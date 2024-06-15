Макинтош – Книга Бытия для современного мира

В наши дни многие люди считают, что вопрос происхождения мироздания не является слишком важным: «Давайте будем просто жить, а вопрос, откуда все появилось, нас не особенно волнует». Даже те, кто верят написанному в Библии, нередко говорят: «Какое это имеет значение?» - когда разговор касается происхождения вселенной и человека.

В этой вводной главе я попробую объяснить свой особый интерес и внимание к происхождению мира простым примером. Когда вы знакомитесь с совершенно новым человеком, нас едва ли не в первую очередь интересует, откуда он взялся. «Откуда Вы?» - этот вопрос напрашивается сам собой. Для того, чтобы понять, кто этот человек и как найти с ним общий язык, важно узнать его «происхождение» - каково его прошлое, в каких взглядах он формировался. Разовьем эту идею: представьте, что к вам приходит некто и заявляет, что он представляет интересы некоего владельца земли, который предъявляет права на ваше жилье и все ваше имущество. Каким будет ваш ответ? Естественно, вы возмутитесь, ответите нечто вроде «Да кем вы себя возомнили?!» - и потребуете, чтобы он удостоверил свою личность. Затем последуют законные тяжбы, проверка подлинности документов и доказательств прав на собственность. В результате обнаружится главный документ, который несомненно и бесспорно подтверждает: именно этому человеку не просто принадлежат земля, дом и имущество, - но и построил дом именно он. На планах и документах, подтверждающих право собственности, написано его имя.

Думается, это вполне прозрачная аналогия. В современном обществе пропало понимание того, что весь мир принадлежит Богу. Западной цивилизацией управляет атеистический гуманизм, который полностью лишил нас чувства ответственности перед Господом, нашим Владельцем (а также Планировщиком, Строителем и Искупителем).

Каков же наш ответ этой антропоцентричной философии? Попытаемся ли мы быть политкорректными к большинству, говоря: «Я не знаю в подробностях и деталях, откуда и как мы с вами появились, но хотим сообщить, что вы все равно несете ответственность перед истинным Владельцем нашего мира»?.. Однако эти слова поймут только те, кто уже имеет некоторое представление о Боге. Мы же сегодня - и это необходимо отчетливо понимать - противостоим мощным силам атеизма (полного отрицания существования Бога), пантеизма (версии о том, что миром управляет лишь некая энергия/ жизненная сила; так, некоторые популярные философы считают, что мир и его экосистема - это в некотором роде живые сущности1) и деизма (идеи о том, что Бог только создал вселенную, а потом оставил ее самостоятельно развиваться). В нынешнем мире осталось слишком мало понимания истинного Бога, Бога-Создателя. Поэтому наш политкорректный призыв не будет воспринят.

Вот одна из причин того, почему нам необходимо вернуться к истокам, основам. Нам необходимо четко продемонстрировать доказательства Божественного Авторства и Его права собственности на этот мир.

Понятно, что вопрос происхождения мира и человека сам по себе не критичен для нашего спасения: для новичка-парашютиста не обязательно знать все детали работы и устройства парашюта, который все равно спасет его во время опасного полета к земле. Но если вы несете ответственность за снаряжение отряда десантников-парашютистов, вы приложите максимальные усилия, чтобы узнать все возможные детали и тонкости устройства парашюта!

Энди Макинтош – Книга Бытия для современного мира - Противостояние теорий Сотворения и эволюции и его значение △ля современного общества

Киев: Книгоноша, 2020. – 298 с.

ISBN 978-617-7517-47-3

Энди Макинтош – Книга Бытия для современного мира – Содержание

Предисловие Кена Хэма к первому изданию

Вступление к первому изданию

Вступление ко второму изданию

Вступление к третьему изданию

Вступление к четвертому изданию

Вступление к пятому и шестому изданиям

1 Книга Бытия как основа нашей жизни

2 Книга Бытия и наука

3 Книга Бытия и история

4 Книга Бытия и брак

5 Книга Бытия и принципы семейной жизни

6 Книга Бытия и День Господень

7 Книга Бытия и Евангелие

8 Книга Бытия и наша проповедь

9 Книга Бытия и нация

10 Книга Бытия и XXI век

11 Книга Бытия и Спаситель

Библиография

Организации, исследующие и пропагандирующие вопросы Сотворения

ПРИЛОЖЕНИЯ