Макинтайр - Краткая история этики
Классический труд выдающегося британского мыслителя Аласдера Макинтайра (1929–2025) — «Краткая история этики» — впервые выходит в полном русском переводе в 2026 году. Эта книга, написанная в 1966 году, стала важнейшей вехой в эволюции философа: здесь он начинает свой дрейф от марксизма к «революционному аристотелизму», который позже принесет ему мировую славу после публикации работы «После добродетели».
Макинтайр отказывается от традиционного перечисления имен, предлагая вместо этого захватывающее повествование о том, как менялись сами понятия морали в зависимости от трансформации социальных структур. От гомеровской Греции до экзистенциализма и аналитической философии XX века — автор доказывает, что этика невозможна без истории, а история идей — без понимания конкретных человеческих сообществ.
Аласдер Макинтайр - Краткая история этики
М.: Издательство Института Гайдара, 2026. — 440 с.
ISBN 978-5-93255-701-3
Аласдер Макинтайр - Краткая история этики - Содержание
Античный исток: Переход от дофилософского «блага» к системам Сократа, Платона и Аристотеля. Анализ «Государства» как попытки спасти мораль через политику.
Христианство и Реформация: Влияние религиозного опыта на этические категории, взгляды Лютера и зарождение секулярной мысли у Гоббса и Спинозы.
Эпоха Просвещения: Великие споры XVIII века в Британии (Юм, Смит) и Франции, завершающиеся грандиозным синтезом Иммануила Канта.
XIX век и рождение современности: Путь от диалектики Гегеля и Маркса к радикальному вызову Кьеркегора и Ницше.
Современность: Анализ утилитаризма и тупиков англо-американской моральной философии XX века.
