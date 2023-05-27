Эта книга является результатом 20 лет периодического преподавания, результатом которого стали лекционные заметки, бывшие сначала в виде плана, которые постепенно перерабатывались, снова и снова преподавались, к ним делались добавления, они переписывались и перестраивались бесчисленное количество раз. Само написание книги заняло более пяти лет.

Эта книга может стать инструментом для обучения и справочником для тех, кто желает продолжать работать с этой информацией, размышлять над ней или что-либо к ней добавлять.

Дэвид М. Браун - Трансформирующая проповедь - Теория и практика Перевод Тимофея Чепрасова ФГУП «ИПФ» Воронеж, 2003. – 760 с. ISBN 5-89981-282-6

Дэвид М. Браун - Трансформирующая проповедь - Теория и практика - Содержание

РАЗДЕЛ 1: КУЛЬТУРА: ПРОПОВЕДЬ В КОНТЕКСТЕ

1. Проповедь, для перемен

2. Кафедра проповедника или пульт лектора?: Роль информации

3. Евангельская система взглядов

4. Богослужение и проповедь

5. Действенное богослужение

6. Пасторское служение и проповедь

7. Идеалы проповедника

РАЗДЕЛ 2: КОММУНИКАЦИЯ ТРАНСАКЦИОННАЯ ПРОПОВЕДЬ

8. Стандартная теория коммуникации

9. Не соответствующая истине теория коммуникаций

10. Трансакционное человеческое общение

11. Устная речь и проповедь

12. Риторическое действие в проповеди

13. Работая по направлению к трансакции: Вопрос стиля

РАЗДЕЛ 3: ХАРИЗМА: ВОПЛОЩЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ

14. Каждый в проповеди

15. Пророческое служение проповеди

16. Богословие воплощения

17. «Слово Божие» - это глагол

РАЗДЕЛ 4: УВЕРЕННОСТЬ: БИБЛЕЙСКАЯ ПРОПОВЕДЬ

18. Вдохновение для библейской проповеди

19. Авторитет Библии для библейской проповеди

20. Первый принцип: один текст, одна тема

21. Второй принцип: один тезис

22. Третий принцип: тезисная экзегеза

23. Проповедь для «зуда»

24. Четвертый принцип: применение истины

РАЗДЕЛ 5: СОДЕРЖАНИЕ: ПРОПОВЕДЬ, ОБЛАДАЮЩАЯ ВЛИЯНИЕМ

25. Средства для осуществления

26. Структура повествования

27. Рассказывание историй в проповеди

28. Сила метафоры

РАЗДЕЛ 6: ПОСТРОЕНИЕ: НАЦЕЛЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ

29. Принятие решения

30. Форма и структуры проповеди

31. Альфа и омега проповеди

32. Красная стрела

РАЗДЕЛ 7: СОГЛАСОВАНИЕ: ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ПРОПОВЕДЬ

33. Прыжок к началу

34. Процесс подготовки

35. Планирование вашего проповеднического служения

36. Последние слова «для потом»