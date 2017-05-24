Севрюков Андрей (род. в 1971 г.)

Магистр богословия, преподаватель Заокского духовного университета христиан адвентистов седьмого дня.

Анализ роли Исайи 53 в типологии священств послания к Евреям

Статья Андрея Севрюкова - исследование гимнов, в частности новозаветных - анализ роли Исаии 53 в типологии священств послания к Евреям.

Андрей Севрюков - Анализ роли Исайи 53 в типологии священств послания к Евреям

Для представления дела искупления, которое совершил Иисус Христос, Послание к Евреям является уникальным во всем Новом Завете. Уникальность данного документа обусловлена тем, что в нем Иисус Христос прямо назван священником. В данном документе ранней Церкви, как нигде более, сопоставлению священств Ветхого Завета (священство Аарона) и Нового Завета (священство Христа) отводится чуть ли не главная роль.



В этом Послании священство Христа временами сопоставляется со священством Аарона (Евр. 5:1-10), временами ему противопоставляется (Евр. 7). Всякий раз, когда автор вовлечен в типологическое сопоставление священств, он опирается на Священное Писание. Показывая превосходство священства Христа над священством Аарона, автор Послания обращается к ветхозаветным текстам, записанным в Псалтыри.

Памятуя о том, что основное внимание в Послании к Евреям уделено именно книге Псалтырь, тексты из которой постоянно цитируются, представляется интересным вопрос, использует ли автор Послания мессианские пророчества в формировании типологической парадигмы священств? Обращается ли он в представлении небесного священника Иисуса Христа к пророчеству о священнике-жертве из Ис. 53?

Однако исследование гимнов, в частности новозаветных, дело отнюдь не простое, требующее особого подхода. Но каким этот подход должен быть? Что нужно учитывать, приступая к изучению новозаветных гимнов? На что следует обращать особое внимание? Какими методологическими принципами необходимо руководствоваться? Ответить на эти вопросы мы попытаемся в ходе нашего исследования.