МакГрат - Нарративная апологетика

Цель этой короткой книги - дать начальное представление о том, что представляет собой нарративная апологетика, и порекомендовать ее читателям для активного использования.

Речь идет о подходе, в рамках которого утверждение, защита и разъяснение христианской веры осуществляется через рассказывание различных историй. Задача книги - показать, каким образом эти истории могут передавать суть Евангелия и демонстрировать его привлекательность, связывая его с реалиями человеческого опыта и этим делая доступным для понимания собеседников, и бросая вызов иным представлениям о мире и о людях. История об Иисусе Христе, изложенная запоминающимся и доступным образом, способна привлечь наше внимание и способствует размышлениям о нас самих и о мире, ведя к переосмыслению нашего состояния и мировоззрения.

МакГрат Алистер – Нарративная апологетика - Как показать другим, что христианская вера - актуальная, удивительная и радостная

Пер. с англ. - К. : Книгоноша, 2023. — 168 с.

ISBN 978-617-7930-36-4

МакГрат Алистер – Нарративная апологетика – Содержание

1. Знакомство с нарративной апологетикой

В чем важность историй?

Почему недостаточно голых фактов?

Чем важна апологетика?

Рациональность веры

Нарративы, осмысление и смысл

Христианство как «общая картина»

Христианство как «история наибольшего масштаба»

2. Богословские основания нарративной апологетики

Ричард Нибур и повторное открытие нарративов

Утверждение нарративного богословия

«Божий образ» - богословская интерпретация рассказывания историй

Осмыслить или справиться? Вопрос о страдании

3. Практическое применение нарративной апологетики

Ответ на возражения. Бог как проекция

Объяснение значимости. Повествование о Боговоплощении

Перевод и перенесение. Визуализация греха

4. Библейские повествования. Открывая окна восприятия

История исхода. Надежда на избавление 74

История Вавилонского пленения.

Где наша настоящая родина?

История Иисуса Христа. Визуализация Божьей любви 84 Притча о Божьем Царстве. Чего мы в действительности желаем?

5. Стратегии и критерии нарративной апологетики

Стратегии нарративной апологетики

Изложение лучшей истории

Христианская история как метанарратив

Критика конкурирующих нарративов

Критерии актуальности в нарративной апологетике

Способность к реалистичному

обоснованию происходящего

Причастность читателя/слушателя

Постижение смысла своего существования

6. Христианский нарратив и смысл жизни

Смысл и функция. Ключевое различие

Личные нарративы: воплощение смысла Христианский нарратив и раскрытие смысла Самоидентификация. Кто я?

Ценность. Важен ли я?

Цель. Зачем я здесь?

Влияние. Могу ли я изменить ситуацию к лучшему?

7. Заключение. Разработка нарративных подходов к апологетике

Использование библейских повествований

Использование личных историй

Использование культурных нарративов

Примечания