Сміт - 100 Днів вивчення Біблії
Капітан Артур Сміт був ад’ютантом Королівського військового коледжу з 1921 по 1924 роки. У цей час він усвідомив потребу в книзі, яка б допомогла кадетам зрозуміти Біблію. Це спонукало його написати книгу «100 днів», яку ви зараз тримаєте в руках. На цей час у світі вже видано 120 000 її примірників, а саму книгу було повністю або частково перекладено багатьма мовами Ці роздуми в жодному випадку не замінюють читання Біблії, але сподіваюся, що вони стануть гарним додатковим посібником у вашому вивченні Біблії. Під час читання цієї книги необхідно продивлятися всі згадувані місця зі Святого Письма й розмірковувати над усіма розглянутими питаннями. Лише так вона принесе читачеві найбільшу користь. Книгу поділено на 100 невеликих розділів, однак зовсім необов’язково дотримуватися запропонованого автором порядку. Наприклад, у розділах 44 та 52 розглянуто настільки глибокі істини, що вивченню кожної з цих тем краще присвятити декілька днів. З іншого боку, розділи 90-95 краще прочитати за один раз. Під час щоденного читання Біблії поставте собі питання: «Чи є для мене в цьому уривку Святого Письма:
– повеління, якому я маю коритися?
– молитва, яку й мені варто промовити?
– приклад для наслідування?
– обіцянка, на яку я можу покладатися?
– подарунок, який я можу прийняти?
– гріх, якого потрібно уникнути?
– ідеал, до якого можна прагнути?
– нова істина?
– духовний урок?
– попередження бути пильним?»
Зазвичай в кожному вірші Біблії можна знайти відповідь бодай на одне з цих питань. Більше користі ви отримаєте, коли будете молитися, роздумуючи над цими відповідями. Якщо ви молитеся за інших людей, то просіть, аби Господь також відкрив їм ці істини.
Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії
Надруковано на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання християн-
військовослужбовців України» 205стр
Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії - Зміст
РОЗДІЛ І ХРИСТИЯНСТВО
- 1. Християнство та інші релігії
- 2. Що потрібно людині
- 3. «Релігія» не задовольняє
- 4. Чого потребує світ
- 5. Християнство не зосереджується на собі
- 6. Переваги християнства
- 7. Церква
- 8. Твердість принципів
- 9. Відвага
РОЗДІЛ ІІ ГРІХ
- 10. Перепона між Богом та людиною
- 11. Чим страшний гріх
- 12. Як гріх прийшов у світ
- 13. Різниця між «гріхом» та «гріхами»
- 14. Що таке гріх
- 15. В’язничний дозорець у Филипах
- 16. Нааман
- 17. Мідяний змій
- 18. Мефівошет
- 19. Воскресіння і вознесіння
- 20. Не надія, а впевненість
РОЗДІЛ ІІІ ЯКИМ МАЄ БУТИ ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ
- 21. Святий Дух – особистість
- 22. Святий Дух – сила
- 23. Таїнства
- 24. Хрищення
- 25. Причастя
- 26. Наша зброя
- 27. Що Біблія говорить про себе
- 28. Господь і Святе Письмо
- 29. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (1)
- 30. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (2)
- 31. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (3)
- 32. Як вивчати Біблію (1)
- 33. Як вивчати Біблію (2)
- 34. Як вивчати Біблію (3)
- 35. Притча про сіяча
- 36. Притча про блудного сина
- 37. Коли слід молитися
- 38. Молитви без відповіді
- 39. Господня молитва
- 40. Перепони для молитви. Гріх
- 41. Перепони для молитви. Неспокій
- 42. Перепони для молитви. Нестача контролю над власними думками
- 43. Перепони для молитви. Нещирість
- 44. Поради тому, хто молиться
- 45. Будьте готові до труднощів
- 46. Свідоцтво словом та життям
- 47. Приклад та вплив
- 48. Хоробрість
- 49. Тактовність
РОЗДІЛ IV ВІДОКРЕМЛЕННЯ
- 50. Неповна покора Саула
- 51. Світ
РОЗДІЛ V ТРУДНОЩІ Й ВИПРАВДАННЯ
- 52. «Я не розумію»
- 53. Труднощі розуміння
- 54. Інтелект
- 55. «Усе це занадто просто»
- 56. «Я надто слабкодухий»
- 57. «Доведеться відмовитися від багатьох речей»
- 58. «Я надто слабкий, бо мене легко спокусити»
- 59. «Спокуси сильніші за мене»
- 60. «Я вже стільки разів падав!»
- 61. «Багато християн нещирі»
- 62. «Християни надто обмежені»
- 63. «Християни надто ексцентричні»
- 64. «З мене сміятимуться»
- 65. Хибна скромність
- 66. Божественність Ісуса Христа
- 67. Свята Трійця
- 68. Біблія і наука
РОЗДІЛ VI СЛУЖІННЯ
- 69. Необхідність нести служіння
- 70. Мотиви для служіння
- 71. Наші «справи»
- 72. Неповна посвята
РОЗДІЛ VII ПЛОДИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ
- 73. Плід Духа
- 74. Любов
- 75. Радість
- 76. Мир
- 77. Довготерпіння
- 78. Милосердя
- 79. Добрість
- 80. Віра
- 81. Лагідність
- 82. Здержливісь
РОЗДІЛ VIII ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- 83. Петро
- 84. Гордість царя Уззійї
- 85. Ефективність
- 86. Гра з гріхом
- 87. Облудні вчення
- 88. Лицемірство
- 89. Відпадання від віри
РОЗДІЛ IX ПРОРОЦТВА
- 90. Пророцтва про події в світі
- 91. Друге пришестя
- 92. Суд над справами істинних християн
- 93. Велика скорбота
- 94. Тисячолітнє царство
- 95. Суд Великого білого престолу
- РОЗДІЛ Х РІЗНЕ
- 96. Періоди Божественної історії
- 97. Євангелія для всіх народів
- 98. Свята неділя
- 99. Християни та війна
- 100. Божий план спасіння
ДОДАТОК А
- Методи вивчення Біблії
ДОДАТОК Б
Рекомендовані питання для тематичного вивчення Біблії
- ДОДАТОК В
Подвійна спрямованість Євангелій
Дякую за корисну книгу