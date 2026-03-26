Эта книга является одной из нескольких работ, в которых я изучил то, что в целом можно назвать «Гностическими» тенденциями в западной цивилизации. Одной из таких тенденций, несомненно, является розенкрейцерское движение. Данное исследование посвящено возрождению розенкрейцерства в апоху Просвещения, и внимание здесь в основном сосредоточено на германоязычном мире. В атой работе я постарался пересмотреть ярлык «Контрпросвещения», который историки часто применяют к атому движению, и обсудить роль, которую розенкрейцерское возрождение играло в культуре, религии, политике и науке.

Эта работа изначально была докторской диссертацией по истории в Оксфордском университете, озаглавленную The Rosicrucian Revival and the German Counter-Enlightenment. Кроме некоторых деталей, текст, в сущности, остался тем же самым.

Касталия, 2022. — 264 стр.

ISBN 978-5-521-23680-0

Кристофер Макинтош - Орден Розы-Креста и век разума: Розенкрейцерство восемнадцатого века в Центральной Европе и его связь с Просвещением - Содержание

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

Введение

ГЛАВА 1. Просвещение, Aufklärung и их противники

ГЛАВА 2. Розенкрейцерство от зарождения до начала XVIII века

ГЛАВА 3. Масонский период

ГЛАВА 4. Мир посвященного

ГЛАВА 5. Алхимия в Ордене Золотого и Розового Креста

ГЛАВА 6. Полемическая позиция Ордена Золотого и Розового Креста

ГЛАВА 7. Розенкрейцер на прусском престоле

ГЛАВА 8. Реакционное Aufklärung и закат Ордена Золотого и Розового Креста

ГЛАВА 9. Розенкрейцерство в Польше и России

ГЛАВА 10. Азиатские Братья

ГЛАВА 11. Заключение

Источники

Иллюстрации