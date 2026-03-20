Кто такой Клайв Стейплз Льюис? Для многих, возможно, для большинства, Льюис — создатель волшебного мира Нарнии, автор одной из самых известных в ХХ веке и вызывающей острые споры серии детских книг, которая и поныне привлекает влюбленных читателей и продается миллионными тиражами. Через пятьдесят лет после своей смерти Льюис остается одним из самых влиятельных писателей нашей эпохи. Наряду со своим столь же знаменитым оксфордским коллегой и другом Дж. Р. Р. Толкином, автором «Властелина колец», Льюис воспринимается как крупное явление в истории литературы и культуры. Оба этих оксфордских мыслителя оказали глубокое влияние на литературу, впоследствии — и на кинематограф. Но без Льюиса «Властелин колец» мог бы остаться ненаписанным. Льюис, конечно, создавал и собственные бестселлеры, но он, помимо того, оказался повивальной бабкой толкиновского шедевра и даже выдвигал друга и его эпос на Нобелевскую премию 1961 года. Уже этого было бы достаточно, чтобы историю Льюиса стоило рассказать.
Но этим Льюис далеко не исчерпывается. Его многолетний друг Оуэн Барфилд однажды заметил, что Льюисов на самом деле трое. Помимо Льюиса, автора сказок и романов-бестселлеров, был второй, не столь известный Льюис — христианский мыслитель и апологет, стремившийся разъяснить и передать читателям интеллектуальную и творческую мощь христианской веры, которую он открыл для себя в середине жизни и признал логически и духовно убедительной.
Алистер Макграт - Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию
Москва, Эксмо, 2019
ISBN 978-5-04-094274-9
Алистер Макграт - Клайв Стейплз Льюис. Человек, подаривший миру Нарнию - Содержание
Предисловие
Часть I Начало
Глава 1. 1898–1908 Нежные холмы Дауна детство в Ирландии
Глава 2. 1908–1917 Ужасная Англия: школьные годы
Глава 3. 1917–1918 Обширные поля Франции: война
Часть II Оксфорд
Глава 4. 1919–1927 Обманы и открытия: от студента до оксфордского дона
Глава 5. 1927–1930 Дон, дом и дружбы: первые годы в Магдален-колледже
Глава 6. 1930–1932 Самый мрачный из всех неофитов Англии: Льюис становится христианином
Глава 7. 1933–1939 Автор книг: литературовед и критик
Глава 8. 1939–1942 Общенациональная слава: пророк военного времени
Глава 9. 1942–1945 Всемирная слава: просто христианин
Глава 10. 1945–1954 Пророк без чести? Послевоенные трудности и проблемы
Часть III Нарния
Глава 11 Перестраивая реальность: создание Нарнии
Глава 12 Нарния: исследование воображаемого мира
Часть IV Кембридж
Глава 13. 1954–1960 Переезд в Кембридж: Магдален-колледж
Глава 14. 1960–1963 Горе, болезнь и смерть: последние годы
Глава 15 Феномен Льюиса
Хронология
Использованная литература
Библиография изданий К. С. Льюиса на русском языке
Благодарности
Благодарности переводчика
Фотографии
