"Проповедуй Слово!" — этой заповедью, обращенной Павлом к своему юному ученику Тимофею (2 Тим. 4:2), апостол как бы увенчивает то дело, которому он посвятил всю свою жизнь: дело воспитания пастырей Церкви. Отвечая на этот призыв, Церковь на протяжении всей своей истории выдвигала людей, ревностно проповедующих то, что возвещено Богом. Приступая к нашим занятиям, вы доказываете ваше желание исполнить заповедь апостола и принять деятельное участие в проповеди Слова Божьего.

Передать Слово Божье людям — это задача, которая требует от проповедника решимости, знаний и мастерства. Данный курс призван снабдить вас знаниями и навыками, необходимыми для того, чтобы нести людям весть от Бога. Ваша решимость будет укрепляться по мере того, как вы будете учиться должным образом говорить с людьми. Главное внимание в этом курсе будет уделяться той форме духовного общения, которая известна нам как "проповедь".

Однако принципы, изложенные в этом курсе, могут быть использованы в любой ситуации, когда от вас потребуется донести до людей смысл библейского откровения.

Мы уверены, что каждый христианин должен участвовать в распространении Слова Божьего среди других людей. Не только пастыри, но и рядовые члены церкви обязаны проповедовать и разъяснять истины Библии членам своей семьи, братьям и сестрам по вере и неверующим. Этот курс предназначен для того, чтобы подвигнуть тех, кто уже проповедует Слово, стать еще лучшими проповедниками. Кроме этого, он призван снабдить тех, кто не занимается проповедью постоянно, основными навыками, необходимыми для того, чтобы выявить и донести до людей смысл библейского откровения. На протяжении всего курса вы будете; встречать термин "проповедник". Он не означает особого служения или положения в церкви. Мы просто имеем в виду всякого, кто возвещает людям истины Писания.

СПб. : «Библия для всех», 1997, - 234с.

Проповедь Слова Божия - Учебное пособие - Содержание

Введение к курсу

Наставления для учащихся

РАЗДЕЛ 1. Модель коммуникации

1 УРОК. Почему мы проповедуем

2 УРОК. Объяснительная проповедь

3 УРОК. Личность проповедника

РАЗДЕЛ 2. Сочинение проповеди

4 УРОК. Как сформулировать главную мысль

5 УРОК. Как придать проповеди определенную форму

6 УРОК. Как сделать проповедь живой

РАЗДЕЛ 3. Как сказать так, чтобы вас услышали?

7 УРОК. Что вы говорите

8 УРОК. Как вы говорите

9 УРОК. Что говорят они

Эпилог

Приложение

Тетрадь подготовки к проповеди

Учебные проекты