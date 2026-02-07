Макдауэлл - Хостетлер - От верований к убеждениям
«От верований к убеждениям» — это стратегический план по «закаливанию» веры следующего поколения. Макдауэлл и Хостетлер утверждают, что в эпоху постмодернизма простого «знания фактов» недостаточно. Подростку нужно понимать логику и любовь, стоящие за Божьими требованиями.
Книга учит родителей не бояться сложных вопросов и сомнений детей. Вместо того чтобы подавлять вопросы авторитетом, авторы предлагают использовать их как стартовую площадку для построения прочных убеждений. Это практическое руководство помогает создать в семье атмосферу, где истина не навязывается, а становится естественным и осознанным выбором самого ребенка. Цель книги — воспитать христиан, которые не просто «верят в Бога», а чьи жизни полностью определяются этой верой.
Джош Мак-Дауэлл, Боб Хостетлер - От верований к убеждениям - Что необходимо знать, чтобы помочь молодежи устоять перед натиском современной культуры
2007 for the Russian edition
электронное издание
Джош Мак-Дауэлл, Боб Хостетлер - От верований к убеждениям - Что необходимо знать, чтобы помочь молодежи устоять перед натиском современной культуры - Содержание
Вырaжeние пpизнaтeльности
Часть 1 Потеря убеждений: состояние нашей культуры
1. Кризис веры
2. От верований к убеждениям
Часть 2 Бог и Воплощение: Бог желает быть в общении с нами
3. Правда об истине
4. Насколько истинны притязания Христа
5. Значение воплощения для отношений
6. Налаживая разорванные взаимоотношения
7. Торжество воплощения
Часть 3 Библия: Бог желает, чтобы мы знали его и были подобны Ему
8. Библия: взаимоотношения и достоверность
9. Значение Божьего Слова в нашей жизни
10. Толкование слов Бога
11. Торжество откровения
Часть 4 Воскресение: Бог желает, чтобы мы доверяли Ему, несмотря ни на что
12. Потому что Он живет
13. Дело о пустой гробнице
14. Наша миссия в жизни
ЧАСТЬ 5 Делая следующий шаг
15. Ты можешь все изменить
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