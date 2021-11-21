Капітан Артур Сміт був ад’ютантом Королівського військового коледжу з 1921 по 1924 роки. У цей час він усвідомив потребу в книзі, яка б допомогла кадетам зрозуміти Біблію. Це спонукало його написати книгу «100 днів», яку ви зараз тримаєте в руках. На цей час у світі вже видано 120 000 її примірників, а саму книгу було повністю або частково перекладено багатьма мовами Ці роздуми в жодному випадку не замінюють читання Біблії, але сподіваюся, що вони стануть гарним додатковим посібником у вашому вивченні Біблії. Під час читання цієї книги необхідно продивлятися всі згадувані місця зі Святого Письма й розмірковувати над усіма розглянутими питаннями. Лише так вона принесе читачеві найбільшу користь. Книгу поділено на 100 невеликих розділів, однак зовсім необов’язково дотримуватися запропонованого автором порядку. Наприклад, у розділах 44 та 52 розглянуто настільки глибокі істини, що вивченню кожної з цих тем краще присвятити декілька днів. З іншого боку, розділи 90-95 краще прочитати за один раз. Під час щоденного читання Біблії поставте собі питання: «Чи є для мене в цьому уривку Святого Письма:

– повеління, якому я маю коритися?

– молитва, яку й мені варто промовити?

– приклад для наслідування?

– обіцянка, на яку я можу покладатися?

– подарунок, який я можу прийняти?

– гріх, якого потрібно уникнути?

– ідеал, до якого можна прагнути?

– нова істина?

– духовний урок?

– попередження бути пильним?»

Зазвичай в кожному вірші Біблії можна знайти відповідь бодай на одне з цих питань. Більше користі ви отримаєте, коли будете молитися, роздумуючи над цими відповідями. Якщо ви молитеся за інших людей, то просіть, аби Господь також відкрив їм ці істини.

Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії

Надруковано на замовлення Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання християн-

військовослужбовців України» 205стр

Артур Сміт - 100 Днів вивчення Біблії - Зміст

РОЗДІЛ І ХРИСТИЯНСТВО

1. Християнство та інші релігії

2. Що потрібно людині

3. «Релігія» не задовольняє

4. Чого потребує світ

5. Християнство не зосереджується на собі

6. Переваги християнства

7. Церква

8. Твердість принципів

9. Відвага

РОЗДІЛ ІІ ГРІХ

10. Перепона між Богом та людиною

11. Чим страшний гріх

12. Як гріх прийшов у світ

13. Різниця між «гріхом» та «гріхами»

14. Що таке гріх

15. В’язничний дозорець у Филипах

16. Нааман

17. Мідяний змій

18. Мефівошет

19. Воскресіння і вознесіння

20. Не надія, а впевненість

РОЗДІЛ ІІІ ЯКИМ МАЄ БУТИ ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ

21. Святий Дух – особистість

22. Святий Дух – сила

23. Таїнства

24. Хрищення

25. Причастя

26. Наша зброя

27. Що Біблія говорить про себе

28. Господь і Святе Письмо

29. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (1)

30. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (2)

31. Взаємозв’язок між Старим та Новим Заповітами (3)

32. Як вивчати Біблію (1)

33. Як вивчати Біблію (2)

34. Як вивчати Біблію (3)

35. Притча про сіяча

36. Притча про блудного сина

37. Коли слід молитися

38. Молитви без відповіді

39. Господня молитва

40. Перепони для молитви. Гріх

41. Перепони для молитви. Неспокій

42. Перепони для молитви. Нестача контролю над власними думками

43. Перепони для молитви. Нещирість

44. Поради тому, хто молиться

45. Будьте готові до труднощів

46. Свідоцтво словом та життям

47. Приклад та вплив

48. Хоробрість

49. Тактовність

РОЗДІЛ IV ВІДОКРЕМЛЕННЯ

50. Неповна покора Саула

51. Світ

РОЗДІЛ V ТРУДНОЩІ Й ВИПРАВДАННЯ

52. «Я не розумію»

53. Труднощі розуміння

54. Інтелект

55. «Усе це занадто просто»

56. «Я надто слабкодухий»

57. «Доведеться відмовитися від багатьох речей»

58. «Я надто слабкий, бо мене легко спокусити»

59. «Спокуси сильніші за мене»

60. «Я вже стільки разів падав!»

61. «Багато християн нещирі»

62. «Християни надто обмежені»

63. «Християни надто ексцентричні»

64. «З мене сміятимуться»

65. Хибна скромність

66. Божественність Ісуса Христа

67. Свята Трійця

68. Біблія і наука

РОЗДІЛ VI СЛУЖІННЯ

69. Необхідність нести служіння 70. Мотиви для служіння 71. Наші «справи» 72. Неповна посвята

РОЗДІЛ VII ПЛОДИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ

73. Плід Духа

74. Любов

75. Радість

76. Мир

77. Довготерпіння

78. Милосердя

79. Добрість

80. Віра

81. Лагідність

82. Здержливісь

РОЗДІЛ VIII ПОПЕРЕДЖЕННЯ

83. Петро

84. Гордість царя Уззійї

85. Ефективність

86. Гра з гріхом

87. Облудні вчення

88. Лицемірство

89. Відпадання від віри

РОЗДІЛ IX ПРОРОЦТВА

90. Пророцтва про події в світі

91. Друге пришестя

92. Суд над справами істинних християн

93. Велика скорбота

94. Тисячолітнє царство

95. Суд Великого білого престолу

РОЗДІЛ Х РІЗНЕ

96. Періоди Божественної історії

97. Євангелія для всіх народів

98. Свята неділя

99. Християни та війна

100. Божий план спасіння

ДОДАТОК А

Методи вивчення Біблії

ДОДАТОК Б

Рекомендовані питання для тематичного вивчення Біблії

ДОДАТОК В

Подвійна спрямованість Євангелій