Макдауэлл - Код Да Винчи – Поиск Ответов

Великолепное соединение фактов и вымысла в захватывающей книге Дэна Брауна «Код да Винчи» порождает множество серьезных вопросов о истоках христианства и его доктринах. После просмотра кинофильма или чтения книги многие приходят в недоумение о том, что же все-таки правда, а что ложь.

• БЫЛ ЛИ ИИСУС ЖЕНАТ НА МАРИИ МАГДАЛИНЕ И БЫЛА ЛИ ОНА МАТЕРЬЮ ЕГО РЕБЕНКА?

• СКРЫЛА ЛИ ЦЕРКОВЬ ИСТИНУ И ВЫДУМАЛА БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИИСУСА?

• ДОСТОВЕРНА ЛИ БИБЛИЯ?

• ВОСКРЕС ЛИ ИИСУС ИЗ МЕРТВЫХ?

Автор популярных бестселлеров Джош Макдауэлл отвечает на эти и многие другие вопросы в своей книге «Код да Винчи»: Поиск ответов». Предоставляя блестящие исторические доказательства, Макдауэлл компетентно отделяет факты от заблуждений и предлагает читателям неоспоримые истины, которым можно доверять.



Макдауэлл Джош - «Код Да Винчи»: Поиск Ответов

ISBN: 1-56773-041-8

Издательство: Green Key Books 2514 Aloha Place Holiday, Florida 34691 Перевод: Юлия Пайс

Редакторы: Петр Наконечный, Светлана Филипчук, Оксана Чулий

Макдауэлл Джош - «Код Да Винчи»: Поиск Ответов - Содержание

Пролог. Исследовательское путешествие

1 «Я об этом никогда не слышала!»

2 «Должен признаться, что я попался на крючок»

3 «Это довольно убедительно»

4 «О чем это говорит вам?»

5 «Какое это имеет значение?»

6 Поиск завершен

Список использованной литературы