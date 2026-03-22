Маккалох - Религия древних кельтов

Маккалох - Религия древних кельтов
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Труд Джона Маккалоха представляет собой попытку научной реконструкции религиозной системы кельтов до их романизации и христианизации. Автор подробно анализирует культы великих божеств, таких как Луг, Дагда и Бригитта, а также исследует роль друидов как хранителей сакрального знания и организаторов жертвоприношений.

Маккалох уделяет пристальное внимание местным культам, поклонению природным объектам (источникам, деревьям и камням) и концепции потустороннего мира. Используя сравнительный метод, он проводит параллели между верованиями континентальных кельтов и богатейшим наследием ирландских и валлийских саг. Это незаменимый источник для понимания того, как формировалась мифологическая ткань северо-западной Европы.

Джон Арнотт Маккалох - Религия древних кельтов

Москва: ЗАО Центрполиграф, 2004 г. — 334 с.

ISBN 5-9524-1303-Х

Джон Арнотт Маккалох - Религия древних кельтов - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Введение

  • Глава 2. Кельтский народ

  • Глава 3. Боги Галлии и континентальных кельтов

  • Глава 4. Ирландский мифологический цикл

  • Глава 5. Туата Де Дананн

  • Глава 6. Боги бриттов

  • Глава 7. Цикл о Кухулине

  • Глава 8. Сага о Фионне

  • Глава 9. Боги и люди

  • Глава 10. Культ мертвых

  • Глава 11. Примитивное поклонение природе

  • Глава 12. Поклонение рекам и источникам

  • Глава 13. Поклонение деревьям и растениям

  • Глава 14. Поклонение животным

  • Глава 15. Космогония

  • Глава 16. Жертвоприношения, молитвы и предсказания

  • Глава 17. Табу

  • Глава 18. Праздники

  • Глава 19. Принадлежности культа

  • Глава 20. Друиды

  • Глава 21. Магия

  • Глава 22. Состояние мертвых

  • Глава 23. Перерождение и переселение душ

  • Глава 24. Элизиум

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
