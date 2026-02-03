«Голые факты» — это попытка Джоша Макдауэлла вооружить молодое поколение научными и библейскими аргументами в пользу воздержания. Автор не просто говорит «нельзя», а объясняет «почему», подкрепляя свои слова медицинскими фактами, социологическими исследованиями и реальными историями из жизни.

Книга написана доступным, живым языком. Она не морализаторствует, а скорее выступает в роли доверительного наставника. Макдауэлл утверждает, что Божий замысел о сексе — это не набор запретов, а «инструкция по эксплуатации» для максимального счастья. Это пособие помогает подросткам сформировать твердую позицию в мире, где секс эксплуатируется повсеместно, и дает родителям инструмент для начала самого сложного, но важного разговора в жизни их детей.

Джош Макдауэлл - Голые факты

Пер. с англ. - СПб.: Виссон, 2019. - 176 с. - (Христианское воспитание).

ISBN 978-5-9909244-8 -2

Джош Макдауэлл - Голые факты – Содержание

Благодарности

Начнем?

1. Воздержание и непорочность - одно и то же или нет?

2. Почему Бог и Библия настроены против секса?

3. Зачем вообще Бог сотворил секс?

4. Что вы понимаете под словом «любовь»?

5. Что означают библейские слова «Бог есть любовь»?

6. Где находится главный половой орган человека?

7. Может ли секс повлиять на мой мозг?

8. Разве современная медицина не научилась бороться с венерическими заболеваниями?

9. Какое самое распространенное венерическое заболевание?

10. Правда ли, что женщины чаще заражаются венерическими заболеваниями, чем мужчины?

11. Верно ли, что молодые люди чаще страдают венерическими заболеваниями, чем люди других возрастных групп?

12. Разве секс с использованием презерватива не считается безопасным?

13. А если у нас обоих нет никаких симптомов венерического заболевания, можем ли мы оказаться больными?

14. Разве венерические болезни не лечатся уколами или антибиотиками?

15. Трудно ли заразиться венерическим заболеванием?

16. Могут ли венерические заболевания привести к более тяжелым болезням - например, к раку?

17. А если принимать противозачаточные таблетки, разве это не сделает секс безопасным?

18. Как я могу избежать заражения венерическим заболеванием?

19. Существует ли связь между добрачным сексом и психическим здоровьем?

20. Это нормально - заниматься анальным сексом?

21. Можно ли считать оральный секс настоящим сексом?

22. Но ведь можно заниматься оральным сексом и сохранить девственность?

23. Насколько безопасен оральный секс?

24. Разве секс не личное дело, касающееся только двоих?

25. Разве не лучше сначала вместе пожить?

26. Разве добрачный секс не лучшая подготовка к хорошему сексу в браке?

27. Но секс прекрасен, почему же заниматься им не всегда хорошо и правильно?

28. А если мои гормоны бушуют и это сильнее меня? Смогу ли я ждать до брака?

29. Моя девственность потеряна. Значит, мне уже ничего не исправить?

30. Пересылать свои снимки интимного содержания - это неправильно?

31. Как я могу получить прощение и ощутить его?

32. Как я могу узнать, любит ли меня этот человек?

33. Как я могу узнать Божью волю?

34. Как я могу сказать «нет»?

35. Как далеко мне можно зайти?

36. Что я могу сказать тем, кто вынуждает меня пойти на компромисс?

37. Как порнография повлияет на мою личную жизнь?

38. Мастурбация - это нормально?

39. Что делать, если я чувствую, что не могу оставить свой грех?

Девушкам, от Эрин Дэвис

Парням, от Джоша Макдауэлла

Примечание для молодежных лидеров

Вопросы для обсуждения

Примечания