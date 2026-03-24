МакГрат - Нарративная апологетика

Цель этой короткой книги - дать начальное представление о том, что представляет собой нарративная апологетика, и порекомендовать ее читателям для активного использования.
Речь идет о подходе, в рамках которого утверждение, защита и разъяснение христианской веры осуществляется через рассказывание различных историй. Задача книги - показать, каким образом эти истории могут передавать суть Евангелия и демонстрировать его привлекательность, связывая его с реалиями человеческого опыта и этим делая доступным для понимания собеседников, и бросая вызов иным представлениям о мире и о людях. История об Иисусе Христе, изложенная запоминающимся и доступным образом, способна привлечь наше внимание и способствует размышлениям о нас самих и о мире, ведя к переосмыслению нашего состояния и мировоззрения.
МакГрат Алистер – Нарративная апологетика - Как показать другим, что христианская вера - актуальная, удивительная и радостная
Пер. с англ. - К. : Книгоноша, 2023. — 168 с.
ISBN 978-617-7930-36-4
МакГрат Алистер – Нарративная апологетика – Содержание
1. Знакомство с нарративной апологетикой
В чем важность историй?
Почему недостаточно голых фактов?
Чем важна апологетика?
Рациональность веры
Нарративы, осмысление и смысл
Христианство как «общая картина»
Христианство как «история наибольшего масштаба»
2. Богословские основания нарративной апологетики
Ричард Нибур и повторное открытие нарративов
Утверждение нарративного богословия
«Божий образ» - богословская интерпретация рассказывания историй
Осмыслить или справиться? Вопрос о страдании
3. Практическое применение нарративной апологетики
Ответ на возражения. Бог как проекция
Объяснение значимости. Повествование о Боговоплощении
Перевод и перенесение. Визуализация греха
4. Библейские повествования. Открывая окна восприятия
История исхода. Надежда на избавление 74
История Вавилонского пленения.
Где наша настоящая родина?
История Иисуса Христа. Визуализация Божьей любви 84 Притча о Божьем Царстве. Чего мы в действительности желаем?
5. Стратегии и критерии нарративной апологетики
Стратегии нарративной апологетики
Изложение лучшей истории
Христианская история как метанарратив
Критика конкурирующих нарративов
Критерии актуальности в нарративной апологетике
Способность к реалистичному
обоснованию происходящего
Причастность читателя/слушателя
Постижение смысла своего существования
6. Христианский нарратив и смысл жизни
Смысл и функция. Ключевое различие
Личные нарративы: воплощение смысла Христианский нарратив и раскрытие смысла Самоидентификация. Кто я?
Ценность. Важен ли я?
Цель. Зачем я здесь?
Влияние. Могу ли я изменить ситуацию к лучшему?
7. Заключение. Разработка нарративных подходов к апологетике
Использование библейских повествований
Использование личных историй
Использование культурных нарративов
Примечания
