МакГрат - Нарративная апологетика

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, History

Цель этой короткой книги - дать начальное представление о том, что представляет собой нарративная апологетика, и порекомендовать ее читателям для активного использования.

Речь идет о подходе, в рамках которого утверждение, защита и разъяснение христианской веры осуществляется через рассказывание различных историй. Задача книги - показать, каким образом эти истории могут передавать суть Евангелия и демонстрировать его привлекательность, связывая его с реалиями человеческого опыта и этим делая доступным для понимания собеседников, и бросая вызов иным представлениям о мире и о людях. История об Иисусе Христе, изложенная запоминающимся и доступным образом, способна привлечь наше внимание и способствует размышлениям о нас самих и о мире, ведя к переосмыслению нашего состояния и мировоззрения.

МакГрат Алистер – Нарративная апологетика - Как показать другим, что христианская вера - актуальная, удивительная и радостная

Пер. с англ. - К. : Книгоноша, 2023. — 168 с.

ISBN 978-617-7930-36-4

МакГрат Алистер – Нарративная апологетика – Содержание

1. Знакомство с нарративной апологетикой

  • В чем важность историй?

  • Почему недостаточно голых фактов?

  • Чем важна апологетика?

  • Рациональность веры

  • Нарративы, осмысление и смысл

  • Христианство как «общая картина»

  • Христианство как «история наибольшего масштаба»

2. Богословские основания нарративной апологетики

  • Ричард Нибур и повторное открытие нарративов

  • Утверждение нарративного богословия

  • «Божий образ» - богословская интерпретация рассказывания историй

  • Осмыслить или справиться? Вопрос о страдании

3. Практическое применение нарративной апологетики

  • Ответ на возражения. Бог как проекция

  • Объяснение значимости. Повествование о Боговоплощении

  • Перевод и перенесение. Визуализация греха

4. Библейские повествования. Открывая окна восприятия

  • История исхода. Надежда на избавление 74

  • История Вавилонского пленения.

  • Где наша настоящая родина?

  • История Иисуса Христа. Визуализация Божьей любви 84 Притча о Божьем Царстве. Чего мы в действительности желаем?

5. Стратегии и критерии нарративной апологетики

  • Стратегии нарративной апологетики

  • Изложение лучшей истории

  • Христианская история как метанарратив

  • Критика конкурирующих нарративов

  • Критерии актуальности в нарративной апологетике

  • Способность к реалистичному

  • обоснованию происходящего

  • Причастность читателя/слушателя

  • Постижение смысла своего существования

6. Христианский нарратив и смысл жизни

  • Смысл и функция. Ключевое различие

  • Личные нарративы: воплощение смысла Христианский нарратив и раскрытие смысла Самоидентификация. Кто я?

  • Ценность. Важен ли я?

  • Цель. Зачем я здесь?

  • Влияние. Могу ли я изменить ситуацию к лучшему?

7. Заключение. Разработка нарративных подходов к апологетике

Использование библейских повествований

Использование личных историй

Использование культурных нарративов

Примечания

Rating 5.0 / 5
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

Related Books

All Books