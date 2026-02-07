«Неоспоримые свидетельства» — это «тяжелая артиллерия» христианской апологетики. Книга написана в стиле справочника: тезис, за которым следует список исторических фактов, цитат ученых и логических выводов. Она не взывает к эмоциям, а обращается к разуму и фактам.

Автор проделал колоссальную работу по систематизации данных истории, археологии и лингвистики. Это издание стало настольной книгой для миллионов людей, ищущих интеллектуальное обоснование своей веры, а также для тех, кто хочет честно исследовать исторические претензии христианства. Она доказывает, что вера в Христа — это не «прыжок в темноту», а шаг в свет исторических фактов.

Джош Макдауэлл – Неоспоримые свидетельства - Исторические свидетельства, факты, документы христианства

Пер. с англ. Бахыт Кенжеев. - Revised Edition. - Slavic Gospel Press, a division of Slavic Gospel Association, 1991. - Москва: Издательство «Протестант», СП «Совамкино», 1992. – 326 с.: ил.

ISBN 5-85300-038-1

Джош Макдауэлл – Неоспоримые свидетельства – Содержание

ЧАСТЬ I. МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ БИБЛИИ?

Глава 1. УНИКАЛЬНОСТЬ БИБЛИИ Чем отличается Библия от всех других книг?

Глава 2. КАК СОЗДАВАЛАСЬ БИБЛИЯ Какие материалы использовались авторами Библии? Когда она была разделена на главы и стихи? Почему Библия обладает именно такой структурой?

Глава 3. КАНОН Почему в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом только 27? Что такое апокрифы? Почему другие книги не вошли в состав Библии?

Глава 4. ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ 1. Достоверность текста Рассматриваются обвинения в недостоверности Ветхого и Нового Заветов. Существуют ли критерии достоверности древнего текста? Сравнима ли Библия по достоверности с памятниками классической литературы? 2. Археологические свидетельства Подтверждается ли надёжность Писания как исторического источника конкретными археологическими раскопками?



ЧАСТЬ II. ЕСЛИ НЕ СЫН БОЖИЙ, ТО КТО?

Глава 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ Внебиблейские исторические свидетельства о жизни Иисуса из Назарета.

Глава 6. СЫН БОЖИЙ? Объяснение характера Христа и Его утверждений о Своей божественности с привлечением данных из светских и древнееврейских источников.

Глава 7. ТРИ ВАРИАНТА: БОГ, ОБМАНЩИК ИЛИ БЕЗУМЕЦ? Кем был Христос? Не мог ли Он быть просто праведником или великим пророком?

Глава 8. ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ… Если бы Бог стал человеком, то какой бы это был человек? Иными словами, обладал ли Иисус свойствами Бога?

Глава 9. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О МЕССИИ, ИСПОЛНИВШИЕСЯ В ИИСУСЕ ИЗ НАЗАРЕТА Возможно ли случайное исполнение стольких ветхозаветных пророчеств в одном человеке?

Глава 10. ВОСКРЕСЕНИЕ — ОБМАН ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ? Существуют ли документальные данные, относящиеся к воскресению Христа? Можно ли рационально объяснить воскресение Спасителя?



ЧАСТЬ III. ВОЗДЕЙСТВИЕ БОГА НА ИСТОРИЮ И ЖИЗНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Глава 11. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ Подробно разбираются 12 пророчеств. Приводятся исторические сведения об исполнении каждого из них.

Глава 12. ОН ПРЕОБРАЗИЛ МОЮ ЖИЗНЬ (Свидетельство автора).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, ЦИТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ