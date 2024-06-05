Макферсон – Четыре века - Классическая мифология
Разделы данного труда расположены в хронологической последовательности: этап творения и явления богов, пасторальный этап и установление смены сезонов, этап геройских подвигов и приключений и, наконец, этап войн, трагических повествований и вырождения истории эпической в обыденную. В общих чертах такое разделение схоже с четырьмя веками человечества, выделяемыми в классический период — отсюда и название. Данное название было дано с целью обратить внимание читателя на то, что мифы, как правило, излагаются в определённой последовательности, которая хоть и не всегда в полной мере соответствует исторической, тем не менее, схожа с ней в некоторых чертах.
Искреннюю благодарность за возможность использования иллюстраций в данном труде я приношу: представителям сэра Артура Эванса (за возможность использования иллюстраций Дворца Миноса, составленных сэром Артуром Эвансом), Музею изящных искусств города Бостона, Метрополитен-музею, Фонду Роджерса, Журналу исследований эллинизма, Британскому музею, Издательству Кембриджского университета, а также Джейн Эллен Харрисон и её труду «Пролегомены к исследованию греческих верований».
Также я глубоко признателен Килдару Доббсу, который вдохновилменя на создание данного труда, Хопу Арнотту Ли, который оказывал мне моральную поддержку на всём протяжении работы, Клайву Парсонсу, который помогал мне справляться с трудностями, а также оказал значительный вклад в оформление данного труда, а также Нортропу Фраю, благодаря руководству которого данный труд приобрёл оформленный вид. Также я благодарен Элвин Ли — главному редактору «Сборника избранных трудов Нортропа Фрая» — которая вызвалась опубликовать данный труд, помощнику редактора Маргарет Бёрджесс за её искреннюю приверженность редакторскому делу, Эммет Роббинс за внесение необходимых корректировок, а также Констанс Болдт за обработку изображений.
Джей Макферсон – Четыре века - Классическая мифология
Переводчик: Радхарани Бабкова. - М.: «Касталия», 2024. — 258 с.
ISBN 978-5-521-24073-9
Джей Макферсон – Четыре века – Содержание
Аннотация
Предисловие
Введение
I. НА ЗАРЕ БЫТИЯ
- Творение
- Золотой век
- Распря небожителей
- Царствование Зевса
- Прометей
- Ящик Пандоры
- Девкалионов потоп
- Фаэтон
II. Весенняя и зимняя пора
- Деметра и Персефона
- Адонис
- Гиацинт
- Нарцисс
- Орфей
III. Возлюбленные богов преображения
- Возлюбленные Зевса: Каллисто, Ио
- Пан и Сиринга
- Аполлон и Дафна
- Клития
- Эндимион
- Арахна
- Прокна и Филомела
- Рука Мидаса
- Кейк и Алкиона
- Нис и Скилла
- Филемон и Бавкида
IV. Герои
- Персей
- Подвиги Геракла
- Ясон и Золотое руно
- Беллерофонт и Пегас
- Тесей
V. Царский дом Фив
- Отпрыски Агенора
- ЗевсиСемела
- ИноиАфамант
- Пенфей
- Актеон
- Эдип
VI. ПОВЕСТВОВАНИЕ О ТРОЯНСКОМ СРАЖЕНИИ
- Яблоко раздора
- Сражение
- Падение города
- Возвращение с битвы
- Возвращение Менелая
- Возвращение Агамемнона
- Возвращение Энея
- Возвращение Одиссея
VII. Купидон и Психея
VIII. УХОД БОГОВ И ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА
Заключительные строки
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