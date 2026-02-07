Макдауэлл - Уильямс - В поисках определёности

«В поисках определённости» — это книга-якорь. Макдауэлл и Уильямс обращаются к сердцу читателя, который устал от зыбкости окружающего мира. Они проводят грань между «самоуверенностью» (которая часто является лишь маской) и «определенностью в Боге», которая дает мир даже посреди шторма.

Это более философская и созерцательная работа по сравнению с чисто «фактологическими» книгами Макдауэлла. Она помогает читателю перестроить свой внутренний фундамент, перенося опору с обстоятельств, денег или собственных сил на непоколебимое основание Божьих обещаний. Книга дает ясное понимание того, что определенность — это не отсутствие проблем, а знание Того, Кто держит всё под контролем.

МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости

2003 ISBN 0-60-098011-2

Перевод: Макаров В. М.

Редакция: Макарова Э. Б.. Филипчук С.В.

МакДауэлл Джош Д., Уильямс Томас - В поисках определённости - Содержание