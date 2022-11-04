Люди мучаются, испытывают страдания из-за несчастной любви или неудач в личной жизни. Они боятся чувства глубокой привязанности из-за травм прошлого. А что происходит, когда человеку причиняют боль ? Кто-то уходит в себя, прячась от остальных, и тогда рана постепенно сковывает всё больше и больше, вынуждая с головой погрузиться в работу и увлечения. Некоторые срываются на окружающих, или начинают пить, или пытаются отомстить своему обидчику. Даже не общаясь или игнорируя, человек испытывает ненависть и презрение к тому, кто заставил страдать. Есть и те, кто заходят ещё дальше и соглашаются на интимные отношения с другим человеком (иногда малознакомым), просто чтобы тот, кто причинил боль, испытал то же самое. В итоге от любви в душе остаётся пустота, страхи, сарказм и пессимизм.

Жизнь без любви разрывает человека изнутри. Мы были созданы, чтобы испытывать то самое чувство глубокой привязанности к другому человеку. Без этого мы не живём, а существуем. Любовь — обязательная составляющая нашего бытия, от неё нельзя просто взять и отказаться. Но вот в чём проблема: большинство людей живут в иллюзиях. Они либо мечтают о тех чувствах, что испытывали в шлом, и прошлое кажется счастливее, чем настоящее, либо мечтают о любви, которая вот-вот должна их настигнуть. А в действительности они окружены одиночеством и страхом. Они пытаются увидеть чувства там, где их быть не может. И даже свадьба не панацея — в среднем брак длится не более шести лет. У многих любовь непродолжительна и не приносит удовлетворения. Почему ? Ответ прост — без познания Творца как изобретателя данного чувства его не постигнуть. Бог есть любовь. Каждому в жизни встретятся её частички, однако в полной мере ощутить всю глубину можно, только имея близкие отношения с Богом, Кто Единственный может дать истинное определение любви.

Рэнди и Кей МакКин - Радикальная любовь

Пер. с англ.: Издатель ИП Михеев В. В., 2020. 288 с.

ISBN: 978-5-6042946-3-5

Рэнди и Кей МакКин - Радикальная любовь - Содержание

ПОСВЯЩЕНИЕ

ОБ АВТОРАХ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИИСУС ОТКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЕКРЕТЫ ЛЮБВИ

Секрет любви № 1. Разрушающая любовь

Секрет любви № 2. Прощающая любовь

Секрет любви № 3. Самоотречённая любовь

Секрет любви № 4. Любовь к себе

Секрет любви № 5. Покорная любовь

Секрет любви № 6. Проницательная любовь

Секрет любви № 7. Принимающая любовь

Секрет любви № 8. Жёсткая любовь

Секрет любви № 9. Сексуальная любовь

Секрет любви № 10. Ученическая любовь

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОТВЕТ НА ЛЮБОВЬ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ. ПОБЕЖДАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ