Макколл - Любовь Божья

Всё, о чем мы говорим в этой книге — от размышления о сотворении космоса до осмысления его эсхатологического свершения, — вдохновлено и движимо нашим видением Бога. До глубины существа, до мозга костей мы убеждены: Бог благ. Бог всецело благ; в Боге нет ничего, что было бы хоть в малейшей степени меньше или отлично от благости. Бог совершенно и абсолютно благ; в Нем нет смешения побуждений или намерений. Бог необходимо благ; в Нем нет «тени перемены» или малейшей возможности оказаться иным, кроме как благим (Иак. 1:17). Бог есть, как охотно говорили богословы-схоласты, высочайшее благо (summum bonum) и само благобытие (ipsum bonum). Собственная жизнь Бога — это жизнь совершенной святой любви, разделяемой Отцом, Сыном и Святым Духом. И всё, что совершает Бог, всегда сообразно Его сущности и характеру и проистекает из них. Так, Бог творит из Своей благости, и творение, рожденное этим божественным актом, также благо. Когда же высшие творения впадают во грех и тем самым отпадают от благости, триединый Бог святой любви совершает дело их спасения, примирения и искупления. Это божественное спасительное действие начинается с заключения Божьего завета с человечеством. Совершенно благой триединый Бог святой любви соблюдает этот завет с обеих сторон (божественной и человеческой) в воплощении Второго Лица Троицы — Иисуса Христа. Святой Дух (Третье Лицо Троицы) ныне нисходит, чтобы соединить грешников со Христом, очистить их и приготовить к вечному общению святой и любящей жизни. Задача богословия — свидетельствовать об этой потрясающей реальности: совершенно благой триединый Бог, чья жизнь есть общение святой любви, сотворил нас, чтобы мы познали эту любовь и приобщились к ней, и ныне действует через Сына и Духа, соделывая нас подлинно святыми и любящими, дабы мы вошли в это общение и разделили эту святую любовь.

Таково богословское видение, рождающее и питающее наш труд по систематическому богословию. Это то видение Бога, которое мы лелеем и которым стремимся поделиться. Но мы совершаем этот труд с ясным осознанием своего места и призвания. Мы знаем, что мы не только немощны и ограничены, но также погрешимы и подвержены последствиям грехопадения. Мы знаем, что живем в мире, израненном грехом, исполненном страданий и стыда, жаждущем искупления и исцеления и тоскующем по той любви, для которой мы были сотворены. Поэтому мы занимаемся богословием, чутко прислушиваясь к его пастырским и экзистенциальным измерениям и никогда не отрывая его от церковного служения. Эта книга сосредоточена на безусловной и совершенной благости Божьей святой любви, и мы надеемся и молимся о том, чтобы она углубила любовь к Богу и ближнему во всех, кто будет ее читать.

Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Веслианское систематическое богословие

Джейсон Е. Викерс; перевод с английского подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 778 с.

ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7657-7; ISBN электронного издания: 978-1-4674-6823-7

Макколл Томас Х. – Любовь Божья – Содержание

Введение Призвание и миссия систематического богословия Источники и основы веслианского систематического богословия Аудитория и цели данного труда



Божественные совершенства Необходимость и простота

Всемогущество и суверенитет

Всеведение и мудрость

Вечность и вездесущие

Благость и святость

Любовь Божья Святая Троица Откровение Бога как Триединого

Троица и Ветхий Завет

Вызовы и прояснения

Символы веры и вероисповедания

Переосмысление вечного рождения

Переосмысление подчинения и субординации

Нераздельные действия

Имманентная Троица и экономическая Троица

Логическая проблема Троицы

Суть дела Благость творения Общая панорама

Творение из ничего

Контингентность

Благость

Возвращение к общей картине

Жизнь в радости как творений, имеющих цель и призванных к хвале Божественное действие и провидение Ключевые дезидераты

Сохранение

Содействие

Управление

Неудачные эксперименты

Анализ богословского компатибилизма

Тайна Божьей воли

Проблемы зла

Христианское вероучение и проблемы зла

Провидение и славословие Человек и другие творения Образ и подобие

Тело и душа

Личность и предназначение

Конечность и трансцендентность

Самость и нарратив

Другие творения Грех и смерть Бедственное положение человека

Грехопадение и грех

Против природы, разума и Бога

Первородный грех

Личный грех

Последствия греха Благодатное избрание Божье Воля Божья о спасении

Божественное обеспечение спасения

Спокойное размышление о предопределении

Значение предведения

«Двойное наказание» и объем искупления

Обращение к Писанию в защиту ограниченного искупления

Божественная ненависть и избрание Воплощение Сына Человечество и божественность

Ортодоксия и ересь

Халкидонское вероопределение

Исторические судьбы и будущее халкидонской христологии

Жизнь и служение нашего Господа Спасительный труд Сына Благость Божья и спасение мира

Спасительное значение воплощения

Спасительное значение жизни и учения Христа

Спасительное значение страданий и смерти Христа

Спасительное значение воскресения Христа

Пророк, Священник и Царь

Достаточный и непрекращающийся характер спасительного труда Христа Исхождение Святого Духа Божественная идентичность и божественное действие

Идентичность Святого Духа

Божественность Святого Духа

Реальные различия против модусов явления

Внутритроичные отношения

Исходящая Любовь Объединяющий труд Духа Сотериология и экклезиология

Дух творения

Дух Израиля

Дух Христа

Церковь в эпоху цинизма

Неразрывная связь Церкви и спасения

Дух единства

Дух святости

Миссия Церкви Последние события Смерть и воскресение

Второе пришествие Христа

Последний суд