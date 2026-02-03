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Макдауэлл - Голые факты

Макдауэлл - Голые факты
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Family, Pastoral Care Counseling

«Голые факты» — это попытка Джоша Макдауэлла вооружить молодое поколение научными и библейскими аргументами в пользу воздержания. Автор не просто говорит «нельзя», а объясняет «почему», подкрепляя свои слова медицинскими фактами, социологическими исследованиями и реальными историями из жизни.

Книга написана доступным, живым языком. Она не морализаторствует, а скорее выступает в роли доверительного наставника. Макдауэлл утверждает, что Божий замысел о сексе — это не набор запретов, а «инструкция по эксплуатации» для максимального счастья. Это пособие помогает подросткам сформировать твердую позицию в мире, где секс эксплуатируется повсеместно, и дает родителям инструмент для начала самого сложного, но важного разговора в жизни их детей.

Джош Макдауэлл - Голые факты

Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 176 с. - (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-9909244-8 -2

Джош Макдауэлл - Голые факты – Содержание

Благодарности

Начнем?

  • 1. Воздержание и непорочность - одно и то же или нет?

  • 2. Почему Бог и Библия настроены против секса?

  • 3. Зачем вообще Бог сотворил секс?

  • 4. Что вы понимаете под словом «любовь»?

  • 5. Что означают библейские слова «Бог есть любовь»?

  • 6. Где находится главный половой орган человека?

  • 7. Может ли секс повлиять на мой мозг?

  • 8. Разве современная медицина не научилась бороться с венерическими заболеваниями?

  • 9. Какое самое распространенное венерическое заболевание?

  • 10. Правда ли, что женщины чаще заражаются венерическими заболеваниями, чем мужчины?

  • 11. Верно ли, что молодые люди чаще страдают венерическими заболеваниями, чем люди других возрастных групп?

  • 12. Разве секс с использованием презерватива не считается безопасным?

  • 13. А если у нас обоих нет никаких симптомов венерического заболевания, можем ли мы оказаться больными?

  • 14. Разве венерические болезни не лечатся уколами или антибиотиками?

  • 15. Трудно ли заразиться венерическим заболеванием?

  • 16. Могут ли венерические заболевания привести к более тяжелым болезням - например, к раку?

  • 17. А если принимать противозачаточные таблетки, разве это не сделает секс безопасным?

  • 18. Как я могу избежать заражения венерическим заболеванием?

  • 19. Существует ли связь между добрачным сексом и психическим здоровьем?

  • 20. Это нормально - заниматься анальным сексом?

  • 21. Можно ли считать оральный секс настоящим сексом?

  • 22. Но ведь можно заниматься оральным сексом и сохранить девственность?

  • 23. Насколько безопасен оральный секс?

  • 24. Разве секс не личное дело, касающееся только двоих?

  • 25. Разве не лучше сначала вместе пожить?

  • 26. Разве добрачный секс не лучшая подготовка к хорошему сексу в браке?

  • 27. Но секс прекрасен, почему же заниматься им не всегда хорошо и правильно?

  • 28. А если мои гормоны бушуют и это сильнее меня? Смогу ли я ждать до брака?

  • 29. Моя девственность потеряна. Значит, мне уже ничего не исправить?

  • 30. Пересылать свои снимки интимного содержания - это неправильно?

  • 31. Как я могу получить прощение и ощутить его?

  • 32. Как я могу узнать, любит ли меня этот человек?

  • 33. Как я могу узнать Божью волю?

  • 34. Как я могу сказать «нет»?

  • 35. Как далеко мне можно зайти?

  • 36. Что я могу сказать тем, кто вынуждает меня пойти на компромисс?

  • 37. Как порнография повлияет на мою личную жизнь?

  • 38. Мастурбация - это нормально?

  • 39. Что делать, если я чувствую, что не могу оставить свой грех?

Девушкам, от Эрин Дэвис

Парням, от Джоша Макдауэлла

Примечание для молодежных лидеров

Вопросы для обсуждения

Примечания

Views 350
Rating 5.0 / 5
Added 03.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

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