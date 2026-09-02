Макколл - Любовь Божья
Всё, о чем мы говорим в этой книге — от размышления о сотворении космоса до осмысления его эсхатологического свершения, — вдохновлено и движимо нашим видением Бога. До глубины существа, до мозга костей мы убеждены: Бог благ. Бог всецело благ; в Боге нет ничего, что было бы хоть в малейшей степени меньше или отлично от благости. Бог совершенно и абсолютно благ; в Нем нет смешения побуждений или намерений. Бог необходимо благ; в Нем нет «тени перемены» или малейшей возможности оказаться иным, кроме как благим (Иак. 1:17). Бог есть, как охотно говорили богословы-схоласты, высочайшее благо (summum bonum) и само благобытие (ipsum bonum). Собственная жизнь Бога — это жизнь совершенной святой любви, разделяемой Отцом, Сыном и Святым Духом. И всё, что совершает Бог, всегда сообразно Его сущности и характеру и проистекает из них. Так, Бог творит из Своей благости, и творение, рожденное этим божественным актом, также благо. Когда же высшие творения впадают во грех и тем самым отпадают от благости, триединый Бог святой любви совершает дело их спасения, примирения и искупления. Это божественное спасительное действие начинается с заключения Божьего завета с человечеством. Совершенно благой триединый Бог святой любви соблюдает этот завет с обеих сторон (божественной и человеческой) в воплощении Второго Лица Троицы — Иисуса Христа. Святой Дух (Третье Лицо Троицы) ныне нисходит, чтобы соединить грешников со Христом, очистить их и приготовить к вечному общению святой и любящей жизни. Задача богословия — свидетельствовать об этой потрясающей реальности: совершенно благой триединый Бог, чья жизнь есть общение святой любви, сотворил нас, чтобы мы познали эту любовь и приобщились к ней, и ныне действует через Сына и Духа, соделывая нас подлинно святыми и любящими, дабы мы вошли в это общение и разделили эту святую любовь.
Таково богословское видение, рождающее и питающее наш труд по систематическому богословию. Это то видение Бога, которое мы лелеем и которым стремимся поделиться. Но мы совершаем этот труд с ясным осознанием своего места и призвания. Мы знаем, что мы не только немощны и ограничены, но также погрешимы и подвержены последствиям грехопадения. Мы знаем, что живем в мире, израненном грехом, исполненном страданий и стыда, жаждущем искупления и исцеления и тоскующем по той любви, для которой мы были сотворены. Поэтому мы занимаемся богословием, чутко прислушиваясь к его пастырским и экзистенциальным измерениям и никогда не отрывая его от церковного служения. Эта книга сосредоточена на безусловной и совершенной благости Божьей святой любви, и мы надеемся и молимся о том, чтобы она углубила любовь к Богу и ближнему во всех, кто будет ее читать.
Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Веслианское систематическое богословие
Джейсон Е. Викерс; перевод с английского подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 778 с.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7657-7; ISBN электронного издания: 978-1-4674-6823-7
Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Содержание
Введение
Призвание и миссия систематического богословия
Источники и основы веслианского систематического богословия
Аудитория и цели данного труда
Божественные совершенства
Необходимость и простота
Всемогущество и суверенитет
Всеведение и мудрость
Вечность и вездесущие
Благость и святость
Любовь Божья
Святая Троица
Откровение Бога как Триединого
Троица и Ветхий Завет
Вызовы и прояснения
Символы веры и вероисповедания
Переосмысление вечного рождения
Переосмысление подчинения и субординации
Нераздельные действия
Имманентная Троица и экономическая Троица
Логическая проблема Троицы
Суть дела
Благость творения
Общая панорама
Творение из ничего
Контингентность
Благость
Возвращение к общей картине
Жизнь в радости как творений, имеющих цель и призванных к хвале
Божественное действие и провидение
Ключевые дезидераты
Сохранение
Содействие
Управление
Неудачные эксперименты
Анализ богословского компатибилизма
Тайна Божьей воли
Проблемы зла
Христианское вероучение и проблемы зла
Провидение и славословие
Человек и другие творения
Образ и подобие
Тело и душа
Личность и предназначение
Конечность и трансцендентность
Самость и нарратив
Другие творения
Грех и смерть
Бедственное положение человека
Грехопадение и грех
Против природы, разума и Бога
Первородный грех
Личный грех
Последствия греха
Благодатное избрание Божье
Воля Божья о спасении
Божественное обеспечение спасения
Спокойное размышление о предопределении
Значение предведения
«Двойное наказание» и объем искупления
Обращение к Писанию в защиту ограниченного искупления
Божественная ненависть и избрание
Воплощение Сына
Человечество и божественность
Ортодоксия и ересь
Халкидонское вероопределение
Исторические судьбы и будущее халкидонской христологии
Жизнь и служение нашего Господа
Спасительный труд Сына
Благость Божья и спасение мира
Спасительное значение воплощения
Спасительное значение жизни и учения Христа
Спасительное значение страданий и смерти Христа
Спасительное значение воскресения Христа
Пророк, Священник и Царь
Достаточный и непрекращающийся характер спасительного труда Христа
Исхождение Святого Духа
Божественная идентичность и божественное действие
Идентичность Святого Духа
Божественность Святого Духа
Реальные различия против модусов явления
Внутритроичные отношения
Исходящая Любовь
Объединяющий труд Духа
Сотериология и экклезиология
Дух творения
Дух Израиля
Дух Христа
Церковь в эпоху цинизма
Неразрывная связь Церкви и спасения
Дух единства
Дух святости
Миссия Церкви
Последние события
Смерть и воскресение
Второе пришествие Христа
Последний суд
Благодарности
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