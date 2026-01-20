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Макдауэлл - Код Да Винчи – Поиск Ответов

Макдауэлл - Код Да Винчи – Поиск Ответов
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

Великолепное соединение фактов и вымысла в захватывающей книге Дэна Брауна «Код да Винчи» порождает множество серьезных вопросов о истоках христианства и его доктринах. После просмотра кинофильма или чтения книги многие приходят в недоумение о том, что же все-таки правда, а что ложь.
• БЫЛ ЛИ ИИСУС ЖЕНАТ НА МАРИИ МАГДАЛИНЕ И БЫЛА ЛИ ОНА МАТЕРЬЮ ЕГО РЕБЕНКА?
• СКРЫЛА ЛИ ЦЕРКОВЬ ИСТИНУ И ВЫДУМАЛА БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИИСУСА?
• ДОСТОВЕРНА ЛИ БИБЛИЯ?
• ВОСКРЕС ЛИ ИИСУС ИЗ МЕРТВЫХ?
Автор популярных бестселлеров Джош Макдауэлл отвечает на эти и многие другие вопросы в своей книге «Код да Винчи»: Поиск ответов». Предоставляя блестящие исторические доказательства, Макдауэлл компетентно отделяет факты от заблуждений и предлагает читателям неоспоримые истины, которым можно доверять.

Макдауэлл Джош - «Код Да Винчи»: Поиск Ответов

ISBN: 1-56773-041-8

Издательство: Green Key Books 2514 Aloha Place Holiday, Florida 34691 Перевод: Юлия Пайс
Редакторы: Петр Наконечный, Светлана Филипчук, Оксана Чулий

Макдауэлл Джош - «Код Да Винчи»: Поиск Ответов - Содержание

Пролог. Исследовательское путешествие

  • 1 «Я об этом никогда не слышала!»

  • 2 «Должен признаться, что я попался на крючок»

  • 3 «Это довольно убедительно»

  • 4 «О чем это говорит вам?»

  • 5 «Какое это имеет значение?»

  • 6 Поиск завершен

Список использованной литературы

Views 320
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Added 20.01.2026
Author SamuelAKim
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