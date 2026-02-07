Макдауэлл - Хостетлер - Консультирование молодежи

«Консультирование молодежи» — это «настольная книга спасателя». Макдауэлл и Хостетлер не просто описывают проблемы, а дают четкий алгоритм действий для каждой ситуации:

Определение: Что это за проблема и как она проявляется. Причины: Почему это происходит (биологические, социальные и духовные факторы). Библейский взгляд: Как Писание освещает этот вопрос. Практические советы: Что делать консультанту шаг за шагом. Когда обращаться к профессионалам: Четкие границы, когда молодежный лидер должен передать подростка психотерапевту или врачу.

Книга уникальна тем, что сочетает глубокое сострадание с жесткой реальностью фактов. Она учит не осуждать, а понимать боль, стоящую за деструктивным поведением. Это незаменимый инструмент для тех, кто хочет быть не просто «лектором», а человеком, способным реально помочь подростку пройти через «долину смертной тени» и обрести надежду.

Джош Мак-Дауэлл - Боб Хостетлер - Консультирование молодежи

СПб.: БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ, 2006. - 510 с.

ISBN 0-8499-3236-X

Джош Мак-Дауэлл - Боб Хостетлер - Консультирование молодежи - Содержание

Эмоциональные проблемы

1. Одиночество

2. Тревога

3. Чувство вины

4. Гнев

5. Депрессия

6. Нездоровая самооценка

7. Проблема смерти

8. Скорбь

9. Мысли, тенденции и угроза самоубийства

Проблемы отношений

10. Любовь

11. Свидания

12. Выбор подходящего супруга

13. Борьба с одиночеством

14. Давление со стороны сверстников

15. Гонения со стороны сверстников

Проблемы в семье

16. Слишком заботливые родители

17. Невнимательные родители

18. Неверующие родители

19. Развод родителей

20. Жизнь в неполной семье

21. Проблема приемных родителей и смешанных семей

22. Соперничество братьев и сестер

23. Бунт

24. Угрозы и попытки бегства

Сексуальные проблемы

25. Похоть

26. Мастурбация

27. Порнография

28. Добрачные половые связи

29. Незапланированная беременность

30. Аборт

31. Гомосексуализм

32. СПИД

33. Другие болезни передающиеся половым путем

Насилие

34. Сексуальное насилие

35. Несексуальное насилие

36. Изнасилование

37. Ритуальное насилие

Вредные привычки

38. Злоупотребление алкоголем

39. Злоупотребление наркотиками

40. Азартные игры

Расстройства и нарушения психики

41. Невнимательность

42. Нервная анорексия

43. Булимия

Проблемы образования

44. Уход из школы

45. Чрезмерное или недостаточное внимание к достижениям

Физические проблемы

46. Инвалидность или увечье

47. Серьезное заболевание

Проблемы призвания