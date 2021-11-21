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Сміт - 100 Днів вивчення Біблії

Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Educational
Капітан Артур Сміт був ад’ютантом Королівського військового коледжу з 1921 по 1924 роки. У цей час він усвідомив потребу в книзі, яка б допомогла кадетам зрозуміти Біблію. Це спонукало його написати книгу «100 днів», яку ви зараз тримаєте в руках. На цей час у світі вже видано 120 000 її примірників, а саму книгу було повністю або частково перекладено багатьма мовами Ці роздуми в жодному випадку не замінюють читання Біблії, але сподіваюся, що вони стануть гарним додатковим посібником у вашому вивченні Біблії. Під час читання цієї книги необхідно продивлятися всі згадувані місця зі Святого Письма й розмірковувати над усіма розглянутими питаннями. Лише так вона принесе читачеві найбільшу користь. Книгу поділено на 100 невеликих розділів, однак зовсім необов’язково дотримуватися запропонованого автором порядку. Наприклад, у розділах 44 та 52 розглянуто настільки глибокі істини, що вивченню кожної з цих тем краще присвятити декілька днів. З іншого боку, розділи 90-95 краще прочитати за один раз. Під час щоденного читання Біблії поставте собі питання: «Чи є для мене в цьому уривку Святого Письма:
– повеління, якому я маю коритися?
– молитва, яку й мені варто промовити?
– приклад для наслідування?
– обіцянка, на яку я можу покладатися?
– подарунок, який я можу прийняти?
– гріх, якого потрібно уникнути?
– ідеал, до якого можна прагнути?
– нова істина?
– духовний урок?
– попередження бути пильним?»
Зазвичай в кожному вірші Біблії можна знайти відповідь бодай на одне з цих питань. Більше користі ви отримаєте, коли будете молитися, роздумуючи над цими відповідями. Якщо ви молитеся за інших людей, то просіть, аби Господь також відкрив їм ці істини.

Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії

Надруковано на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання християн-
військовослужбовців України» 205стр

Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії - Зміст

РОЗДІЛ І ХРИСТИЯНСТВО
  • 1. Християнство та інші релігії
  • 2. Що потрібно людині
  • 3. «Релігія» не задовольняє
  • 4. Чого потребує світ
  • 5. Християнство не зосереджується на собі
  • 6. Переваги християнства
  • 7. Церква
  • 8. Твердість принципів
  • 9. Відвага
РОЗДІЛ ІІ ГРІХ
  • 10. Перепона між Богом та людиною
  • 11. Чим страшний гріх
  • 12. Як гріх прийшов у світ
  • 13. Різниця між «гріхом» та «гріхами»
  • 14. Що таке гріх
  • 15. В’язничний дозорець у Филипах
  • 16. Нааман
  • 17. Мідяний змій
  • 18. Мефівошет
  • 19. Воскресіння і вознесіння
  • 20. Не надія, а впевненість
РОЗДІЛ ІІІ ЯКИМ МАЄ БУТИ ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ
  • 21. Святий Дух – особистість
  • 22. Святий Дух – сила
  • 23. Таїнства
  • 24. Хрищення
  • 25. Причастя
  • 26. Наша зброя
  • 27. Що Біблія говорить про себе
  • 28. Господь і Святе Письмо
  • 29. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (1)
  • 30. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (2)
  • 31. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (3)
  • 32. Як вивчати Біблію (1)
  • 33. Як вивчати Біблію (2)
  • 34. Як вивчати Біблію (3)
  • 35. Притча про сіяча
  • 36. Притча про блудного сина
  • 37. Коли слід молитися
  • 38. Молитви без відповіді
  • 39. Господня молитва
  • 40. Перепони для молитви. Гріх
  • 41. Перепони для молитви. Неспокій
  • 42. Перепони для молитви. Нестача контролю над власними думками
  • 43. Перепони для молитви. Нещирість
  • 44. Поради тому, хто молиться
  • 45. Будьте готові до труднощів
  • 46. Свідоцтво словом та життям
  • 47. Приклад та вплив
  • 48. Хоробрість
  • 49. Тактовність
РОЗДІЛ IV ВІДОКРЕМЛЕННЯ
  • 50. Неповна покора Саула
  • 51. Світ
РОЗДІЛ V ТРУДНОЩІ Й ВИПРАВДАННЯ
  • 52. «Я не розумію»
  • 53. Труднощі розуміння
  • 54. Інтелект
  • 55. «Усе це занадто просто»
  • 56. «Я надто слабкодухий»
  • 57. «Доведеться відмовитися від багатьох речей»
  • 58. «Я надто слабкий, бо мене легко спокусити»
  • 59. «Спокуси сильніші за мене»
  • 60. «Я вже стільки разів падав!»
  • 61. «Багато християн нещирі»
  • 62. «Християни надто обмежені»
  • 63. «Християни надто ексцентричні»
  • 64. «З мене сміятимуться»
  • 65. Хибна скромність
  • 66. Божественність Ісуса Христа
  • 67. Свята Трійця
  • 68. Біблія і наука
РОЗДІЛ VI СЛУЖІННЯ
  1. 69. Необхідність нести служіння
  2. 70. Мотиви для служіння
  3. 71. Наші «справи»
  4. 72. Неповна посвята
РОЗДІЛ VII ПЛОДИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ
  • 73. Плід Духа
  • 74. Любов
  • 75. Радість
  • 76. Мир
  • 77. Довготерпіння
  • 78. Милосердя
  • 79. Добрість
  • 80. Віра
  • 81. Лагідність
  • 82. Здержливісь
РОЗДІЛ VIII ПОПЕРЕДЖЕННЯ
  • 83. Петро
  • 84. Гордість царя Уззійї
  • 85. Ефективність
  • 86. Гра з гріхом
  • 87. Облудні вчення
  • 88. Лицемірство
  • 89. Відпадання від віри
РОЗДІЛ IX ПРОРОЦТВА
  • 90. Пророцтва про події в світі
  • 91. Друге пришестя
  • 92. Суд над справами істинних християн
  • 93. Велика скорбота
  • 94. Тисячолітнє царство
  • 95. Суд Великого білого престолу
  • РОЗДІЛ Х РІЗНЕ
  • 96. Періоди Божественної історії
  • 97. Євангелія для всіх народів
  • 98. Свята неділя
  • 99. Християни та війна
  • 100. Божий план спасіння
ДОДАТОК А
  • Методи вивчення Біблії
ДОДАТОК Б
Рекомендовані питання для тематичного вивчення Біблії
  • ДОДАТОК В
Подвійна спрямованість Євангелій
Views 349
Rating 5.0 / 5
Added 21.11.2021
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

B
brat Eduard 3 years ago

Дякую за корисну книгу

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