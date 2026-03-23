Макдональд Гордон - Мудрый отец

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Эта книга исследует глубокое психологическое влияние, которое отец оказывает на формирование личности ребенка. Макдональд подчеркивает, что отец — это первый образ авторитета и защиты, через который ребенок в будущем будет воспринимать мир и Бога. Автор призывает отцов к «осознанному присутствию», разбирая темы эмоциональной доступности, умения слушать и важности личного примера.

Центральная мысль книги: дети не всегда делают то, что мы говорим, но они всегда делают то, что мы делаем. Макдональд предлагает отцам стать «архитекторами атмосферы» в доме, где любовь сочетается с четкими границами, а дисциплина никогда не подменяет собой близость.

Гордон Макдональд - Мудрый отец

Санкт-Петербург, «Мирт», 1998 г. 256 стр.

ISBN 5-88869-055-4

Гордон Макдональд - Мудрый отец - Оглавление

Предисловие

Введение

  • 1. «Самый распространенный человеческий порок»

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП

  • 2. «Не такая уж и странная война»

  • 3. Слушаю и повинуюсь

  • 4. Стоит ли овчинка выделки?

ВТОРОЙ ПРИНЦИП

  • 5. Задавать тон и отбивать такт

  • 6. Источник жизни

  • 7. Не терять ни дня!

  • 8. «Осторожно: стекло!»

  • 9. Пусть идут по вашим стопам!

  • 10. Линия связи свободна

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП

  • 11. На порожистой реке

    • Запас прочности семьи

    • Законы и нормы семейной жизни

    • Решения, которые оставляют нас «сухими»

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП

  • 12. Воздвигаю великий храм

    • «Делай раз... делай два... делай три... делай...»

    • Боль учит всех, кого касается

    • Мне действительно больнее, чем вам

ПЯТЫЙ ПРИНЦИП

  • 13. Сделай милость, благослови меня!

ШЕСТОЙ ПРИНЦИП

  • 14. Злоба дня: неспособный отец

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю

