Первая глава задает тон всей книге. В этой главе мы убеждаемся в том, что власть Бога проявляется как на уровне целой нации, так и на уровне отдельного человека.

Навуходоносор не осаждает Иерусалим - это Бог предает царя иудеев в его руки. Даниил не случайно получает благосклонность начальника евнухов - это Бог способствует тому, чтобы он получил это благорасположение. (Абсолютное владычество Бога проиллюстрировано во всех исторических главах, например, когда Господь отменяет указы языческих царей. Когда между святыми и язычниками, истиной и заблуждением возникает конфликт, святые и истина всегда одерживают победу).

Джим МакГвигган - Книга пророка Даниила

Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2013 г.-244 с.

ISBN 978-966-1667-72-2

Джим МакГвигган - Книга пророка Даниила – Содержание

1. Историческая справка, необходимая для понимания Книги Даниила

2. Бог - Защитник пленных

3. Бог - Предсказатель будущего

4. Бог - Повелитель огня

5. Бог - Укротитель гордых

6. Бог, вступающийся за Свою честь

7. Бог - Повелитель львов

8. Четыре мировых империи

9. Мидо-Персидская и Греческая империи

10. Последнее повеление Бога об иудейской теократии

11. Судьба иудеев в последние времена

Библиографический список

Джим МакГвигган - Книга пророка Даниила - Историческая справка, необходимая для понимания Книги Даниила

Мидийский царь Киаксар II (635-585 гг. до н. э.) вступил в союз с Набопаласаром (625-605 гг. до н. э.) и исполнил пророчество Наума, разрушив Ниневию до основания в 612 г. Этот мидиец продвигался по Малой Азии и завоевал всю территорию к востоку от реки Галис.

Набопаласар претендовал на всю эту территорию, которая и подчинилась ассирийцу. Сын Набопаласара Навуходоносор женился на дочери Астиага (сына Киаксара И), предприняв таким образом попытку стабилизировать отношения между двумя царствами. Состарившийся Набопаласар передал власть над войсками в руки своего сына, который вел сражения с египтянами в северной части бассейна реки Евфрат. В 605 г. до н. э. Навуходоносор атаковал Кархемиш, опустошил его и одновременно с этим наголову разбил египетское войско при Хамате.

Иоаким, вассал Нехо, подчинился Навуходоносору, войска которого преследовали египтян до самого побережья Египта. В сентябре 605 г. до н. э., после смерти отца, Навуходоносор заявил о своих притязаниях на престол. И уже в следующем году все царства Сирии и Палестины (за исключением Аскалона) платили ему дань.

В 601 г. до н. э. египтяне вновь столкнулись в сражении с Навуходоносором, и обе стороны понесли большие потери. Должно быть, именно такое неопределенное положение побудило Иоакима вновь обратиться к фараонам и восстать против Навуходоносора. В 4-й книге Царств 24:2 говорится о том, что Навуходоносор посылал полчища против Иоакима, и тот умер, по всей вероятности, за три месяца до падения Иерусалима в 597 г. до н. э. Его должны были отвести в Вавилон, но, по данным Иосифа Флавия, он умер и был похоронен за городской стеной, по пророчеству Иеремии (Иер. 22:18 и далее) о том, что ему надлежало претерпеть «ослиное погребение».

Затем на престол вступил Иехония, но не прошло и трех месяцев, как вавилоняне вернулись и захватили город. И место молодого Иехонии на престоле занял Седекия. Этот слабовольный царь правил одиннадцать лет, но в конце концов, из-за его непочтительного отношения к Богу и неповиновения Навуходоносору, город захватили вавилоняне и разрушили его до самого основания в 587-586 гг. до н. э.

Берос сообщает (Иосиф Флавий «Против Апиона» 1:20), что ближе к концу своего славного царствования Навуходоносор заболел и умер. Евсевий («Praeparatio Evangelica», IX, 41) пишет об Авидении (II в. до н. э.), который утверждал, что в последние дни своего царствования Навуходоносор был «одержим каким-то богом».

Сын Навуходоносора Амель-Мардук в начале вавилонских новогодних праздников отпустил Иехонию из заключения. Амель-Мардук был убит зятем Навуходоносора Нериглиссаром (Нергалшарессаром), правившим 4 года до передачи дел своему малолетнему сыну Лабаши-Мардуку. Мальчик был смещен (некоторые полагают - убит) Набонидом в 556 г. до н. э., и этот бывший жрец царствовал до падения Вавилона в 539 г. до н. э.

Его сын Валтасар (сын Нитокрис, дочери Навуходоносора, по данным Дагерти) приступил к царскому правлению вместе со своим отцом в 553 г. до н. э. Он умер в ночь захвата Вавилона мидо-персами (12 октября 539 г. до н. э.), которых возглавлял Кир Великий. Вскоре после этого Набонид был взят в плен.

Около 559 г. до н. э. Кир Великий стал предводителем персов. Вскоре он восстал против Астиага, сына Киаксара, убил его и возглавил мидо-персов в 550-549 гг. до н. э. Позже Кир начал продвигаться на запад, и ему удалось захватить всю мидийскую территорию до реки Галис в Малой Азии. Выдающийся лидийский царь Крез отказался признавать Кира и по совету греческого Дельфийского оракула атаковал ненавистного перса, в итоге потерпев жестокое поражение в 546 г. до н. э. Тогда Кир обратил внимание на Вавилонское царство и в 539 г. до н. э. подчинил его себе.