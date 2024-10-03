Услышав шаги отца, пятнадцатилетний Кен Мейерс понял, что отец направляется к нему, и уже знал, о чем тот хочет поговорить. Подобный разговор случался раз, иногда два раза в неделю.

— Я думал, ты делаешь домашнее задание, — сказал отец, снимая с Кена наушники.

Кен в это время лежал на кровати и слушал музыку. Он насторожился и сел, почувствовав себя маленьким мальчиком, у которого отец забирает любимую игрушку.

— Я действительно делаю домашнее задание. — Кен показал рабочую тетрадь: — Вот чем я занимаюсь. — Он уже сделал почти половину упражнения: разобрал предложения и обозначил части речи.

— Ты знаешь, что сможешь лучше сосредоточиться на задании без этого шума, грохочущего у тебя в ушах. — Отец взглянул на наушники, подключенные к плейеру Кена. Музыка все еще играла, звук, доносящийся из крошечных излучателей, был тихим, но резким.

— Это не шум, пап, это музыка. Христианская музыка, — сказал Кен спокойным тоном. Он ненавидел отцовские нотации, но будет еще хуже, если он позволит своим негативным эмоциям выйти наружу.

Отец стоял, скрестив руки на груди, — в своей излюбленной позе:

— Это не музыка, Кен. Это похоже на грохот связки ложек, брошенных в мусорный бак. И то, что группа называет себя христианской, не означает, что их музыка от Бога.

Кен мог бы оспорить такое мнение. «Вслушайся в слова, папа. Они такие же библейские, как в тех гимнах, которые поете вы с мамой. Что касается музыки, то это — “радостный звук". Тебе все время кажется, что я слушаю что-то сатанинское». Но он решил пойти тем же путем, которым следовал и раньше, чтобы не выслушивать продолжительных нотаций, — оставил свое мнение при себе.

Макдауэлл, Джош - Конфликты, конфликты

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 64 с. — (911: Скорая психологическая помощь).

ISBN 0-8499-3795-7 (англ.)

Макдауэлл, Джош - Конфликты, конфликты – Содержание

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История Кена

Время поразмышлять

История Кена

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