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Макдауэлл - Хостетлер - Консультирование молодежи

Макдауэлл - Хостетлер - Консультирование молодежи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«Консультирование молодежи» — это «настольная книга спасателя». Макдауэлл и Хостетлер не просто описывают проблемы, а дают четкий алгоритм действий для каждой ситуации:

  1. Определение: Что это за проблема и как она проявляется.

  2. Причины: Почему это происходит (биологические, социальные и духовные факторы).

  3. Библейский взгляд: Как Писание освещает этот вопрос.

  4. Практические советы: Что делать консультанту шаг за шагом.

  5. Когда обращаться к профессионалам: Четкие границы, когда молодежный лидер должен передать подростка психотерапевту или врачу.

Книга уникальна тем, что сочетает глубокое сострадание с жесткой реальностью фактов. Она учит не осуждать, а понимать боль, стоящую за деструктивным поведением. Это незаменимый инструмент для тех, кто хочет быть не просто «лектором», а человеком, способным реально помочь подростку пройти через «долину смертной тени» и обрести надежду.

Джош Мак-Дауэлл - Боб Хостетлер - Консультирование молодежи

СПб.: БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ, 2006. - 510 с.

ISBN 0-8499-3236-X

Джош Мак-Дауэлл - Боб Хостетлер - Консультирование молодежи - Содержание

Эмоциональные проблемы

  • 1. Одиночество

  • 2. Тревога

  • 3. Чувство вины

  • 4. Гнев

  • 5. Депрессия

  • 6. Нездоровая самооценка

  • 7. Проблема смерти

  • 8. Скорбь

  • 9. Мысли, тенденции и угроза самоубийства

Проблемы отношений

  • 10. Любовь

  • 11. Свидания

  • 12. Выбор подходящего супруга

  • 13. Борьба с одиночеством

  • 14. Давление со стороны сверстников

  • 15. Гонения со стороны сверстников

Проблемы в семье

  • 16. Слишком заботливые родители

  • 17. Невнимательные родители

  • 18. Неверующие родители

  • 19. Развод родителей

  • 20. Жизнь в неполной семье

  • 21. Проблема приемных родителей и смешанных семей

  • 22. Соперничество братьев и сестер

  • 23. Бунт

  • 24. Угрозы и попытки бегства

Сексуальные проблемы

  • 25. Похоть

  • 26. Мастурбация

  • 27. Порнография

  • 28. Добрачные половые связи

  • 29. Незапланированная беременность

  • 30. Аборт

  • 31. Гомосексуализм

  • 32. СПИД

  • 33. Другие болезни передающиеся половым путем

Насилие

  • 34. Сексуальное насилие

  • 35. Несексуальное насилие

  • 36. Изнасилование

  • 37. Ритуальное насилие

Вредные привычки

  • 38. Злоупотребление алкоголем

  • 39. Злоупотребление наркотиками

  • 40. Азартные игры

Расстройства и нарушения психики

  • 41. Невнимательность

  • 42. Нервная анорексия

  • 43. Булимия

Проблемы образования

  • 44. Уход из школы

  • 45. Чрезмерное или недостаточное внимание к достижениям

Физические проблемы

  • 46. Инвалидность или увечье

  • 47. Серьезное заболевание

Проблемы призвания

  • 48. Познание Божьей воли

  • 49. Выбор служения или профессии

  • 50. Выбор учебного заведения

Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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