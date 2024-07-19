Энтони Макгоуэн - Как натаскать вашу собаку по философии и разложить по полочкам основные идеи и понятия этой науки

Эта книга задумана как приятное введение в мир философии. Так же как и на прогулке с собакой, вы можете выбирать пути в путешествии такого рода — разные по направлению, расстоянию и даже цели. Будет ли это изучение, развлечение или всего лишь ознакомление, чтобы разделаться с этим предметом побыстрее, но с наибольшей пользой? Некоторые введения в философию начинаются с истоков — с обсуждения наследия древнегреческих мыслителей VI века до н. э., — и повествование последовательно охватывает все века до тех пор, пока не достигнет той точки, которая обозначает «наши дни» для конкретного автора. В других книгах больше внимания уделяется биографиям, и рассказ оживляется историями об эксцентричности и чудаковатости философов. Недавно стал популярен исключительно тематический подход: предмет разбивается на вопросы или темы, и особое внимание уделяется острым, нестареющим.

Такие разные подходы отражают тот факт, что по своей природе философия напоминает странный гибрид: это не чистокровная афганская борзая, а скорее помесь лабрадора с пуделем, лабрадудль. Английская литература — предмет, который, по сути, состоит из своей истории. Чосера и Шекспира, Остин и Элиот читают не потому, что они представляют исторический интерес, а потому, что их сочинения по-прежнему являются произведениями искусства. Более того, величие этих авторов заключается не в каких-то идеях, которые можно выделить и суммировать, а в языке: словах, предложениях, главах и более длинном, глубоком, музыкальном течении текстов.

С другой стороны, математика и физика — это предметы, которые можно преподавать, даже не упоминая об их истории. Для вычисления площади круга вам не нужно знать, что приблизительное значение числа S впервые вычислили древние египтяне и вавилоняне, а с точностью до семи знаков после запятой — китайские математики в первом тысячелетии нашей эры. Вам просто нужен карманный калькулятор. А значение и важность ньютоновских законов движения не связаны с теми словами, в которых они были выражены Ньютоном. Аристотелева физика — с ее отрицанием пустоты, абсолютно неверной концепцией движения и характерной для нее космологией, согласно которой Земля находится в центре статичной Вселенной, застывшей в виде ряда концентрических кристаллических сфер, — совершенно бесполезна для любого современного ученого, разве что только заставляет его почувствовать превосходство.

Энтони Макгоуэн - Как натаскать вашу собаку по философии и разложить по полочкам основные идеи и понятия этой науки

пер. с англ. С.М. Левензон

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023, 368 с.

ISBN 978-5-389-23402-4

Энтони Макгоуэн - Как натаскать вашу собаку по философии и разложить по полочкам основные идеи и понятия этой науки - Содержание

От автора

Пролог. О собаках и философии

Прогулка первая. Хорошая собака, плохая собака

Прогулка вторая. Платон, Аристотель и благоденствие

Прогулка третья. «Мужество пользоваться собственным умом»: Кант и утилитаристы

Прогулка четвертая. Чужой разум и свобода воли

Прогулка пятая. Очень короткая, логическая

Прогулка шестая. Метафизика 101: белое вещество в птичьем помете

Прогулка седьмая. Наполнение форм и проблема универсалий

Прогулка восьмая. Что я знаю?

Прогулка девятая. Эмпиризм: чувствовать — значит верить

Прогулка десятая. Кант и расплывчатая логика

Прогулка одиннадцатая. Муравьи, пауки и философия науки

Прогулка двенадцатая, и последняя. Мыльный пузырь Шопенгауэра и смысл жизни

Хорошо, та прогулка на самом деле не была последней. Эта последняя

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