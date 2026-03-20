«…идеи Кальвина превратились в одну из мощнейших интеллектуальных сил в истории человечества. Немецкий социолог-религиовед Эрнст Трельч высказал предположение, что только дважды в истории христианству удавалось коренным образом преобразить человеческую культуру и цивилизацию: в Средние века при помощи схоластического синтеза Фомы Аквинского и в начале Нового времени под влиянием кальвинизма. Таким образом, изучать Кальвина и его наследие означает исследовать один из редких моментов в современной истории, когда христианство формировало общество, а не приспосабливалось к нему»

«Задача настоящей книги не в том, чтобы хвалить или осуждать Кальвина и его культурное наследие, а в первую очередь в том, чтобы определить природу и масштабы этого наследия. Это попытка продемонстрировать жизненную силу выдающейся личности, а также проследить зарождение и развитие идей Кальвина и их влияние на западную культуру. Я писал эту книгу, исходя из убеждения, что Кальвин не святой и не злодей, что его личность заслуживает внимания любого исследователя, который занимается изучением истории современного мира в целом и западной культуры в частности. В помощь читателю предлагается словарь богословских и исторических терминов, частое использование которых неизбежно в работе такого рода. Разъяснить такие термины в тексте часто не представляется возможным, поэтому я прошу читателя обращаться к словарю.

…Что же касается фактических ошибок и неверного истолкования фактов, за них я лично несу полную ответственность».

Алистер Макграт - Жизнь Жана Кальвина

А. Макграт; пер. с англ. В. Г. Савенкова

Минск: Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2016. — 416 с.

ISBN 978-0-631-18947-5 (англ.)

ISBN 978-985-7122-18-9 (рус.)

A Life of John Calvin byAlister E. McGrath

Blackwell Publishers Ltd 108 Cowley Road Oxford 0X4 1JF, UK First published 1990

Алистер Макграт - Жизнь Жана Кальвина - Содержание

Предисловие

1. Введение Необходимость реформ - Рождение загадки

2. Париж: формирование мышления Неопределенность, связанная с парижским периодом в жизни Кальвина - Коллегия Монтегю - Учеба Кальвина в Париже - Интеллектуальные движения во Франции.... - Париж увлечен лютеранством

3. Время блужданий: Орлеан и знакомство с гуманизмом Природа гуманизма - Юридический гуманизм во Франции - Комментарий на сочинение Сенеки - Париж в 1533 году - Речь на День всех святых

4. От гуманиста к реформатору: обращение

5. Женева: первый период Реформация как городской феномен - Женева до Кальвина - Кальвин прибывает в Женеву - Страсбургское изгнание, 1538—1541 годы - Возвращение в Женеву

6. Женева: укрепление власти реформатора Кальвин и женевское правительство - Консистория - Дело Сервета - Перелом 1555 года - Причины успеха Кальвина

7. Христианство по Кальвину: средство коммуникации Убеждающая сила Божьего Слова - Кальвин и французский язык - «Наставление в христианской вере»

8. Христианство по Кальвину: идеи Приоритет «Наставления» - Структура мысли Кальвина - Обзор «Наставления» 1559 года

9. Проникновение идей Кальвина во Францию Растущее влияние Кальвина во Франции - Люди из Женевы - Политическое влияние кальвинизма во Франции - Социальная структура французского кальвинизма

10. Зарождение движения Urbi et orbi (городу и миру): распространение влияния Кальвина - От Кальвина к кальвинизму - Религиозная система

11. Участие в жизни мира: кальвинизм, труд и капитализм Тезис Вебера - Ранний женевский капитализм - Взаимосвязь кальвинизма и капитализма во Франции - Кальвинистская трудовая этика и капитализм

12. Кальвинизм и формирование современной западной культуры Религиозное обоснование экономически активного поведения - Кальвин и развитие естественных наук - Феномен американской гражданской религии - Кальвинизм и естественные права человека

Приложение 1 Словарь богословских и исторических терминов

Приложение 2 Цитирование сочинений Кальвина

Список сокращений

Библиография