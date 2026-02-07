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Макдауэлл - Хостетлер - От верований к убеждениям

Макдауэлл - Хостетлер - От верований к убеждениям
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«От верований к убеждениям» — это стратегический план по «закаливанию» веры следующего поколения. Макдауэлл и Хостетлер утверждают, что в эпоху постмодернизма простого «знания фактов» недостаточно. Подростку нужно понимать логику и любовь, стоящие за Божьими требованиями.

Книга учит родителей не бояться сложных вопросов и сомнений детей. Вместо того чтобы подавлять вопросы авторитетом, авторы предлагают использовать их как стартовую площадку для построения прочных убеждений. Это практическое руководство помогает создать в семье атмосферу, где истина не навязывается, а становится естественным и осознанным выбором самого ребенка. Цель книги — воспитать христиан, которые не просто «верят в Бога», а чьи жизни полностью определяются этой верой.

Джош Мак-Дауэлл, Боб Хостетлер - От верований к убеждениям - Что необходимо знать, чтобы помочь молодежи устоять перед натиском современной культуры

2007 for the Russian edition

электронное издание

Джош Мак-Дауэлл, Боб Хостетлер - От верований к убеждениям - Что необходимо знать, чтобы помочь молодежи устоять перед натиском современной культуры - Содержание

Вырaжeние пpизнaтeльности

Часть 1 Потеря убеждений: состояние нашей культуры

  • 1. Кризис веры

  • 2. От верований к убеждениям

Часть 2 Бог и Воплощение: Бог желает быть в общении с нами

  • 3. Правда об истине

  • 4. Насколько истинны притязания Христа

  • 5. Значение воплощения для отношений

  • 6. Налаживая разорванные взаимоотношения

  • 7. Торжество воплощения

Часть 3 Библия: Бог желает, чтобы мы знали его и были подобны Ему

  • 8. Библия: взаимоотношения и достоверность

  • 9. Значение Божьего Слова в нашей жизни

  • 10. Толкование слов Бога

  • 11. Торжество откровения

Часть 4 Воскресение: Бог желает, чтобы мы доверяли Ему, несмотря ни на что

  • 12. Потому что Он живет

  • 13. Дело о пустой гробнице

  • 14. Наша миссия в жизни

ЧАСТЬ 5 Делая следующий шаг

  • 15. Ты можешь все изменить

Об авторах

Views 235
Rating
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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