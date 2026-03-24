Почему мироздание таково, каково оно есть? Как оно стало таким? И что оно может сказать нам о смысле жизни, если это в принципе возможно? Эти вопросы во многом сформировали западное мировоззрение. С самого зарождения человеческой цивилизации люди задавались вопросом, как объяснить различные явления в мироздании, такие, например, как загадочное и торжественное молчание звезд в ночном небе, красота радуги, загадочное поведение живых существ. Все это не только вызывает чувство благоговения, но и требует объяснений.

Древнейшие греческие философы – досократики – бесконечно спорили о природе мира и о том, как он стал таким, каков он есть. Они настаивали, что Вселенная устроена рационально, и, следовательно, ее устройство можно понять, правильно применяя человеческий разум и логические рассуждения. Человеческие существа, согласно досократикам, обладают способностью осмыслять Вселенную. Сократ развил эту мысль далее, выявив связь между устройством Вселенной и оптимальной траекторией человеческой жизни. Размышлять о природе Вселенной означало для Сократа постигать суть «благой жизни», под которой подразумевался наилучший, максимально приближенный к истине образ существования. Размышления о структурированности мира как бы давали ключ к пониманию нашей личности и судьбы.

Алистер Эдгар Макграт - «БОГ» Докинза. От «Эгоистичного гена» к «Богу как иллюзии»

М. : ООО ТД «Никея», 2022. - 270 с.

Алистер Эдгар Макграт - «БОГ» Докинза. От «Эгоистичного гена» к «Богу как иллюзии» - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Благодарности

Введение

Глава 1. Дарвинизм Становление научной теории - Естественный отбор: Чарльз Дарвин - Механизмы наследования: Грегор Мендель - Открытие гена: Томас Хант Морган - Роль ДНК в генетике - Как правильно: «дарвинизм» или «эволюционная теория»?

Глава 2. Эгоистичный ген Дарвинистский взгляд на мироздание - Ричард Докинз Подход Докинза: Эгоистичный ген - Место человечества в дарвинистском мире - Действительно ли гены эгоистичны? - Что осталось от «Эгоистичного гена»?

Глава 3. Слепая вера? Факты, доказательства и рационализм в науке и религии - Вера как слепое доверие? - Является ли атеизм верой? - Иррациональна ли христианская вера? - Проблема радикальных теоретических сдвиг в науке - Пределы научного знания - Тайна, безумие и бессмыслица

Глава 4. Слепой часовщик Эволюция и устранение Бога? - Контуры дарвинистского мировоззрения - Все ли объясняет дарвинизм? - Бог как объясняюща гипотеза? - Устранение замысла Докинз о телеологии в природе - Божественный часовщик: грандиозная (но поправимая) ошибка - Пейли Динамические концепции творение Августин Гиппонский - Естественный отбор и религиозные убеждения: взгляды Дарвина - Реакция христианства на дарвинизм

Глава 5. Дарвинизм в культуре: изобретение мема Универсальный дарвинизм: эволюция культуры - Знакомство с мемом - Мем Бога - Подчиняется ли культурное развитие законам дарвинизма? - Существуют ли мемы? - Некорректность аналогии между геном и мемом - Избыточность концепции мема - Бог как «вирус мозга» - Двигаясь дальше

Глава 6. «Бог как иллюзия»: Докинз об атеизме, науке и религии «Бог как иллюзия» в культурной системе координат - «Война» между наукой и религией - Естественные науки не ведут ни к атеизму, ни к христианству - Наука, вера и доказательства - Дарвинистское объяснение веры в Бога? - Благоговение, удивление и религия

Выводы

Избранная библиография