Разделы данного труда расположены в хронологической последовательности: этап творения и явления богов, пасторальный этап и установление смены сезонов, этап геройских подвигов и приключений и, наконец, этап войн, трагических повествований и вырождения истории эпической в обыденную. В общих чертах такое разделение схоже с четырьмя веками человечества, выделяемыми в классический период — отсюда и название. Данное название было дано с целью обратить внимание читателя на то, что мифы, как правило, излагаются в определённой последовательности, которая хоть и не всегда в полной мере соответствует исторической, тем не менее, схожа с ней в некоторых чертах.

Искреннюю благодарность за возможность использования иллюстраций в данном труде я приношу: представителям сэра Артура Эванса (за возможность использования иллюстраций Дворца Миноса, составленных сэром Артуром Эвансом), Музею изящных искусств города Бостона, Метрополитен-музею, Фонду Роджерса, Журналу исследований эллинизма, Британскому музею, Издательству Кембриджского университета, а также Джейн Эллен Харрисон и её труду «Пролегомены к исследованию греческих верований».

Также я глубоко признателен Килдару Доббсу, который вдохновилменя на создание данного труда, Хопу Арнотту Ли, который оказывал мне моральную поддержку на всём протяжении работы, Клайву Парсонсу, который помогал мне справляться с трудностями, а также оказал значительный вклад в оформление данного труда, а также Нортропу Фраю, благодаря руководству которого данный труд приобрёл оформленный вид. Также я благодарен Элвин Ли — главному редактору «Сборника избранных трудов Нортропа Фрая» — которая вызвалась опубликовать данный труд, помощнику редактора Маргарет Бёрджесс за её искреннюю приверженность редакторскому делу, Эммет Роббинс за внесение необходимых корректировок, а также Констанс Болдт за обработку изображений.

Джей Макферсон – Четыре века - Классическая мифология

Переводчик: Радхарани Бабкова. - М.: «Касталия», 2024. — 258 с.

ISBN 978-5-521-24073-9

Джей Макферсон – Четыре века – Содержание

Аннотация

Предисловие

Введение

I. НА ЗАРЕ БЫТИЯ

Творение

Золотой век

Распря небожителей

Царствование Зевса

Прометей

Ящик Пандоры

Девкалионов потоп

Фаэтон

II. Весенняя и зимняя пора

Деметра и Персефона

Адонис

Гиацинт

Нарцисс

Орфей

III. Возлюбленные богов преображения

Возлюбленные Зевса: Каллисто, Ио

Пан и Сиринга

Аполлон и Дафна

Клития

Эндимион

Арахна

Прокна и Филомела

Рука Мидаса

Кейк и Алкиона

Нис и Скилла

Филемон и Бавкида

IV. Герои

Персей

Подвиги Геракла

Ясон и Золотое руно

Беллерофонт и Пегас

Тесей

V. Царский дом Фив

Отпрыски Агенора

ЗевсиСемела

ИноиАфамант

Пенфей

Актеон

Эдип

VI. ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТРОЯНСКОМ СРАЖЕНИИ

Яблоко раздора

Сражение

Падение города

Возвращение с битвы

Возвращение Менелая

Возвращение Агамемнона

Возвращение Энея

Возвращение Одиссея

VII. Купидон и Психея

VIII. УХОД БОГОВ И ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

Заключительные строки