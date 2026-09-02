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Макколл - Любовь Божья

Макколл - Любовь Божья
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Всё, о чем мы говорим в этой книге — от размышления о сотворении космоса до осмысления его эсхатологического свершения, — вдохновлено и движимо нашим видением Бога. До глубины существа, до мозга костей мы убеждены: Бог благ. Бог всецело благ; в Боге нет ничего, что было бы хоть в малейшей степени меньше или отлично от благости. Бог совершенно и абсолютно благ; в Нем нет смешения побуждений или намерений. Бог необходимо благ; в Нем нет «тени перемены» или малейшей возможности оказаться иным, кроме как благим (Иак. 1:17). Бог есть, как охотно говорили богословы-схоласты, высочайшее благо (summum bonum) и само благобытие (ipsum bonum). Собственная жизнь Бога — это жизнь совершенной святой любви, разделяемой Отцом, Сыном и Святым Духом. И всё, что совершает Бог, всегда сообразно Его сущности и характеру и проистекает из них. Так, Бог творит из Своей благости, и творение, рожденное этим божественным актом, также благо. Когда же высшие творения впадают во грех и тем самым отпадают от благости, триединый Бог святой любви совершает дело их спасения, примирения и искупления. Это божественное спасительное действие начинается с заключения Божьего завета с человечеством. Совершенно благой триединый Бог святой любви соблюдает этот завет с обеих сторон (божественной и человеческой) в воплощении Второго Лица Троицы — Иисуса Христа. Святой Дух (Третье Лицо Троицы) ныне нисходит, чтобы соединить грешников со Христом, очистить их и приготовить к вечному общению святой и любящей жизни. Задача богословия — свидетельствовать об этой потрясающей реальности: совершенно благой триединый Бог, чья жизнь есть общение святой любви, сотворил нас, чтобы мы познали эту любовь и приобщились к ней, и ныне действует через Сына и Духа, соделывая нас подлинно святыми и любящими, дабы мы вошли в это общение и разделили эту святую любовь.

Таково богословское видение, рождающее и питающее наш труд по систематическому богословию. Это то видение Бога, которое мы лелеем и которым стремимся поделиться. Но мы совершаем этот труд с ясным осознанием своего места и призвания. Мы знаем, что мы не только немощны и ограничены, но также погрешимы и подвержены последствиям грехопадения. Мы знаем, что живем в мире, израненном грехом, исполненном страданий и стыда, жаждущем искупления и исцеления и тоскующем по той любви, для которой мы были сотворены. Поэтому мы занимаемся богословием, чутко прислушиваясь к его пастырским и экзистенциальным измерениям и никогда не отрывая его от церковного служения. Эта книга сосредоточена на безусловной и совершенной благости Божьей святой любви, и мы надеемся и молимся о том, чтобы она углубила любовь к Богу и ближнему во всех, кто будет ее читать.

Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Веслианское систематическое богословие

Джейсон Е. Викерс; перевод с английского подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 778 с.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7657-7; ISBN электронного издания: 978-1-4674-6823-7

Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Содержание

  • Введение

    • Призвание и миссия систематического богословия

    • Источники и основы веслианского систематического богословия

    • Аудитория и цели данного труда

  1. Божественные совершенства

    • Необходимость и простота

    • Всемогущество и суверенитет

    • Всеведение и мудрость

    • Вечность и вездесущие

    • Благость и святость

    • Любовь Божья

  2. Святая Троица

    • Откровение Бога как Триединого

    • Троица и Ветхий Завет

    • Вызовы и прояснения

    • Символы веры и вероисповедания

    • Переосмысление вечного рождения

    • Переосмысление подчинения и субординации

    • Нераздельные действия

    • Имманентная Троица и экономическая Троица

    • Логическая проблема Троицы

    • Суть дела

  3. Благость творения

    • Общая панорама

    • Творение из ничего

    • Контингентность

    • Благость

    • Возвращение к общей картине

    • Жизнь в радости как творений, имеющих цель и призванных к хвале

  4. Божественное действие и провидение

    • Ключевые дезидераты

    • Сохранение

    • Содействие

    • Управление

    • Неудачные эксперименты

    • Анализ богословского компатибилизма

    • Тайна Божьей воли

    • Проблемы зла

    • Христианское вероучение и проблемы зла

    • Провидение и славословие

  5. Человек и другие творения

    • Образ и подобие

    • Тело и душа

    • Личность и предназначение

    • Конечность и трансцендентность

    • Самость и нарратив

    • Другие творения

  6. Грех и смерть

    • Бедственное положение человека

    • Грехопадение и грех

    • Против природы, разума и Бога

    • Первородный грех

    • Личный грех

    • Последствия греха

  7. Благодатное избрание Божье

    • Воля Божья о спасении

    • Божественное обеспечение спасения

    • Спокойное размышление о предопределении

    • Значение предведения

    • «Двойное наказание» и объем искупления

    • Обращение к Писанию в защиту ограниченного искупления

    • Божественная ненависть и избрание

  8. Воплощение Сына

    • Человечество и божественность

    • Ортодоксия и ересь

    • Халкидонское вероопределение

    • Исторические судьбы и будущее халкидонской христологии

    • Жизнь и служение нашего Господа

  9. Спасительный труд Сына

    • Благость Божья и спасение мира

    • Спасительное значение воплощения

    • Спасительное значение жизни и учения Христа

    • Спасительное значение страданий и смерти Христа

    • Спасительное значение воскресения Христа

    • Пророк, Священник и Царь

    • Достаточный и непрекращающийся характер спасительного труда Христа

  10. Исхождение Святого Духа

    • Божественная идентичность и божественное действие

    • Идентичность Святого Духа

    • Божественность Святого Духа

    • Реальные различия против модусов явления

    • Внутритроичные отношения

    • Исходящая Любовь

  11. Объединяющий труд Духа

    • Сотериология и экклезиология

    • Дух творения

    • Дух Израиля

    • Дух Христа

    • Церковь в эпоху цинизма

    • Неразрывная связь Церкви и спасения

    • Дух единства

    • Дух святости

    • Миссия Церкви

  12. Последние события

    • Смерть и воскресение

    • Второе пришествие Христа

    • Последний суд

  • Благодарности

Views 66
Rating 4.7 / 5
Added 02.09.2026
Author zealot
Rate this publication:
4.7/5 (3)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 day ago
Большое спасибо!

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