Браун Дэвид - Трансформирующая проповедь
Эта книга является результатом 20 лет периодического преподавания, результатом которого стали лекционные заметки, бывшие сначала в виде плана, которые постепенно перерабатывались, снова и снова преподавались, к ним делались добавления, они переписывались и перестраивались бесчисленное количество раз. Само написание книги заняло более пяти лет.
Эта книга может стать инструментом для обучения и справочником для тех, кто желает продолжать работать с этой информацией, размышлять над ней или что-либо к ней добавлять.
Дэвид М. Браун - Трансформирующая проповедь - Теория и практика
Перевод Тимофея Чепрасова
ФГУП «ИПФ» Воронеж, 2003. – 760 с.
ISBN 5-89981-282-6
Дэвид М. Браун - Трансформирующая проповедь - Теория и практика - Содержание
РАЗДЕЛ 1: КУЛЬТУРА: ПРОПОВЕДЬ В КОНТЕКСТЕ
- 1. Проповедь, для перемен
- 2. Кафедра проповедника или пульт лектора?: Роль информации
- 3. Евангельская система взглядов
- 4. Богослужение и проповедь
- 5. Действенное богослужение
- 6. Пасторское служение и проповедь
- 7. Идеалы проповедника
РАЗДЕЛ 2: КОММУНИКАЦИЯ ТРАНСАКЦИОННАЯ ПРОПОВЕДЬ
- 8. Стандартная теория коммуникации
- 9. Не соответствующая истине теория коммуникаций
- 10. Трансакционное человеческое общение
- 11. Устная речь и проповедь
- 12. Риторическое действие в проповеди
- 13. Работая по направлению к трансакции: Вопрос стиля
РАЗДЕЛ 3: ХАРИЗМА: ВОПЛОЩЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ
- 14. Каждый в проповеди
- 15. Пророческое служение проповеди
- 16. Богословие воплощения
- 17. «Слово Божие» - это глагол
РАЗДЕЛ 4: УВЕРЕННОСТЬ: БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ
- 18. Вдохновение для библейской проповеди
- 19. Авторитет Библии для библейской проповеди
- 20. Первый принцип: один текст, одна тема
- 21. Второй принцип: один тезис
- 22. Третий принцип: тезисная экзегеза
- 23. Проповедь для «зуда»
- 24. Четвертый принцип: применение истины
РАЗДЕЛ 5: СОДЕРЖАНИЕ: ПРОПОВЕДЬ, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕМ
- 25. Средства для осуществления
- 26. Структура повествования
- 27. Рассказывание историй в проповеди
- 28. Сила метафоры
РАЗДЕЛ 6: ПОСТРОЕНИЕ: НАЦЕЛЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ
- 29. Принятие решения
- 30. Форма и структуры проповеди
- 31. Альфа и омега проповеди
- 32. Красная стрела
РАЗДЕЛ 7: СОГЛАСОВАНИЕ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ
- 33. Прыжок к началу
- 34. Процесс подготовки
- 35. Планирование вашего проповеднического служения
- 36. Последние слова «для потом»
Дэвид М. Браун - Трансформирующая проповедь - Теория и практика - Последствия «написанного слова»
Подобный взгляд на проповедь возникает из определенного понимания проповеднического служения, но он также вызывается определенным взглядом на Библию (что это «слово Божие»). Фраза «слово Божие» означает нашу веру, что Библия является откровением. Я не хочу отрицать важность этой доктрины (более полно мы будем обсуждать это в следующих главах), но когда мы принимаем Библию как «слово Божие» (в этом случае), возникает, по крайней мере, 12 отрицательных последствий для проповеди.
- Первое: Библия обладает властью в проповеди, и проповедь будет «со властью», только когда она является библейской. Конечно, я согласен с этой позицией, но когда Писание становится единственным основанием «власти» в проповеди, проповедник попросту не нужен. То, что говорит проповедник это ненужное добавление к Писанию. Если мы придерживаемся такой позиции, почему бы ни начать просто читать Библию и не утруждать наших слушателей всем остальным?
- Второе: не имея личной власти, проповедник (который не имеет призыва проповедовать) должен «риторически сфабриковать» свою власть, как обоснование того, почему он находится перед церковью и провозглашает «слово Божье». Это и является тем, что приводит к манипулированию и обману.
- Третье: это сводит к минимуму отношения слушателя с Писанием. Проповедник выдвигается на роль главного толкователя, что означает, будто только он может правильно расшифровывать «настоящее слово» Писания и «доставлять» его. Слушатели могут иметь свои собственные представления, но только проповедник понимает все «правильно».
- Четвертое: это приводит проповедника к заносчивости. Он берет текст и «помогает» ему, сначала открывая, а затем дополняя библейское «слово», делая его приемлемым для доставки. Он упаковывает Писание в более доступную и понятную для слушателя форму. Получается, что «написанному» Богом требуется помощь, через которую проповедник становится более важным и/или лучшим передающим, чем Бог.
- Пятое: создается впечатление, что работа проповедника – это пустая трата времени. Проповедник проводит много времени, пытаясь определить, что говорит Библия, а затем готовит длинную и нудную проповедь, тогда как его слушатель с Библией может получить то же самое простым ее прочтением! Проповедник использует все свое время, чтобы добавить большое количество дополнительного материала к тому, что говорит Библия.
- Шестое: слушатель должен тщательно «просеять» речь проповедника, чтобы определить «слово». Единственно важной частью проповеди является место, где проповедник делает «вывод» или «выводы». Работа проповедника отбрасывается, чтобы слушатель мог получить настоящее «слово», которое было изначально заключено в оболочку. Слушатель не только не оценивает роли проповедника во всем этом процессе, но даже может удивиться, почему проповедник потратил на это так много времени!
- Седьмое: проповедь должна быть информирующей, а не трансформирующей, должно быть наставление, а не проповедь. Работа проповедника сводится к объяснению библейской истины, а не провозглашению живого слова от Живого Бога.
- Восьмое: когда целью проповеди становится передача информации, информация становится более важной, чем нужды церкви. А когда нужды уходят на второй план ради правильной доктрины, либо игнорируется состояние слушателя, либо же его нужды должны быть «подстроены» под подаваемую информацию.
- Девятое: в образованном обществе авторитет письменного слова автоматически приводит к использованию рукописи, так как письменное слово имеет больший авторитет, чем устное провозглашение. Следовательно, внимание проповедника направлено на правильное написание.
- Десятое: истиной считается нечто написанное, а не обличающее и трансформирующее. Проповедник, который «открывает» истину, должен писать, а не говорить, что, в свою очередь, снижает важность и влияние силы Святого Духа в проповеди, силы, которая может придти только через устное провозглашение.
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