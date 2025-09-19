Макграт Алистер - Богословская мысль Реформации
Европейская Реформация является одним из интереснейших периодов всемирной истории. Это явление всегда остается в центре внимания тех, кто интересуется историей христианской Церкви и ее богословских идей. Реформация воздействовала на различные области жизни, способствовав не только пересмотру самой христианской доктрины и обновлению христианской духовности, но изменив структуры Церкви и нравственные критерии общества.
Движение Реформации основывалось на ряде последовательно сформулированых идей, которые лежали в основе намеченной и в той или иной степени реализованной программы реформ.
Какими же были эти идеи? Каково их происхождение? Каким образом они были изменены или скорректированы социальными условиями рассматриваемого периода? Ища ответы на эти вопросы следует помнить об одном из серьезных препятствий на этом пути – отдаленности идей, лежащих в основе этого движения, от нашего сегодняшнего мировоззрения.
Настоящая книга явилась результатом многолетнего опыта преподавания истории Реформации студентам Оксфордского университета, которым автор хотел бы выразить свою глубокую признательность. Именно они помогли мне осознать, что многое из того, что часто воспринимается как должное, на самом деле требует детального объяснения. Они также помогли мне определить круг вопросов, которые представляют особую сложность и требуют тщательного рассмотрения.
Макграт Алистер - Богословская мысль Реформации
Одесса; ОБШ «БОГОМЫСЛИЕ», 1994 - 316 стр. пер. с анг.
ISBN 5-7707-5698-5
Макграт Алистер - Богословская мысль Реформации - Содержание
- 1. ВВЕДЕНИЕ
- 2. РЕЛИГИЯ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
- 3. ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ
- 4. СХОЛАСТИКА И РЕФОРМАЦИЯ
- 5. ДОКТРИНА ОПРАВДАНИЯ ВЕРОЙ
- 6. ДОКТРИНА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ
- 7. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПИСАНИЮ
- 8. ДОКТРИНА ТАИНСТВ
- 9. ДОКТРИНА ЦЕРКВИ
- 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РЕФОРМАЦИИ
- 11. ВЛИЯНИЕ РЕФОРМАЦИОННОЙ МЫСЛИ НА ИСТОРИЮ
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