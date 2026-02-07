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Макдауэлл - Уильямс - В поисках определёности

Макдауэлл - Уильямс - В поисках определёности
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology

«В поисках определённости» — это книга-якорь. Макдауэлл и Уильямс обращаются к сердцу читателя, который устал от зыбкости окружающего мира. Они проводят грань между «самоуверенностью» (которая часто является лишь маской) и «определенностью в Боге», которая дает мир даже посреди шторма.

Это более философская и созерцательная работа по сравнению с чисто «фактологическими» книгами Макдауэлла. Она помогает читателю перестроить свой внутренний фундамент, перенося опору с обстоятельств, денег или собственных сил на непоколебимое основание Божьих обещаний. Книга дает ясное понимание того, что определенность — это не отсутствие проблем, а знание Того, Кто держит всё под контролем.

МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости

2003 ISBN 0-60-098011-2

Перевод: Макаров В. М.

Редакция: Макарова Э. Б.. Филипчук С.В.

МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости - Содержание

  • Есть ли разница, во что я верю?

  • Истина об истине

  • Что должно быть в основе моей веры?

  • Необходимость Абсолюта

  • Могу ли я быть уверен в правильности своего мнения?

  • Абсолют как основа разума

  • Кто определяет, что правильно

  • Абсолют как основа разума нравственности

  • В чем смысл?

  • Абсолют как основа смысла жизни

  • Почему мы любим наблюдать за закатом смысла и слушать музыку?

  • Абсолют как основа прекрасного

  • Возникла ли вселенная в результате космической случайности?

  • Иррациональность эволюционизма

  • Иррациональность эволюционизма

  • Рациональность веры

  • Соотношение веры и разума

  • Как познать Бога?

  • Определенность - в отношениях

Views 281
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Added 07.02.2026
Author SamuelAKim
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 months ago
Благодарю.

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