Макдауэлл - Взаимосвязь с отцом

Более двадцати лет назад я впервые держал на руках своего первого новорожденного ребенка. Я очень живо вспоминаю свои мысли и эмоции, пере поднявшие меня в то время. Я заглянул в лицо своей дочери Келли. Она была завернута в мягкое желтое одеяльце, и я сосчитал ее пальчики и был потрясен и восхищен целостностью и сложностью ее крошечного ׳тельца. Она была беспомощной. Она была бесценной. И она была моей. Пока я смотрел на нее с любовью и восхищением, я почувствовал, что в моей груди возникает еще одна эмоция, еще одно ощущение, которое я знал слишком хорошо. Это был страх. «Что я делаю? — спросил я себя. — Я же не знаю, как быть отцом!» Будучи ребенком, я не знал отцовской любви. Я никогда и ни в чем не мог взять пример с отца. Я не могу припомнить ни одного раза, чтобы он взял меня куда-нибудь с собой и провел бы со мной хоть сколько-то времени. Я не могу вспомнить, чтобы я когда-нибудь гордился отцом или подражал ему. Откровенно говоря, я ненавидел его. Я рос на обычной молочной ферме, занимающей 150 акров неподалеку от маленького городка в штате Мичиган.

Все в этом городке знали друг друга, и, разумеется, каждому было известно о пьянстве моего отца. Мои друзья-подростки отпускали шуточки на его счет, и я смеялся вместе с ними, надеясь, что смех скроет мою боль. Я ненавидел его за тот стыд, который он вызывал во мне, а ׳также за то, как он обращался с матерью. Иногда я мог зайти в амбар и обнаружить там маму, лежащую на навозе рядом с коровами, избитую так сильно, что она не могла встать. Иногда, когда отец приходил домой в состоянии пьяного ступора, я заволакивал его в амбар, привязывал к стойлу и оставлял там, чтобы он «проспался». Когда я был подростком, я связывал его ноги, а потом свободный конец веревки оборачивал вокруг шеи, надеясь, что он задохнется при попытке освободиться. Моя мать умерла спустя месяц после того, как я закончил школу, и я обвинял в этом отца. Несмотря на то что Господь даровал мне возможность примирения и воссоединения с моим отцом, после того как я стал христианином, и даже позволил мне помочь ему уверовать в Христа Спасителя (за четырнадцать месяцев до того, как отец скончался от сердечного приступа), все же, когда я сам стал отцом, меня не покидало пронзительное чувство, что я совершенно не готов к этой роли.

Джош Макдауэлл - Взаимосвязь с отцом

СПб.: «Кайроо, 1998.

ISBN 5-89829-010-9

Джош Макдауэлл - Взаимосвязь с отцом - Содержание