим себе...

5 Благожелательное отношение к ребенку: истинный смысл Притчи 22:6

6 Ровное отношение к ребенку означает: «Ты —...особенный»

Часть III. Одобрение: ключ к осознанию собственной значимости

7 Не оставляйте добрые дела детей без внимания....

8 Что делать, чтобы не воспитать перфекциониста

Часть IV. Любовь: необходимое условие для жизни ребенка

9 Сила объятий

10 Самое главное, что могут сделать для детей родители

Часть V. Внимание: чтобы стать героем, нужно не жалеть времени

11 Слово «любовь» пишется так; В-Р-Е-М-Я

12 Чем заниматься с детьми

Часть VI. Обязанности и родительский авторитет: как запреты развивают в детях самодисциплину и решительность

13 Ответственные родители воспитывают ответственных детей

14 Как не злить детей

Заключительные мысли. Ни на минуту не переставайте быть героем

Приложение. Арсенал героя

Примечания

Четыре духовных закона