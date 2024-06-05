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Макферсон – Четыре века - Классическая мифология

Джей Макферсон – Четыре века - Классическая мифология
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Разделы данного труда расположены в хронологической последовательности: этап творения и явления богов, пасторальный этап и установление смены сезонов, этап геройских подвигов и приключений и, наконец, этап войн, трагических повествований и вырождения истории эпической в обыденную. В общих чертах такое разделение схоже с четырьмя веками человечества, выделяемыми в классический период — отсюда и название. Данное название было дано с целью обратить внимание читателя на то, что мифы, как правило, излагаются в определённой последовательности, которая хоть и не всегда в полной мере соответствует исторической, тем не менее, схожа с ней в некоторых чертах.
Искреннюю благодарность за возможность использования иллюстраций в данном труде я приношу: представителям сэра Артура Эванса (за возможность использования иллюстраций Дворца Миноса, составленных сэром Артуром Эвансом), Музею изящных искусств города Бостона, Метрополитен-музею, Фонду Роджерса, Журналу исследований эллинизма, Британскому музею, Издательству Кембриджского университета, а также Джейн Эллен Харрисон и её труду «Пролегомены к исследованию греческих верований».
Также я глубоко признателен Килдару Доббсу, который вдохновилменя на создание данного труда, Хопу Арнотту Ли, который оказывал мне моральную поддержку на всём протяжении работы, Клайву Парсонсу, который помогал мне справляться с трудностями, а также оказал значительный вклад в оформление данного труда, а также Нортропу Фраю, благодаря руководству которого данный труд приобрёл оформленный вид. Также я благодарен Элвин Ли — главному редактору «Сборника избранных трудов Нортропа Фрая» — которая вызвалась опубликовать данный труд, помощнику редактора Маргарет Бёрджесс за её искреннюю приверженность редакторскому делу, Эммет Роббинс за внесение необходимых корректировок, а также Констанс Болдт за обработку изображений.

Джей Макферсон – Четыре века - Классическая мифология

Переводчик: Радхарани Бабкова. - М.: «Касталия», 2024. — 258 с.
ISBN 978-5-521-24073-9

Джей Макферсон – Четыре века – Содержание

Аннотация
Предисловие
Введение
I. НА ЗАРЕ БЫТИЯ
  • Творение
  • Золотой век
  • Распря небожителей
  • Царствование Зевса
  • Прометей
  • Ящик Пандоры
  • Девкалионов потоп
  • Фаэтон
II. Весенняя и зимняя пора
  • Деметра и Персефона
  • Адонис
  • Гиацинт
  • Нарцисс
  • Орфей
III. Возлюбленные богов преображения
  • Возлюбленные Зевса: Каллисто, Ио
  • Пан и Сиринга
  • Аполлон и Дафна
  • Клития
  • Эндимион
  • Арахна
  • Прокна и Филомела
  • Рука Мидаса
  • Кейк и Алкиона
  • Нис и Скилла
  • Филемон и Бавкида
IV. Герои
  • Персей
  • Подвиги Геракла
  • Ясон и Золотое руно
  • Беллерофонт и Пегас
  • Тесей
V. Царский дом Фив
  • Отпрыски Агенора
  • ЗевсиСемела
  • ИноиАфамант
  • Пенфей
  • Актеон
  • Эдип
VI. ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТРОЯНСКОМ СРАЖЕНИИ
  • Яблоко раздора
  • Сражение
  • Падение города
  • Возвращение с битвы
  • Возвращение Менелая
  • Возвращение Агамемнона
  • Возвращение Энея
  • Возвращение Одиссея
VII. Купидон и Психея
VIII. УХОД БОГОВ И ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
Заключительные строки
Views 193
Rating 5.0 / 5
Added 05.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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