Маккалох - Религия древних кельтов
Труд Джона Маккалоха представляет собой попытку научной реконструкции религиозной системы кельтов до их романизации и христианизации. Автор подробно анализирует культы великих божеств, таких как Луг, Дагда и Бригитта, а также исследует роль друидов как хранителей сакрального знания и организаторов жертвоприношений.
Маккалох уделяет пристальное внимание местным культам, поклонению природным объектам (источникам, деревьям и камням) и концепции потустороннего мира. Используя сравнительный метод, он проводит параллели между верованиями континентальных кельтов и богатейшим наследием ирландских и валлийских саг. Это незаменимый источник для понимания того, как формировалась мифологическая ткань северо-западной Европы.
Джон Арнотт Маккалох - Религия древних кельтов
Москва: ЗАО Центрполиграф, 2004 г. — 334 с.
ISBN 5-9524-1303-Х
Джон Арнотт Маккалох - Религия древних кельтов - Содержание
Предисловие
Глава 1. Введение
Глава 2. Кельтский народ
Глава 3. Боги Галлии и континентальных кельтов
Глава 4. Ирландский мифологический цикл
Глава 5. Туата Де Дананн
Глава 6. Боги бриттов
Глава 7. Цикл о Кухулине
Глава 8. Сага о Фионне
Глава 9. Боги и люди
Глава 10. Культ мертвых
Глава 11. Примитивное поклонение природе
Глава 12. Поклонение рекам и источникам
Глава 13. Поклонение деревьям и растениям
Глава 14. Поклонение животным
Глава 15. Космогония
Глава 16. Жертвоприношения, молитвы и предсказания
Глава 17. Табу
Глава 18. Праздники
Глава 19. Принадлежности культа
Глава 20. Друиды
Глава 21. Магия
Глава 22. Состояние мертвых
Глава 23. Перерождение и переселение душ
Глава 24. Элизиум
