Макклинток-Гринберг - Комплексное ПТСР

Джулии около тридцати лет. Она умная, обаятельная, вдумчивая и чуткая. Она учится на медсестру, потому что интуитивно чувствует потребности людей и хочет им помогать. Можно сказать, что она добилась успеха в жизни, но прошлое не отпускает ее. В детстве родители не заботились о ней и надолго оставляли одну, когда она была совсем маленькой. Семья Джулии лишилась жилья в результате стихийного бедствия. Отношения с людьми у девушки не складывались, а некоторые мужчины не уважали ее границы.

Джулии не занимать жизненных сил, но ей мешают тяжелые воспоминания, которые хочется забыть. Она старается быть оптимисткой, но порой ее накрывают тревога и депрессия. У Джулии много друзей и знакомых, но есть негативный опыт общения, и она не знает, в чем дело: в ее невезучести или в том, что она выбирает неподходящих людей. Джулия склонна винить себя в том, что в действительности от нее не зависит. Ее беспокоит несоразмерная ситуациям эмоциональность. Она подолгу размышляет, как реагировать, чувствуя несправедливость, и вечно не уверена, адекватно отреагировала или чрезмерно.

Если вы узнали в этом описании себя, то вы не одиноки. Это лишь некоторые из последствий комплексного ПТСР (кПТСР). Вероятно, вы знаете, что такое ПТСР, и в последнее время слышали о кПТСР. В этой главе мы рассмотрим различия между ними. Вы узнаете, что такое кПТСР и каковы его последствия для мышления, чувств и разума, а так-же понимания себя. Это первый шаг к изменению реакции на травму и ее последствий для жизни, и вы начнете путь к восстановлению. Несмотря на все трудности, вы можете снова стать хозяином своей жизни.

ЧТО ТАКОЕ кПТСР?

Обычное ПТСР наступает в результате одного или двух отдельных событий, травмирующих или причиняющих больше стресса, чем вы можете выдержать. Комплексная травма возникает вследствие совокупности травмирующих событий, случившихся на протяжении жизни. Многие люди с кПТСР в детстве пострадали от насилия. Под насилием подразумевается нанесение физического вреда, насильственные сексуальные действия, эмоциональные манипуляции (когда опекуны пользуются властью). Последнее иногда называют травмой предательства, когда человек, которому вы доверяете и в котором нуждаетесь, осознанно вредит вам. Например, родители воспитывают ребенка, унижая его и получая удовольствие от его страданий. Другие причины кПТСР — пренебрежение, тюремное заключение близких родственников, злоупотребление на глазах ребенка, суицидальные действия и домашнее насилие.

Как правило, кПТСР развивается как следствие постоянного насилия и прочих тяжелых событий. На эту тему проводится много исследований, и, по их данным, люди с опытом травмы в прошлом склонны повторно подвергаться травмам.

Комплексные травмы пока недооценивают и мало изучают. Раньше людям с кПТСР диагностировали разные расстройства личности, чаще всего пограничное. Это неправильно, потому что симптомы реакции на травму считают чертами личности, а это осложняет исцеление. При таком подходе стигматизируются способы, которыми мы научились справляться с травмой. Однако их сформировала среда, а не внутренняя причина — заболевание.

Макклинток-Гринберг, Тамара - Комплексное ПТСР - Как справиться с гневом и страхом и вернуть идентичность – Воркбук

Пер. с англ. Е. Петровой. — Москва : МИФ, 2024. — 160 c. — (Современная психология. Практики).

ISBN 978-5-00214-338-2

Макклинток-Гринберг, Тамара - Комплексное ПТСР – Содержание

Предисловие

Глава 1. Комплексное ПТСР и ПТСР

Глава 2. Монстры, которые всегда с вами: как победить и исследовать страх и гнев

Глава 3. Продвинутые методы работы с гневом и страхом

Глава 4. Как понять диссоциацию и управлять ею

Глава 5. Ментализация и аутентичность: стратегии метапознания

Глава 6. Осознанное противостояние избеганию: как узнать, принесет ли пользу экспозиция

Глава 7. Преодоление суицидальных мыслей и чувств

Глава 8. Когда употребление превращается в зависимость

Глава 9. Поиск психолога: как найти подходящего специалиста

Заключение. Дальнейший путь к исцелению

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