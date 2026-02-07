Макдауэлл - Уильямс - В поисках определёности
«В поисках определённости» — это книга-якорь. Макдауэлл и Уильямс обращаются к сердцу читателя, который устал от зыбкости окружающего мира. Они проводят грань между «самоуверенностью» (которая часто является лишь маской) и «определенностью в Боге», которая дает мир даже посреди шторма.
Это более философская и созерцательная работа по сравнению с чисто «фактологическими» книгами Макдауэлла. Она помогает читателю перестроить свой внутренний фундамент, перенося опору с обстоятельств, денег или собственных сил на непоколебимое основание Божьих обещаний. Книга дает ясное понимание того, что определенность — это не отсутствие проблем, а знание Того, Кто держит всё под контролем.
МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости
2003 ISBN 0-60-098011-2
Перевод: Макаров В. М.
Редакция: Макарова Э. Б.. Филипчук С.В.
МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости - Содержание
Есть ли разница, во что я верю?
Истина об истине
Что должно быть в основе моей веры?
Необходимость Абсолюта
Могу ли я быть уверен в правильности своего мнения?
Абсолют как основа разума
Кто определяет, что правильно
Абсолют как основа разума нравственности
В чем смысл?
Абсолют как основа смысла жизни
Почему мы любим наблюдать за закатом смысла и слушать музыку?
Абсолют как основа прекрасного
Возникла ли вселенная в результате космической случайности?
Иррациональность эволюционизма
Иррациональность эволюционизма
Рациональность веры
Соотношение веры и разума
Как познать Бога?
Определенность - в отношениях
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