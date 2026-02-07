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Макдауэлл - Неоспоримые свидетельства

Макдауэлл - Неоспоримые свидетельства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«Неоспоримые свидетельства» — это «тяжелая артиллерия» христианской апологетики. Книга написана в стиле справочника: тезис, за которым следует список исторических фактов, цитат ученых и логических выводов. Она не взывает к эмоциям, а обращается к разуму и фактам.

Автор проделал колоссальную работу по систематизации данных истории, археологии и лингвистики. Это издание стало настольной книгой для миллионов людей, ищущих интеллектуальное обоснование своей веры, а также для тех, кто хочет честно исследовать исторические претензии христианства. Она доказывает, что вера в Христа — это не «прыжок в темноту», а шаг в свет исторических фактов.

Джош Макдауэлл – Неоспоримые свидетельства - Исторические свидетельства, факты, документы христианства

Пер. с англ. Бахыт Кенжеев. - Revised Edition. - Slavic Gospel Press, a division of Slavic Gospel Association, 1991. - Москва: Издательство «Протестант», СП «Совамкино», 1992. – 326 с.: ил.

ISBN 5-85300-038-1

Джош Макдауэлл – Неоспоримые свидетельства – Содержание

ЧАСТЬ I. МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ БИБЛИИ?

  • Глава 1. УНИКАЛЬНОСТЬ БИБЛИИ

    • Чем отличается Библия от всех других книг?

  • Глава 2. КАК СОЗДАВАЛАСЬ БИБЛИЯ

    • Какие материалы использовались авторами Библии? Когда она была разделена на главы и стихи? Почему Библия обладает именно такой структурой?

  • Глава 3. КАНОН

    • Почему в Ветхом Завете 39 книг, а в Новом только 27? Что такое апокрифы? Почему другие книги не вошли в состав Библии?

  • Глава 4. ДОСТОВЕРНОСТЬ БИБЛИИ

    • 1. Достоверность текста

      • Рассматриваются обвинения в недостоверности Ветхого и Нового Заветов. Существуют ли критерии достоверности древнего текста? Сравнима ли Библия по достоверности с памятниками классической литературы?

    • 2. Археологические свидетельства

      • Подтверждается ли надёжность Писания как исторического источника конкретными археологическими раскопками?

ЧАСТЬ II. ЕСЛИ НЕ СЫН БОЖИЙ, ТО КТО?

  • Глава 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

    • Внебиблейские исторические свидетельства о жизни Иисуса из Назарета.

  • Глава 6. СЫН БОЖИЙ?

    • Объяснение характера Христа и Его утверждений о Своей божественности с привлечением данных из светских и древнееврейских источников.

  • Глава 7. ТРИ ВАРИАНТА: БОГ, ОБМАНЩИК ИЛИ БЕЗУМЕЦ?

    • Кем был Христос? Не мог ли Он быть просто праведником или великим пророком?

  • Глава 8. ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ…

    • Если бы Бог стал человеком, то какой бы это был человек? Иными словами, обладал ли Иисус свойствами Бога?

  • Глава 9. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА О МЕССИИ, ИСПОЛНИВШИЕСЯ В ИИСУСЕ ИЗ НАЗАРЕТА

    • Возможно ли случайное исполнение стольких ветхозаветных пророчеств в одном человеке?

  • Глава 10. ВОСКРЕСЕНИЕ — ОБМАН ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ?

    • Существуют ли документальные данные, относящиеся к воскресению Христа? Можно ли рационально объяснить воскресение Спасителя?

ЧАСТЬ III. ВОЗДЕЙСТВИЕ БОГА НА ИСТОРИЮ И ЖИЗНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

  • Глава 11. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ

    • Подробно разбираются 12 пророчеств. Приводятся исторические сведения об исполнении каждого из них.

  • Глава 12. ОН ПРЕОБРАЗИЛ МОЮ ЖИЗНЬ (Свидетельство автора).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, ЦИТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Views 323
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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5.0/5 (1)

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