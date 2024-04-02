Макдауэлл - Скептики, искавшие истину

Новый Завет говорит о том, что спасение — путь к примирению с Богом — достигается множеством путей:

«Претерпевший же до цонц4 спасется» (Мф .10:22).

«Всякого, кто исповедует Меня, пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным» (Мф 10:32).

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк 8:34).

«Все, что имеешь, продай и раздай нищим... и приходи, последуй за Мною» (Мк 10:21).

«После того, как Закхей раскаялся, Иисус сказал: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк 19:9).

«Всякий живущий и верующий в Меня [что Иисус есть Христос, Сын Божий] не умрет вовек» (Ин 11:26).

«Покайтесь, и:да крестится каждый» (Деян 2:-38)

«Чтобы мы веровали... и любили друг друга» (1 Ин 3:23),

Это не набор формул спасения; скорее это указание на преграды, которые отделяют человека от веры.

Некоторым людям трудно преодолеть интеллектуальные барьеры, чтобы принять тот факт, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Они должны преодолеть свой скепсис и прийти в исходную точку веры.

Другие противятся тому, чтобы исповедать свои грехи. Они должны раскаяться. Подлинность раскаяния подтверждается нравственным возрождением.

Некоторые слишком застенчивы или горды для того, чтобы сказать кому-то о своих поисках и сомнениях. Им следует набраться смелости исповедать свою веру перед другими. Публичное крещение — главный, предписанный Библией путь к этому.

Некоторые люди поклоняются иным богам — самим себе, своему положению, своему достоянию. Они должны отвергнуть всех этих идолов. Отвергнуть самих себя, покинуть свой дом, продать имущество — решающие шаги тому чтобы сделать .Иисуса своим Господом.

Большинство из нас — «трехмерные» люди, для которых на пути к вере в той или иной степени справедливы все эти соображения. Но обычно есть что-то, что является главным препятствием. Вот почему в Писании говорится, что Иисус обращался к людям в зависимости от свойственных им преград: «покайтесь», «веруйте», «оставьте все», «исповедуйте», «креститесь», «любите друг друга».

Эта книга рассказывает о трех людях, которые были скептиками. Вера не могла прорвать блокаду их разума. Им было нелегко поверить, что Иисус был Тем, Кем Он Себя называл. Но они были честны — достаточно честны для того, чтобы искать истину. Иисус обещал: «Просите, и дано будет вам; ищите и найдете; стучите, и отворят вам» (Мф 7:7).

Дж. Макдауэлл - Скептики, искавшие истину

М., «Протестант», 1994. - 80 с.

ISBN 5—85770—143—0

Дж. Макдауэлл - Скептики, искавшие истину – Содержание