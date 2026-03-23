Макдональд Гордон - Мудрый отец

Эта книга исследует глубокое психологическое влияние, которое отец оказывает на формирование личности ребенка. Макдональд подчеркивает, что отец — это первый образ авторитета и защиты, через который ребенок в будущем будет воспринимать мир и Бога. Автор призывает отцов к «осознанному присутствию», разбирая темы эмоциональной доступности, умения слушать и важности личного примера.

Центральная мысль книги: дети не всегда делают то, что мы говорим, но они всегда делают то, что мы делаем. Макдональд предлагает отцам стать «архитекторами атмосферы» в доме, где любовь сочетается с четкими границами, а дисциплина никогда не подменяет собой близость.

Гордон Макдональд - Мудрый отец

Санкт-Петербург, «Мирт», 1998 г. 256 стр.

ISBN 5-88869-055-4

Гордон Макдональд - Мудрый отец - Оглавление

Предисловие

Введение

1. «Самый распространенный человеческий порок»

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП

2. «Не такая уж и странная война»

3. Слушаю и повинуюсь

4. Стоит ли овчинка выделки?

ВТОРОЙ ПРИНЦИП

5. Задавать тон и отбивать такт

6. Источник жизни

7. Не терять ни дня!

8. «Осторожно: стекло!»

9. Пусть идут по вашим стопам!

10. Линия связи свободна

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП

11. На порожистой реке Запас прочности семьи Законы и нормы семейной жизни Решения, которые оставляют нас «сухими»



ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП

12. Воздвигаю великий храм «Делай раз... делай два... делай три... делай...» Боль учит всех, кого касается Мне действительно больнее, чем вам



ПЯТЫЙ ПРИНЦИП

13. Сделай милость, благослови меня!

ШЕСТОЙ ПРИНЦИП

14. Злоба дня: неспособный отец

Примечания